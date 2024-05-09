Мостовой о стажировке Кержакова в «Севилье»: «Мне много раз предлагали, тем более в «Сельте», но в Испании лет 8 не был, не всегда можешь поехать, куда хочешь»

Александр Мостовой рассказал, почему не получилось пройти стажировку в Испании.

Ранее стало известно, что проходит стажировку в тренерском штабе «Севильи».

«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?

Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», – сказал бывший игрок «Сельты» .

Александр Мостовой: «Если бы мне предложили возглавить «Баварию», я бы без раздумий согласился»