Галактионов о Глушенкове: «Личность на поле, нестандартный игрок, таких очень мало. Невызов в сборную? Выбор тренера нужно уважать» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Михаил Галактионов Максим Глушенков Футбол

Михаил Галактионов высоко отозвался о хавбеке «Локомотива» Максиме Глушенкове.

«Я лично Максима Глушенкова знаю достаточно давно. Он у меня играл во всех сборных. Его потенциал понятен. Очень важно и его функциональное состояние, и его внутренняя энергетика. Он личность на поле, нестандартный игрок, таких очень мало. Таких ребят нужно поощрять и дальше развивать.

Невызов Глушенкова в сборную? Есть выбор тренерского штаба, который нужно уважать. У нас большая обойма игроков. Наша задача как клуба состоит в том, чтобы Макс развивался, прогрессировал, играл. Абсолютно уверен, что он заслужит в дальнейшем стать полноценной боевой единицей национальной команды.

За кого голосовал в номинации «Лучший игрок»? Макс Глушенков, Костя Тюкавин», — сказал главный тренер «Локомотива».

Глушенков повторил рекорд Лоськова и Халка по ассистам в сезоне РПЛ – 16

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2 комментария
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Да дело та не в этом просто интересный умный молодой футболист и причем стабильную взрослую игру показывает очень уверенный почему не позвали опять же странно
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