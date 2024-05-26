Ерохин о чемпионстве и 2:1 с «Ростовом»: «Требовались сверхусилия вытащить из себя эмоции. «Зенит» отдал все силы, чтобы переломить ход игры»

Александр Ерохин высказался о 6-м подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы обыграли в 30-м туре «Ростов» (2:1).

«Каждое следующее чемпионство очень эмоциональное. Как бы кто ни говорил, что победы могут немного ослабить мотивацию, такого абсолютно нет. Каждый из нас выложился сегодня максимально в день рождения клуба, ребята отдали частичку себя.

В этом сезоне у нас все получилось сложнее в физическом и эмоциональном плане – мы участвуем в борьбе за до последнего. И в предыдущих двух сезонах не так далеко заходили в нем. Сложнее сохранять те эмоции, ту искру, которая позволяет нам забивать и в последней стадии атаки действовать так остро, как мы умеем. Поэтому сегодня требовались сверхусилия вытащить из себя эти эмоции. Мы понимали, что этот матч может решить многое, и он многое решил. Поэтому очень классно, что все так сложилось.

В какой-то момент, в середине второго тайма, нам подсказали, что «Краснодар» ведет и мы отдали все силы, эмоции, чтобы переломить ход игры. Думаю, это сыграло свою роль.

Мы уже достаточно давно в Кубке не выигрывали, этот турнир для нас достаточно важен. Не всем игрокам дается такая возможность выиграть два трофея подряд, поэтому приложим все силы», – сказал хавбек « ».

2 июня «Зенит» сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России с «Балтикой».