Шамиль Тарпищев заявил, что Марцел Личка ответственен за поражение «Динамо».

Бело‑голубые лидировали в турнирной таблице перед заключительным туром Мир . В субботу «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и завершило чемпионат России на третьем месте.

«Я считаю, что поражение « » в – это поражение тренера Лички. Можно было по‑разному построить игру, но проиграл матч и упустил чемпионство .

Ты мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься. Все вопросы после случившегося – к тренеру.

После этого чемпионата стало понятно, что Костя Тюкавин – лучший и сильнейший нападающий нашего чемпионата. Это наш настоящий бомбардир, – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».