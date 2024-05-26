Мостовой о Тюкавине: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру Константина Тюкавина.

В завершившемся сезоне форвард «Динамо» забил 15 голов в 30 матчах Мир РПЛ и стал третьим бомбардиром турнира, уступив Джону Кордобе и Матео Кассьерре

«Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой.

Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», – сказал бывший игрок сборной России.

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36 комментариев
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Надо Тюкавина проверить на чеканку, что-то здесь не чисто
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Мостовой признан лучшим игроком этого сезона.
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Три раза коснулся мяча и ни разу не отчканил. Какой он лучший ? - спросил Мостовой мостовую.
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Любой человек о Мостовом: 3 интервью за 90 минут и в конце одно правильное слово. За это его царем называть что-ли? Нельзя же так
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Нынешние наши "звёзды" -- мыльные пузыри.
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так нападающие так и играют, их задача правильно открываться и подставлять ноги, ну и бить из выгодных позиций

было бы странно требовать от них обыгрывать половину команды
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А, ну да, Тюкавин же должен принять мяч в центральном кругу, добежать до штрафной, попутно накрутив всех игроков соперника, потом, перед входом в штрафную, исполнить "улитку" для обыгрыша крайнего защитника, сместиться и рабоной или радугой сунуть гол - тогда лучшим, может быть станет, по мнению Мостового))
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Холланд, справедливости ради, так же играл когда пришел в сити
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Не по одному матчу оценивают игроков. У топовых игроков тоже бывают неудачные. Тюкваин провёл отличный сезон.
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Вообще это хорошее умение для нападающего - оказаться в нужном месте в нужный момент, и касанием забить гол.
Ну куда мне, комментатору Спортса, до Царя.
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Холланд тоже касается мча 5 раз за матч. Ему это не мешает
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Один матч провалил и все что ли не игрок. Сам Мостовой прям каждый матч играл без провала?!
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Ответ Иван Иванов
А всё почему, знаешь??? Казалось бы.. причём здесь экономика..
И при чем?
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Ответ SMART789
так нападающие так и играют, их задача правильно открываться и подставлять ноги, ну и бить из выгодных позиций было бы странно требовать от них обыгрывать половину команды
Нападающие бывают разные!
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Ответ dreamstep
Вообще это хорошее умение для нападающего - оказаться в нужном месте в нужный момент, и касанием забить гол. Ну куда мне, комментатору Спортса, до Царя.
кого комментируешь?))
так и пиши - рядовому пользователю!!!!
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Ответ Олег Мастерков
Мостовой признан лучшим игроком этого сезона.
Публике нужна потеха
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«Лучше меньше, да лучше» — В. И. Ленин
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Мостовой не авторитет как чел !
Тюкавин сыграл очень плохо , в самом важном своём матче.
А, матч проиграл Личка .Где Бителло?Зачем никакущего Тюкавина ставить в основу?
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Так остальные ещё хуже.
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Интересная получается ситуация с местной экспертной коллегией! Тюкавин, по вашему, стало быть, хорош, потому как вовремя конечность подсовывает под мяч. А Дзюба в подобной же ситуации — плох, дендроморфен и вообще не футболист.
Вы там определитесь уже с трусами и крестиком-то.
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не надо так (с)
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Что то Саня очень часто начал появляться на sports 🤔🤔🤔
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У Мостового просто горит от того, что его молодость и известность прошли, он никому особо не нужен. Вот и поливает 💩💩💩 всех от зависти и бессилия. На самом деле такого человека только пожалеть можно, тяжело ему живётся.
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Уже на всех подряд кидается...
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Холланд просто в шоке от высказывания Мостового
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Царь на всех подряд накидываться начал. Болезнь прогрессирует
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Царь - лучший эксперд)
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