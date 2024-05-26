Шамиль Тарпищев: «Поражение «Динамо» в Краснодаре – это поражение Лички, он проиграл и упустил чемпионство. Мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься»

Теги премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Шамиль Тарпищев заявил, что Марцел Личка ответственен за поражение «Динамо».

Бело‑голубые лидировали в турнирной таблице перед заключительным туром Мир РПЛ. В субботу «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и завершило чемпионат России на третьем месте. 

«Я считаю, что поражение «Динамо» в Краснодаре – это поражение тренера Лички. Можно было по‑разному построить игру, но проиграл матч и упустил чемпионство Личка.

Ты мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься. Все вопросы после случившегося – к тренеру.

После этого чемпионата стало понятно, что Костя Тюкавин – лучший и сильнейший нападающий нашего чемпионата. Это наш настоящий бомбардир, – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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10 комментариев
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В кои-то веке Динамо могло взять чемпионство и на тебе.Это фиаско, братан.
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Еще один старец Фура с мудрейшими замечаниями о том, как надо было играть. А по мне так надо было еще более закрыто играть. Гол, кстати, пришел с атаки сходу, а в позиционных атаках у Краснодара было 0,01 моментов.
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Полностью прав, к сожалению, Личка подпортил хорошее впечатление о нем
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Нет, Динамо старалось атаковать, что говорит об установке идти вперед, но Краснодар просто сильнее на всех позициях и смогли подавить москвичей. Команда просто слабее вот и всё. Какую игру не строй, ты не прыгнешь выше головы как бы не хотел.
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А я если честно думал о том, что, если бы Личка не выпендривался с тем что "не могу бросить Оренбург" или кого он там тренировал, то он был бы вместо Ивича в Краснодаре.. Об этом я думал когда Ивича уже уволили...

Но, получается, даже Личка когда надо побеждать!! Сыграл трусливо... значит ничего в нём такого и нет... Хороший тренер, но сколько проигрышей тоже учинил по чемпу... Так что не сожалею, теперь. После увиденного.
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Скажите спасибо за место в тройке. Для Динамо, это считай чемпионство
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Вот такая манера игры была и у серба Ивича,а все хлопали в ладоши.,боготворя за трусливую игру на удержание щёта,и вечные привозы в конце. Ивич вовремя соскочил, а то бы хаяли как Личку.Который не знает приедет с отпуска или нет,А неделю назад пророчили ему лучший тренер сезона.
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Краснодар просто не мог облажаться дома 2 раза подряд.Как бы Динамо не строило игру, их бы задавили, тем более при полном стадионе
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Примерно равные команды всегда играют одинаково - гости строят игру на контратаках... Вопли и претензии об "атакующем футболе" в таких случаях свойственны только пацанам и ветеранам, находящимся в состоянии деменции...
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Если принципиально дать оценку прошедшему матчу то налицо просматриваются ошибки Лички а для чемпионского матча они не допустимы и с этим нельзя не согласиться...
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