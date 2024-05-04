Мостовой об Иличе в «Пари НН»: «Он более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что играл на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше – так природой заложено»
Александр Мостовой дал комментарий о назначении Саши Илича в «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН».
«Если честно, с первого раза не вспомнил, что Илич играл со мной в «Сельте». А потом посмотрел – да, действительно был у нас, Антич его взял в аренду.
Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом – легенький, быстрый, играл под нападающим. Думаю, его тогда и брали в «Сельту» на помощь мне – все-таки игр много, напряжение большое.
Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено. Как бы хорошо ни играл в другой вид спорта, но я же не профессионал в этом.
А не говоря уже об Абаскале, который в футбол никогда в жизни не играл. Это касается и других тренеров. Так придумала природа. Я же не виноват, что в пять лет выбрал футбол. Природа так наградила.
Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться. Войти в его штаб? Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.
Саша Илич выступал в составе «Сельты» в 2004 году. Мостовой играл за клуб с 1996 по 2004 год.
В принципе подтверждения этому видны
Кратко о востребованности Мостового.
Некогда ему. Он чеканет !
Да? Расскажи это Теду Лассо, более реалистичному и успешному тренеру, чем вымышленный тренер Мостовой! )
Ааа, я понял, почему Царя до сих пор никто не позвал тренировать! У него, пади, телефон проводной! )
Если с пяти лет заниматься только футбол, то не удивительно, что уровень развития мозгов как у 5-летнего.