Отец Луиса Диаса заявил о желании вингера играть в Ла Лиге: «После «Порту» мы думали, что Луис перейдет в «Реал» или «Атлетико» – надежда еще есть. Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими игроками»

Отец Луиса Диаса заявил о желании футболиста играть в Ла Лиге.

« всегда был тесно связан с колумбийскими футболистами. Мы думали, что Луис, покинув «Порту», пойдет по одному из двух путей – мы не знали, идти ли на « » [в «Реал»] при хороших отношениях между клубами после перехода Пепе, или на «Метрополитано» [в « »], повторив путь Фалькао. Я не знаю, был ли какой-то интерес со стороны мадридских клубов. Кое-что слышал, но я так и не узнал, было ли что-то еще. В случае с « » все было конкретнее.

Он стремился к тому, чтобы жить здесь [в Мадриде]. Здесь уже были Фалькао, Хамес... Надежда еще не потеряна», – сказал Луис Мануэль Диас перед матчем и Румынии на «Метрополитано».