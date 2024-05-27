Мостовой о том, что Аспас назвал его лучшим игроком «Сельты»: «А что, он что-то новое сказал? Считаю, что Яго – номер один, себя поставлю на 2-е место» 

Александр Мостовой не считает себя лучшим игроком «Сельты».

Ранее форвард испанского клуба назвал Мостового «лучшим футболистом «Сельты», которого он видел как болельщик».

«А что, Аспас что-то новое сказал? Вы спросите у любого испанца того поколения, они вам и скажут, кто был одним из лучших футболистов в . Причем лучшим не только среди русских, но и многих иностранцев.

Я, Канчельскис, Шалимов и Колыванов — поколение, которое играло, а не чесало языком. Мы играли на высочайшем уровне, а те, кто огрызаются, даже во сне в футбол не играли.

А если вы посмотрите, сколько голов забил в Испании, то у многих волос столько на голове нет. Поэтому смешно говорить о том, кто был лучшим в «Сельте».

Но что касается Аспаса, то считаю, что он номер один в «Сельте», себя поставлю на второе место. Яго много лет там играет, больше, чем я. Тем более он испанец. Когда спрашивают про лучшего в Виго, то всегда говорю, что это Аспас. Этот нападающий точно бы помог нашему поколению «Сельты» взять чемпионство», — сказал экс-игрок сборной России.