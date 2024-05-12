Глушенков о сборной России: «Я там уже был, не вызовут – обижаться не буду. Что-то кому-то доказывать не стремлюсь»

Максим Глушенков высказался о возможном вызове в сборную России.

Полузащитник « » отдал две голевые передачи в матче 28-го тура Мир против «Оренбурга» (2:0). В нынешнем сезоне чемпионата на счету Глушенова 15 ассистов.

– Благодаря твоему перфомансу в концовке чемпионата стал ли ты ближе к сборной России, как считаешь?

– Не знаю, тут не мне решать.

В последних двух играх мне даже не пришлось по два забивать, чтобы выиграть. Тогда одной передачи хватило – мы выиграли, а я пробежал всего‑то чуть больше трех километров.

Сегодня две отдал, парни забили, мы снова победили, снова два не забил. Так что все нормально. Не стремлюсь кому‑то что‑то там доказывать.

– Но ведь сборная, как все говорят, мечта любого футболиста?

– Я там уже был. Вызовут – вызовут, не вызовут – ничего страшного, ни на кого обижаться не буду, – сказал Глушенков.

Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более»

Глушенков о невызове в сборную: «Это мнение Карпина. Я должен пробегать по 20 км? Я могу два забить, пробежав три км, и мы выиграем»