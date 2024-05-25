Глушенков повторил рекорд Лоськова и Халка по ассистам в сезоне РПЛ – 16

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия рекорды Халк Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков повторил рекорд по голевым передачам за сезон в РПЛ.

По подсчетам официального поставщика данных РПЛ Яндекс Плюс х VSporte, у полузащитника «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ 16 результативных передач.

Таким образом, Глушенков повторил рекорд Дмитрия Лоськова в сезоне-2003 и Халка в сезоне-2015/16.

По версии Opta, у Глушенкова 15 голевых передач. Расхождение произошло из-за матча «Локомотив» – «ЦСКА» (3:3) в 24-м туре, где Opta не учла голевую передачу Максима на Евгения Морозова.

16 комментариев
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Лоськов всё равно легенда потому что делал это стабильно. Кто помнит его игру, будет всегда уважать его как игрока. Капитан и лидер, техничный и умный на поле. С хорошим ударом и бойцовским характером. Вёл команду к чемпионству. Всегда хотел его футболку и хотел быть похожим на него, играя во дворе. Эх, время…
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Ответ fabr-25
Вот за таких воспитанников спросить бы в Спартаке, Локо в итоге выше позицию занимает в чемпионате, а человек один из лучших игроков, а Спартак какой уже раз не может раскрыть воспитанника, который везде хорошо играет кроме Спартака
Он не воспитанник Спартака:)
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Макс молодец. Прорыв сезона
Привет руководству Спартака. Вы лучшие, как обычно
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Халк уникум, конечно
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Глушенков в этом сезоне молодцом, спору нет. Если и в следующем сезоне будет так разрывать, то точно стоит уходить в топ-5 европейских чемпионатов. Тогда есть шанс стать кем-то вроде праймового Канчельскиса в бытность его в МЮ. Или даже сильнее.
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Ответ Иван Иванов
Макс молодец. Прорыв сезона Привет руководству Спартака. Вы лучшие, как обычно
И ему хорошо, а то деградировал бы как многие игроки Чертаново_Крыльев.
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Одно из удовлетворения чемпионата то что мы обошли спартачей с Глушенковым во главе
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Хороший игрок для рпл. Не понимаю чего кго из Спартака турнули? Но может это и к лучшему.
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сегодня мог увеличить счет три раза
один раз подвел Сулейманов, два раза сам виноват - решил сам забить, хотя партнеры были в более выгодных позициях
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Халк в том сезоне просто об Дзюбу свои ассисты сделал) Отскакивало как от дерева) Вообще уникальный игрок, не скоро такой будет в нашей лиге)
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У Аленичева в 1997-м 20 ассистов было, но вот, зараза, РПЛ тогда ещё не было.
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Ответ Бегемотик
В Европу ему надо А вот Зиньковский нет Главное не иди к Семаку!
У Зины потенциал выше, там дело психологии. Надо смотреть как они проявят себя в следующем сезоне.
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