Деку предпочитает Диаса Нико Уильямсу и Ольмо. Луис – главная цель менеджера «Барселоны»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетик Деку Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Луис Диас Нико Уильямс Футбол

Деку хочет, чтобы «Барселона» подписала Луиса Диаса.

По сведениям As, вингер «Ливерпуля» нравится спортивному директору «блауграны» настолько, что считается главной целью.

Менеджер предпочитает колумбийца Нико УильямсуАтлетик») и Дани ОльмоЛейпциг»).

Также отмечается, что президенту «Барселоны» Жоану Лапорте по душе то, что Диас давно болеет за испанский клуб.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 37 игр в АПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария
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Шел бы этот Деку в пень
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Все серьезнее складывается ощущение, что Деку имеет какие-то откаты с этих трансферов, которые продвигает.

Ну как Луис Диас может быть предпочтительнее Нико ?
Нико, как минимум, на 6 лет моложе и набрал по системе «гол+пас» очков больше, чем Диас: 17 результативных действий (5 голов и 12 передач) за 31 матч против 13 результативных действий (8 голов и 5 передач) за 37 матчей.
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Они ведь в курсе ,что за него нужно будет заплатить ?🧐
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Деку конечно профнепригодный спортдир
С Алемани не сравнится
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Верните Матеу Алемани пжлста!
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Деку может у Флика спросит? Иначе его тоже выпнут
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У них до сих пор опорника нет, а они левого вингера ищут
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Это наверное Деку лично на ушко нашептал As-у. Ну, а если правда, то наверное Деку с этим предложением пришёл к Хави. Всё что случилось после все знают.
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Ответ Дживен Стераррд
Они ведь в курсе ,что за него нужно будет заплатить ?🧐
Вся надежда на рассрочку на 5 лет))
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Она за коутиньо все выплатили интересно
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Если Ливерпуль сможет впарить Диаса Барселоне за огромный ценник, то можно будет стоя аплодировать)))
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Из Ливерпуля можно только Жоту брать, если он хроником не стал со своими травмами.
Остальные из группы атаки не нужны.
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Уберите Деку.
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Барса как говорят и Нуньеса может забрать
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Ответ Кирилл
Все серьезнее складывается ощущение, что Деку имеет какие-то откаты с этих трансферов, которые продвигает. Ну как Луис Диас может быть предпочтительнее Нико ? Нико, как минимум, на 6 лет моложе и набрал по системе «гол+пас» очков больше, чем Диас: 17 результативных действий (5 голов и 12 передач) за 31 матч против 13 результативных действий (8 голов и 5 передач) за 37 матчей.
За Диаса можно о рассрочке договориться, а за Нико надо отдать всю клаусулу разом + бог знает, какую зарплату он запросит.
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Ответ Кирилл
Все серьезнее складывается ощущение, что Деку имеет какие-то откаты с этих трансферов, которые продвигает. Ну как Луис Диас может быть предпочтительнее Нико ? Нико, как минимум, на 6 лет моложе и набрал по системе «гол+пас» очков больше, чем Диас: 17 результативных действий (5 голов и 12 передач) за 31 матч против 13 результативных действий (8 голов и 5 передач) за 37 матчей.
Так он бывший агент, естественно имеет.
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Ответ Дживен Стераррд
Она за коутиньо все выплатили интересно
Еще должны 28М :))))
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Деку берет мастер классы у руководства Интера похоже.
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Ответ AsGardiel
За Диаса можно о рассрочке договориться, а за Нико надо отдать всю клаусулу разом + бог знает, какую зарплату он запросит.
У Нико явно ЗП ниже Диаса будет, и заплатят за него меньше, с чего взял, что Ливерпуль его вообще отдаст за рассрочку?)
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Хе хе, осталось только минимум 75М где то наколядовать. Фунтов. Это цена на трансфемаркт. Или будут предлагать аренду? :)))) Эдвардс пырснет от смеху
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Посмотрим сколько раз из скольки обделается Деку)
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Деку распильщик профессионал) Рокейррисон первый его "супер"-трансфер))
Надо быть либо не в своем уме, либо иметь коммерческий интерес, чтобы отдавать предпочтение Диасу перед Нико или Ольмо.
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Раньше игроки так хвостом виляли) Типа "я вот хочу перейти к вам, но еще мной интересуются вон те два клуба....да и зп выше предлагают... Повышайте мне зп короч!"
А Деку крутит "ну, мы можем купить у вас Нико за 50, или диаса за 45. А вы сами понимаете в каком финансовом положении Барса - уже не кидаем оверпрайсы как одно челсе. Снижайте ценник на Нико крч..."
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Купите меня - я тоже болею за этот клуб!
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Деку не нравился, что будучи игроком на поле, бесхребетный игрок постоянно пасующий поперёк аля Артета в Арсенале, так и на руководительной должности - мутит какую-то фигню с непонятными трансферами.
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Если ему нравится, то пусть сам себе и купит.
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Деку Мбаппе и Холанда не хочет? Нужно совершать трансферы исходя из экономических реалий.
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Диас предпочитает Барселоне Ливерпуль ))
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Лучше Нико!
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