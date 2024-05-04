Мостовой об Иличе в «Пари НН»: «Он более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что играл на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше – так природой заложено»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Радомир Антич Саша Илич Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой дал комментарий о назначении Саши Илича в «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН».

«Если честно, с первого раза не вспомнил, что Илич играл со мной в «Сельте». А потом посмотрел – да, действительно был у нас, Антич его взял в аренду.

Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом – легенький, быстрый, играл под нападающим. Думаю, его тогда и брали в «Сельту» на помощь мне – все-таки игр много, напряжение большое.

Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено. Как бы хорошо ни играл в другой вид спорта, но я же не профессионал в этом.

А не говоря уже об Абаскале, который в футбол никогда в жизни не играл. Это касается и других тренеров. Так придумала природа. Я же не виноват, что в пять лет выбрал футбол. Природа так наградила.

Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться. Войти в его штаб? Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России. 

Саша Илич выступал в составе «Сельты» в 2004 году. Мостовой играл за клуб с 1996 по 2004 год. 

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51 комментарий
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Блин, капец, какая умная природа. Даже это продумала.
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Бедняга Моуриньо так ничего и не добился
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Природой заложено что если 20 лет сидеть без дела, то в начале наступает стагнация, а потом деградация.

В принципе подтверждения этому видны
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Мостовой > Моуринью. Так природой заложено.
+15
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Ага, свободен 24 часа в сутки. Александр, давно бы вас кто-нибудь пригласил, если перестаньте давать бесконечные и однотипные комментарии, занимая телефонную линию )
+12
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+12
Ответ Savardus
Бедняга Моуриньо так ничего и не добился
Моуриньо в 1992:" было бы неплохо , если бы Бобби Робсон вспомнил про меня, предложил пообщаться, позвал помощником в свой тренерский штаб "
+12
0
+12
Так Юрана за что уволили тогда? Он тоже играл на высоком уровне
+12
0
+12
Ответ Peter Parker
Блин, капец, какая умная природа. Даже это продумала.
На все воля божья
+9
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+9
>>Мой телефон свободен 24 часа в сутки
Кратко о востребованности Мостового.
+3
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+3
Кто-нибудь, расскажите Мосту, что Абаскаль уже не работает!
+3
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+3
Мостовой однозначно играет и занимает в медиа роль дурачка осознанно. Я не верю, что взрослый мужчина может быть с логикой и мышлением первоклассника (кроме медицинских патологий), чтобы такие перлы выдавать.
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Мало кто знает, что когда Ева протянула Адаму яблоко, тот сначала почеканил им и только потом съел )))
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Абаскаль до сих пор икает
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Раньше слова моста про «не был футболистом» я считал за стеб. Теперь же я понимаю, что он всерьез так рассуждает
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Ответ sobakinvow
Все ясно. Видно Мостовой просто трубку не берет. Некогда ему. Он чеканет !
*чеканит
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Все ясно. Видно Мостовой просто трубку не берет.
Некогда ему. Он чеканет !
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Как же его Абаскаль не отпускает, бабу у него увел что ли?
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"Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом" (с) Если ты в принципе почти ничего не помнишь, откуда тебе знать, что он был хорошим футболистом? Мостовой, тебе пора что-то с головой делать. Ну нельзя же нести такую дичь по нескольку раз на дню. Ты совсем не соображаешь что ли?
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Такое чувство, что новости с комментариями Мостового - это половина всех футбольных новостей спорца 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Мостовой опасный человек. Уже можно сказать преступник. Целое учение создал о превосходстве одной группы людей ( играли в футбол) над другой (мяча в глаза не видели). Это ж футбольный расизм какой то. Целый букет статей из УК РФ. Считаю свое заявление официальным обращением в Прокуратуру. Спортс.ру призываю к внимательному изучению публикуемых материалов на предмет нахождения в них призывов к межнациональной нет не так футбольной розни.
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"Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше"
Да? Расскажи это Теду Лассо, более реалистичному и успешному тренеру, чем вымышленный тренер Мостовой! )
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Гнет свою линию, царь
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Старый клоун, блин. Лишь бы языком помолоть)) Илич в Сельте был полгода в аренде. Благополучно обгадился и отбыл восвояси))
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Сашок Сашку глаз не выклюет
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Мостовой Илича-футболиста еле вспомнил, а Мостового-тренера никто никогда не вспомнит.
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"Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки"
Ааа, я понял, почему Царя до сих пор никто не позвал тренировать! У него, пади, телефон проводной! )
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Ответ atomio
Такое чувство, что новости с комментариями Мостового - это половина всех футбольных новостей спорца 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Вторая половина - новости с комментариями Роттенберга! )
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А если просто техника хорошая и чеканишь больше сотни в лёгкую, можно стать тренером?:)
Можно. Для двора как раз подходит.
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Ответ Viacheslav Khalzov
Мостовой однозначно играет и занимает в медиа роль дурачка осознанно. Я не верю, что взрослый мужчина может быть с логикой и мышлением первоклассника (кроме медицинских патологий), чтобы такие перлы выдавать.
С мышлением 5-летнего.
Если с пяти лет заниматься только футбол, то не удивительно, что уровень развития мозгов как у 5-летнего.
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Ответ Viacheslav Khalzov
Мостовой однозначно играет и занимает в медиа роль дурачка осознанно. Я не верю, что взрослый мужчина может быть с логикой и мышлением первоклассника (кроме медицинских патологий), чтобы такие перлы выдавать.
Вы как-то слишком сомневаетесь в Мостовом! )
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