Шамиль Тарпищев: «Поражение «Динамо» в Краснодаре – это поражение Лички, он проиграл и упустил чемпионство. Мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься»
Шамиль Тарпищев заявил, что Марцел Личка ответственен за поражение «Динамо».
Бело‑голубые лидировали в турнирной таблице перед заключительным туром Мир РПЛ. В субботу «Динамо» на выезде уступило «Краснодару» со счетом 0:1 и завершило чемпионат России на третьем месте.
«Я считаю, что поражение «Динамо» в Краснодаре – это поражение тренера Лички. Можно было по‑разному построить игру, но проиграл матч и упустил чемпионство Личка.
Ты мог построить игру, но выбрал вариант, когда ты только отбиваешься. Все вопросы после случившегося – к тренеру.
После этого чемпионата стало понятно, что Костя Тюкавин – лучший и сильнейший нападающий нашего чемпионата. Это наш настоящий бомбардир, – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».
Но, получается, даже Личка когда надо побеждать!! Сыграл трусливо... значит ничего в нём такого и нет... Хороший тренер, но сколько проигрышей тоже учинил по чемпу... Так что не сожалею, теперь. После увиденного.