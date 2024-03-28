Отец Луиса Диаса заявил о желании вингера играть в Ла Лиге: «После «Порту» мы думали, что Луис перейдет в «Реал» или «Атлетико» – надежда еще есть. Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими игроками»
Отец Луиса Диаса заявил о желании футболиста играть в Ла Лиге.
«Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими футболистами. Мы думали, что Луис, покинув «Порту», пойдет по одному из двух путей – мы не знали, идти ли на «Сантьяго Бернабеу» [в «Реал»] при хороших отношениях между клубами после перехода Пепе, или на «Метрополитано» [в «Атлетико»], повторив путь Фалькао. Я не знаю, был ли какой-то интерес со стороны мадридских клубов. Кое-что слышал, но я так и не узнал, было ли что-то еще. В случае с «Ливерпулем» все было конкретнее.
Он стремился к тому, чтобы жить здесь [в Мадриде]. Здесь уже были Фалькао, Хамес... Надежда еще не потеряна», – сказал Луис Мануэль Диас перед матчем Колумбии и Румынии на «Метрополитано».
Ты же не обвинял Месси в том, что он кинул Барсу в тяжелый период и бесплатно ушел в ПСЖ… ведь Барса тоже его вылечила и сделала футболистом. Или это другое? )
Да и что ПСЖ может предложить топам, чтобы ими интересоваться, кроме денег? Да и остался ли у них стимул так сыпать, ЧМ позади.
Касаемо Месси, Барса разве могла его продлить? На зарплату денег не было, а даже урежь он себе ее на 50%, этого явно бы не хватило, чтобы вписаться в ффп.