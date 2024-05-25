Глушенков повторил рекорд Лоськова и Халка по ассистам в сезоне РПЛ – 16
Максим Глушенков повторил рекорд по голевым передачам за сезон в РПЛ.
По подсчетам официального поставщика данных РПЛ Яндекс Плюс х VSporte, у полузащитника «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ 16 результативных передач.
Таким образом, Глушенков повторил рекорд Дмитрия Лоськова в сезоне-2003 и Халка в сезоне-2015/16.
По версии Opta, у Глушенкова 15 голевых передач. Расхождение произошло из-за матча «Локомотив» – «ЦСКА» (3:3) в 24-м туре, где Opta не учла голевую передачу Максима на Евгения Морозова.
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