Агент Тюкавина о словах Мостового: «Костя и без его голоса считается лучшим – «Динамо» благодаря ему 30 очков заработало. Переживем, спортсмен не должен всем нравиться»
Агент Константина Тюкавина отреагировал на слова Александра Мостового.
Ранее Мостовой критически высказался о форварде «Динамо»: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»
«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.
Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.
Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал Алексей Сафонов.
А Кобелев вообще полузащитник
Да у Павлюченко и Погребняка карьера лучше
Про карьеры Пава и Пашки-деревяшки вообще смешно... Что они в Англии и Германии выиграли? Кто их там вообще помнит, в отличие от Мостового в Испании...
По Кейну:
Личные достижения
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Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэм Хотспур»: 280 голов[324]
Молодой игрок сезона в клубе «Миллуолл»: 2011/12[325]
Команда года по версии ПФА (6): 2014/15[326], 2015/16[327], 2016/17[328], 2017/18[329], 2020/21[330], 2022/23[331]
Молодой игрок года по версии ПФА: 2014/15[332]
Игрок года в «Тоттенхэм Хотспур» (3): 2014/15[333], 2020/21[333], 2022/23[334]
Игрок месяца английской Премьер-лиги (7)[335]: январь 2015, февраль 2015, март 2016, февраль 2017, сентябрь 2017, декабрь 2017, март 2022
Лучший бомбардир английской Премьер-лиги (3)[335]: 2015/16 (25 голов), 2016/17 (29 голов), 2020/21 (23 гола)
Игрок года по версии болельщиков ПФА: 2016/17[336]
Игрок года по версии Федерации футбольных болельщиков: 2017[337]
Награда лучшему игроку года в Англии (2): 2017[338], 2018[339]
Лучший бомбардир мира по версии МФФИИС: 2017[340]
Лучший бомбардир чемпионата мира: 2018 (6 голов)[341]
Вошёл в состав символической сборной чемпионата мира: 2018[342]
Награда London Football Awards — «Игрок года в Премьер-лиге»[343] (2): 2018[344], 2021[345]
Плеймейкер сезона английской Премьер-лиги: 2020/21[335]
Автор гола месяца в Бундеслиге: октябрь 2023[346]
Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2023/24
PS: не удивлюсь, если Мостовому и Зидан не нравится ;)
Ну раз уж варежку раскрыл..