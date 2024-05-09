Мостовой о стажировке Кержакова в «Севилье»: «Мне много раз предлагали, тем более в «Сельте», но в Испании лет 8 не был, не всегда можешь поехать, куда хочешь»

Теги премьер-лига Россия Севилья Сельта Александр Кержаков Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, почему не получилось пройти стажировку в Испании.

Ранее стало известно, что Александр Кержаков проходит стажировку в тренерском штабе «Севильи».

«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?

Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.

Александр Мостовой: «Если бы мне предложили возглавить «Баварию», я бы без раздумий согласился»

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8 комментариев
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Да уж… Годы идут,ситуация в мире меняется,лишь только бахвальство Мостового - вечно
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Вот это тот самый случай, когда как-то комментировать новость - только портить. 🤣🤣🤣
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Зачем стажироваться в Сельте? Чему тренеры Сельты могут научить Мостового? Они там вообще умеют чеканить или играли в футбол хотя бы?
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Мостового сам Реал звал. Но так как он отказал, выбрали Анчелотти.
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Царь невыездной что-ли???
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Судя по всему, Александру этот футбол уже давно надоел. Но это хороший способ для него зарабатывать, так что занимается дешёвым самопиаром, отвечая журналистам в своей неповторимой манере.
Больше всего обидно за то, что каждый его чих тиражируется здесь, что он на ТВ, которое становится ещё более отталкивающим для здравомыслящих людей в добром душевном состоянии. Да, плюс-минус такие персоны есть везде, тот же Бартон, Агбонлахор, но есть и Анри, Каррагер, Ричардс. Не хватает спорту таких душевных ребят.
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Как жена выгнала, так сюда и перебрался. Помню с какими понтами он пудрил мозг Ролану Гусеву, когда тот только-только в Испании дом купил. Поучал на правах старожила. А Ролашка ему в рот смотрел. Преданным взглядом. Как же все меняется в этом мире))
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Ответ андрэ
Царь невыездной что-ли???
Не въездной в Испанию
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