Агент Тюкавина о словах Мостового: «Костя и без его голоса считается лучшим – «Динамо» благодаря ему 30 очков заработало. Переживем, спортсмен не должен всем нравиться»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Алексей Сафонов агенты Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина отреагировал на слова Александра Мостового.

Ранее Мостовой критически высказался о форварде «Динамо»: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»

«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.

Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.

Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал Алексей Сафонов.

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28 комментариев
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Ну Тюкавин слабенький и больше распиареный, здесь с Царем согласен. Помню динамовских Симутенкова, Кобелева, Колыванова, Кирьякова... Так вот они на голову сильнее были
+9
-5
+4
Ответ akaAzazello
Мостовому когда-то кто-то вообще нравился? (кроме его самого)
Конечно - Гаврилов, Черенков, Романцев, Шалимов, Бессчастных.
+4
-2
+2
Ответ Mikko
А что в этом странного? Человек играл на высочайшем уровне, все в футболе видел. Понятно, что жалкие потуги нынешних паспортистов его мягко говоря не впечатляют...
Пускай пойдёт опыт свой высочвйший молодым передаёт, а языком чесать ума много не надо.
+4
-2
+2
Ответ Алексей Тор
На Мостового трудно угодить.Один бубнёж от него.
А что в этом странного? Человек играл на высочайшем уровне, все в футболе видел. Понятно, что жалкие потуги нынешних паспортистов его мягко говоря не впечатляют...
+7
-5
+2
Ответ Сергей Лютый
Ну Тюкавин слабенький и больше распиареный, здесь с Царем согласен. Помню динамовских Симутенкова, Кобелева, Колыванова, Кирьякова... Так вот они на голову сильнее были
Ладно ещё Симутенков, но Кирьяков? Человек 9 мячей за более чем 90 матчей забил, каким образом он лучше Тюкавина?
А Кобелев вообще полузащитник
+3
-2
+1
Ответ Spartakus1984
Костя в одиночку не может,матч в Краснодаре это показал.Он в Спартаке если играл бы,то забил бы не на много больше голов чем Угальде.Без мяса когда весь мат,забить сдожно
в спартак перейдёшь и карьера улетела
+2
-1
+1
Ответ Mikko
А что в этом странного? Человек играл на высочайшем уровне, все в футболе видел. Понятно, что жалкие потуги нынешних паспортистов его мягко говоря не впечатляют...
Высший уровень это кубок Интертото? Ни одного трофея с Седьмой в Испании, ни одной личной награды или даже номинации.
Да у Павлюченко и Погребняка карьера лучше
+2
-1
+1
На Мостового трудно угодить.Один бубнёж от него.
+7
-6
+1
Кем считается? Д....мо, самим тюкавиным и его семьёй с агентами?
0
0
0
Какой важный куриц! Мостовой именно в области оценок нападающих- имеет голос!и голос этот, весомый! Товарищ, в противовес человеку - профессионалу в прошлом приводит аргумент «он итак лучший», но статистика говорит, что лучший Кассьера!
+3
-3
0
Тюкавину валить надо из динамо пока не сгнил там
+1
-1
0
Мостовому когда-то кто-то вообще нравился? (кроме его самого)
+7
-7
0
Ответ Shikari
Высший уровень это кубок Интертото? Ни одного трофея с Седьмой в Испании, ни одной личной награды или даже номинации. Да у Павлюченко и Погребняка карьера лучше
Какой Интертото... Высший уровень - это 8 сезонов в Ла Лиге, множество игр и голов против Реала и Барсы. Причем тут трофеи? У Кейна их сколько?
Про карьеры Пава и Пашки-деревяшки вообще смешно... Что они в Англии и Германии выиграли? Кто их там вообще помнит, в отличие от Мостового в Испании...
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Ответ Mikko
Какой Интертото... Высший уровень - это 8 сезонов в Ла Лиге, множество игр и голов против Реала и Барсы. Причем тут трофеи? У Кейна их сколько? Про карьеры Пава и Пашки-деревяшки вообще смешно... Что они в Англии и Германии выиграли? Кто их там вообще помнит, в отличие от Мостового в Испании...
Так и Царь выиграл ровно ноль.

По Кейну:
Личные достижения
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Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэм Хотспур»: 280 голов[324]
Молодой игрок сезона в клубе «Миллуолл»: 2011/12[325]
Команда года по версии ПФА (6): 2014/15[326], 2015/16[327], 2016/17[328], 2017/18[329], 2020/21[330], 2022/23[331]
Молодой игрок года по версии ПФА: 2014/15[332]
Игрок года в «Тоттенхэм Хотспур» (3): 2014/15[333], 2020/21[333], 2022/23[334]
Игрок месяца английской Премьер-лиги (7)[335]: январь 2015, февраль 2015, март 2016, февраль 2017, сентябрь 2017, декабрь 2017, март 2022
Лучший бомбардир английской Премьер-лиги (3)[335]: 2015/16 (25 голов), 2016/17 (29 голов), 2020/21 (23 гола)
Игрок года по версии болельщиков ПФА: 2016/17[336]
Игрок года по версии Федерации футбольных болельщиков: 2017[337]
Награда лучшему игроку года в Англии (2): 2017[338], 2018[339]
Лучший бомбардир мира по версии МФФИИС: 2017[340]
Лучший бомбардир чемпионата мира: 2018 (6 голов)[341]
Вошёл в состав символической сборной чемпионата мира: 2018[342]
Награда London Football Awards — «Игрок года в Премьер-лиге»[343] (2): 2018[344], 2021[345]
Плеймейкер сезона английской Премьер-лиги: 2020/21[335]
Автор гола месяца в Бундеслиге: октябрь 2023[346]
Лучший бомбардир чемпионата Германии: 2023/24
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Ответ akaAzazello
Мостовому когда-то кто-то вообще нравился? (кроме его самого)
Комментарий удален пользователем
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Не, ну это вы про то, кому Мостовой нравился в детстве ;) А я ведь спрашивал про том, нравится ли кто-то Мостовому? Тот же Диего Аспас?

PS: не удивлюсь, если Мостовому и Зидан не нравится ;)
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А агент не должен так позорно блеять, отстаивая своего клиента на публике.
Ну раз уж варежку раскрыл..
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Иза не имения лучшего выбираем из худшего ,Других нет
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