Мостовой о Тюкавине: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»
Александр Мостовой раскритиковал игру Константина Тюкавина.
В завершившемся сезоне форвард «Динамо» забил 15 голов в 30 матчах Мир РПЛ и стал третьим бомбардиром турнира, уступив Джону Кордобе и Матео Кассьерре
«Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой.
Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», – сказал бывший игрок сборной России.
было бы странно требовать от них обыгрывать половину команды
Ну куда мне, комментатору Спортса, до Царя.
так и пиши - рядовому пользователю!!!!
Тюкавин сыграл очень плохо , в самом важном своём матче.
А, матч проиграл Личка .Где Бителло?Зачем никакущего Тюкавина ставить в основу?
Вы там определитесь уже с трусами и крестиком-то.