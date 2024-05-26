Мусаев о Сперцяне и Сафонове: «Это лидеры «Краснодара», не хотел бы, чтобы они ушли, даже в топ-клубы. Но это футбол, если ребята захотят уехать, клуб отнесется с уважением, думаю»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Мурад Мусаев Эдуард Сперцян Футбол

Мурад Мусаев высказался о будущем Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания Сперцяна. Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара», даже в топ-команды. Это наши лидеры и хотелось бы, чтобы вокруг них строилась команда. Но это футбол.

Если будет хорошее предложение, а ребята скажут, что хотят уехать, то, думаю, клуб отнесется с уважением. Они играют с душой и сердцем, оставляют себя на поле.

Давайте чуть-чуть подождем. Конечно, я против ухода любого из них, но не все от нас зависит», – сказал главный тренер «Краснодара».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После твоего прихода у них только один вариант - бежать
+11
-1
+10
Вряд ли в Краснодаре кому-то важно мнение физрука.
+7
-1
+6
Ответ Ксяоми Ноутов
Вряд ли в Краснодаре кому-то важно мнение физрука.
Хорошо сказано)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий