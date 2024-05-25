Евсеев о 2-м месте «Зенита»: «Проблема в самоуверенности. У некоторых она не первый год. Легионеры не показывают максимум» 

Вадим Евсеев рассказал, почему «Зенит» еще не обеспечил себе чемпионство в Мир РПЛ.

После 29 туров петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.

— Если петербуржцы все же завоюют шестой титул подряд, их успех можно будет назвать заслуженным?

— Почему нет? Просто надо задавать вопросы «Динамо» и «Краснодару», почему они не воспользовались осечками конкурента. Ведь тот фактически сделал все, чтобы вывести их на вершину.

Возьмем показатель набранных очков, который говорит о многом. Даже в случае победы у бело-голубых будет 59. Это очень мало. Раньше чемпионы стабильно выбивали больше 60, а, например, сине-бело-голубые в прошлом сезоне — 70.

— Вы понимаете, почему они вообще так повалились весной? После выездного успеха в , казалось, шансов у преследователей нет.

— Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан вне зависимости от уровня оппонента выкладываться на сто процентов. Но не все игроки могут этим похвастать, – сказал экс-тренер «Факела».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!