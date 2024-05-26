Мостовой о Тюкавине: «За 90 минут 3 раза коснется мяча, а в одном из эпизодов добивает в пустые – за это его называть лучшим? Нельзя же так»

Александр Мостовой раскритиковал игру Константина Тюкавина.

В завершившемся сезоне форвард « » забил 15 голов в 30 матчах Мир и стал третьим бомбардиром турнира, уступив Джону Кордобе и Матео Кассьерре

«Многие называют лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой.

Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», – сказал бывший игрок сборной России.