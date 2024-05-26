Деку предпочитает Диаса Нико Уильямсу и Ольмо. Луис – главная цель менеджера «Барселоны»
Деку хочет, чтобы «Барселона» подписала Луиса Диаса.
По сведениям As, вингер «Ливерпуля» нравится спортивному директору «блауграны» настолько, что считается главной целью.
Менеджер предпочитает колумбийца Нико Уильямсу («Атлетик») и Дани Ольмо («Лейпциг»).
Также отмечается, что президенту «Барселоны» Жоану Лапорте по душе то, что Диас давно болеет за испанский клуб.
В текущем сезоне 27-летний футболист провел 37 игр в АПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ну как Луис Диас может быть предпочтительнее Нико ?
Нико, как минимум, на 6 лет моложе и набрал по системе «гол+пас» очков больше, чем Диас: 17 результативных действий (5 голов и 12 передач) за 31 матч против 13 результативных действий (8 голов и 5 передач) за 37 матчей.
С Алемани не сравнится
Остальные из группы атаки не нужны.
Надо быть либо не в своем уме, либо иметь коммерческий интерес, чтобы отдавать предпочтение Диасу перед Нико или Ольмо.
А Деку крутит "ну, мы можем купить у вас Нико за 50, или диаса за 45. А вы сами понимаете в каком финансовом положении Барса - уже не кидаем оверпрайсы как одно челсе. Снижайте ценник на Нико крч..."