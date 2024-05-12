Глушенков о сборной России: «Я там уже был, не вызовут – обижаться не буду. Что-то кому-то доказывать не стремлюсь»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о возможном вызове в сборную России.

Полузащитник «Локомотива» отдал две голевые передачи в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:0). В нынешнем сезоне чемпионата на счету Глушенова 15 ассистов.

– Благодаря твоему перфомансу в концовке чемпионата стал ли ты ближе к сборной России, как считаешь?

– Не знаю, тут не мне решать.

В последних двух играх мне даже не пришлось по два забивать, чтобы выиграть. Тогда одной передачи хватило – мы выиграли, а я пробежал всего‑то чуть больше трех километров.

Сегодня две отдал, парни забили, мы снова победили, снова два не забил. Так что все нормально. Не стремлюсь кому‑то что‑то там доказывать.

– Но ведь сборная, как все говорят, мечта любого футболиста?

– Я там уже был. Вызовут – вызовут, не вызовут – ничего страшного, ни на кого обижаться не буду, – сказал Глушенков.

Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более» 

Глушенков о невызове в сборную: «Это мнение Карпина. Я должен пробегать по 20 км? Я могу два забить, пробежав три км, и мы выиграем»

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20 комментариев
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Пусть Песьякова вызывают, он хорошо бегает.
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Ответ Игорь Шанев
не желающие доказывать что-то, там точно не нужны..
И кому он что то будет доказывать, Карпину? Он Песьякова постоянно вызывает из-за того, что их жены дружат. Зачем ему стремиться в такую сборную с таким тренером?
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Не хватало добавить: ты че, прокурор, чтобы что-то тебе доказывать, с какова раёна?
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Ответ Игорь Шанев
не желающие доказывать что-то, там точно не нужны..
Нынешняя сборная тоже никому не нужна, она бессмысленно существует
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Пусть Песьякова вызывают, он хорошо бегает.
И пасует круто, пусть и голевых чуть меньше, чем у Глушенкова🤓
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Ответ Spartakus1984
Он и в Спартаке нашел, поэтому от него избавились,токсичный.
Утешайте себя этим). У вас сейчас такого креативного игрока вообще нет.
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Не хочешь доказывать сиди дома епт
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Какая важная птица...
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Спартак разменял Глушенкова на унылого Зиньковского, который даже обводить разучился
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В чём сейчас смысл сборной? Катать товарняки? Правильно сделает Глушенков если полностью сконцентрируется на играх за клуб. Да, и потому как развиваются события в мире, официальных матчей нашей сборной можно не увидеть ближайшие десять лет. Конечно хочется надеяться на лучшее, но реалии пока таковы.
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такого игрока нужно брать и наигрывать вместе с Миранчуков и Головиным...
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Ответ Сергей Лютый
Не хочешь доказывать сиди дома епт
Так он и сидит. Это журналисты его донемают
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Ответ 7s6vjn2j5s
Вот и весь сказ о футболистах-не буду ничего никому доказывать. Что?! Да если ты уверен в себе, видишь что ты лучше многих, а тебя не вызывают-пахай, грязи, вырывай, отдавай и забивай - в первую очередь же для себя стань лучше, себе докажи, что ты можешь делать разницу! Неужели шальные деньги и занавес влияют на такую деградацию игроков?
Он отдаёт, он забивает и он делает разницу в Локо. В чем его деградация заключается? Каждый новый сезон проводить сильнее предыдущего. Карпин вызывает дырку Песьякова, предпочитает Максу Антона Миранчука, который в Локо хуже Глушенкова играет. Миранчук в Локо меньше Макса бегает, практически пешком ходит но Карпина это устраивает но Глуш мало бегает якобы. Вот и зачем такому тренеру что то доказывать? У них что то межличностное но Карп врет про, что Макс мало бегает. Вон у нас Сулейманов весь матч как угорелый бестолку бегает, почему его в сборной нет?
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Ответ Spartakus1984
Он и в Спартаке нашел, поэтому от него избавились,токсичный.
Да пусть он хоть всю команду на три буквы шлет, играет он полезнее всей нашей атаки
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Ответ Spartakus1984
Он и в Спартаке нашел, поэтому от него избавились,токсичный.
Второй сезон в Локомотиве и ноль токсичности. Может все дело в Спартаке? Вы в свое время и от Миранчуков избавились, гении 😁
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