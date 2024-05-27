Мостовой о том, что Аспас назвал его лучшим игроком «Сельты»: «А что, он что-то новое сказал? Считаю, что Яго – номер один, себя поставлю на 2-е место» 

Теги Сельта Ла Лига Александр Мостовой Яго Аспас Футбол

Александр Мостовой не считает себя лучшим игроком «Сельты».

Ранее форвард испанского клуба Яго Аспас назвал Мостового «лучшим футболистом «Сельты», которого он видел как болельщик».

«А что, Аспас что-то новое сказал? Вы спросите у любого испанца того поколения, они вам и скажут, кто был одним из лучших футболистов в Испании. Причем лучшим не только среди русских, но и многих иностранцев. 

Я, Канчельскис, Шалимов и Колыванов — поколение, которое играло, а не чесало языком. Мы играли на высочайшем уровне, а те, кто огрызаются, даже во сне в футбол не играли.

А если вы посмотрите, сколько голов забил Мостовой в Испании, то у многих волос столько на голове нет. Поэтому смешно говорить о том, кто был лучшим в «Сельте». 

Но что касается Аспаса, то считаю, что он номер один в «Сельте», себя поставлю на второе место. Яго много лет там играет, больше, чем я. Тем более он испанец. Когда спрашивают про лучшего в Виго, то всегда говорю, что это Аспас. Этот нападающий точно бы помог нашему поколению «Сельты» взять чемпионство», — сказал экс-игрок сборной России.

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17 комментариев
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Посмотрим как ты заговоришь когда Яго поставят главным тренером Спартака…
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Смеяться можно много. Но факт остаётся фактом! Мостовой и Карпин были реально круты. И я будучи мальчишкой очень следил за ними и за Сельтой.
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Царь от скромности не умрёт, давно известный факт. Но было бы прикольно если бы в один день Александр вышел к журналистам и такой типа, ребят да я ж угарал всё это время, а вы поверили.
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Здесь принято смеяться над Мостовым, люди как-то быстро забыли что во всех симуляторах, в которых был Мостовой его рейтинг был в районе 89-92 - на уровне лучших игроков своего амплуа в мире на пике формы. Как футболист Мостовой уступал только пиковому Аршавину, был сильнее Карпина, Аленичева и других звезд конца 90-х. Это сейчас он "потерял" вес в глазах большинства из-за уймы кринжовых и одинаковых вьюшек. Но если ему платят за них - то это просто способ заработать на пенсии. Видимо, для многих это тяжело представить. Если почитать его интервьюшки зарубежной прессе, то он почти всегда суперкорректен и точен в оценках и ответах. А нашей что нужно, какие вопросы задают журналисты и в каком свете выставляют бывших легенд на пенсии? Ну, с другой стороны, повторюсь, если идёт кликбейт, а Мостовому копеечка то win win
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Ответ Григорий Геник
Посмотрим как ты заговоришь когда Яго поставят главным тренером Спартака…
Ну Аспас чеканить умеет
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Царь прямо образец благородства)
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У Аспаса спросили про Мостового, он ответил. Спросили бы у него про Карпина, он так же бы ответил. Карпин был лучшим.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Здесь принято смеяться над Мостовым, люди как-то быстро забыли что во всех симуляторах, в которых был Мостовой его рейтинг был в районе 89-92 - на уровне лучших игроков своего амплуа в мире на пике формы. Как футболист Мостовой уступал только пиковому Аршавину, был сильнее Карпина, Аленичева и других звезд конца 90-х. Это сейчас он "потерял" вес в глазах большинства из-за уймы кринжовых и одинаковых вьюшек. Но если ему платят за них - то это просто способ заработать на пенсии. Видимо, для многих это тяжело представить. Если почитать его интервьюшки зарубежной прессе, то он почти всегда суперкорректен и точен в оценках и ответах. А нашей что нужно, какие вопросы задают журналисты и в каком свете выставляют бывших легенд на пенсии? Ну, с другой стороны, повторюсь, если идёт кликбейт, а Мостовому копеечка то win win
Ну а причём тут его игровые скиллы если смеются над ним не из за них ? И даже если представить что они троллит значит он осознанно выставляет себя шутом что едва ли не хуже если бы он был и вправду такой тупой
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Ответ Vlad Kim
Смеяться можно много. Но факт остаётся фактом! Мостовой и Карпин были реально круты. И я будучи мальчишкой очень следил за ними и за Сельтой.
Крутыми то крутыми, но от его самомнения тошнит. Живет прошлым, постоянно гордится своей карьерой в Испании, а сейчас то что?
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Ответ Vlad Kim
Смеяться можно много. Но факт остаётся фактом! Мостовой и Карпин были реально круты. И я будучи мальчишкой очень следил за ними и за Сельтой.
Крутой футболист не значит крутой тренер, даже скорой всего наоборот. А уж тем более не хороший человек как в случае с мостовым
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