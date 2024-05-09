Мостовой о стажировке Кержакова в «Севилье»: «Мне много раз предлагали, тем более в «Сельте», но в Испании лет 8 не был, не всегда можешь поехать, куда хочешь»
Александр Мостовой рассказал, почему не получилось пройти стажировку в Испании.
Ранее стало известно, что Александр Кержаков проходит стажировку в тренерском штабе «Севильи».
«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?
Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.
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Больше всего обидно за то, что каждый его чих тиражируется здесь, что он на ТВ, которое становится ещё более отталкивающим для здравомыслящих людей в добром душевном состоянии. Да, плюс-минус такие персоны есть везде, тот же Бартон, Агбонлахор, но есть и Анри, Каррагер, Ричардс. Не хватает спорту таких душевных ребят.