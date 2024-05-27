Галактионов о Глушенкове: «Личность на поле, нестандартный игрок, таких очень мало. Невызов в сборную? Выбор тренера нужно уважать»
Михаил Галактионов высоко отозвался о хавбеке «Локомотива» Максиме Глушенкове.
«Я лично Максима Глушенкова знаю достаточно давно. Он у меня играл во всех сборных. Его потенциал понятен. Очень важно и его функциональное состояние, и его внутренняя энергетика. Он личность на поле, нестандартный игрок, таких очень мало. Таких ребят нужно поощрять и дальше развивать.
Невызов Глушенкова в сборную? Есть выбор тренерского штаба, который нужно уважать. У нас большая обойма игроков. Наша задача как клуба состоит в том, чтобы Макс развивался, прогрессировал, играл. Абсолютно уверен, что он заслужит в дальнейшем стать полноценной боевой единицей национальной команды.
За кого голосовал в номинации «Лучший игрок»? Макс Глушенков, Костя Тюкавин», — сказал главный тренер «Локомотива».
Глушенков повторил рекорд Лоськова и Халка по ассистам в сезоне РПЛ – 16