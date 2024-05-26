Деку предпочитает Диаса Нико Уильямсу и Ольмо. Луис – главная цель менеджера «Барселоны»

Деку хочет, чтобы «Барселона» подписала Луиса Диаса.

По сведениям As, вингер « » нравится спортивному директору «блауграны» настолько, что считается главной целью.

Менеджер предпочитает колумбийца (« ») и (« »).

Также отмечается, что президенту «Барселоны» Жоану Лапорте по душе то, что Диас давно болеет за испанский клуб.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 37 игр в АПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.