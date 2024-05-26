Мусаев о Сперцяне и Сафонове: «Это лидеры «Краснодара», не хотел бы, чтобы они ушли, даже в топ-клубы. Но это футбол, если ребята захотят уехать, клуб отнесется с уважением, думаю»

Мурад Мусаев высказался о будущем Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания Сперцяна. Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Я бы не хотел, чтобы и ушли из «Краснодара», даже в топ-команды. Это наши лидеры и хотелось бы, чтобы вокруг них строилась команда. Но это футбол.

Если будет хорошее предложение, а ребята скажут, что хотят уехать, то, думаю, клуб отнесется с уважением. Они играют с душой и сердцем, оставляют себя на поле.

Давайте чуть-чуть подождем. Конечно, я против ухода любого из них, но не все от нас зависит», – сказал главный тренер « ».