Агент Тюкавина о словах Мостового: «Костя и без его голоса считается лучшим – «Динамо» благодаря ему 30 очков заработало. Переживем, спортсмен не должен всем нравиться»

Агент Константина Тюкавина отреагировал на слова Александра Мостового.

Ранее Мостовой критически высказался о форварде « »: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»

«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за . Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.

Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.

Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал .