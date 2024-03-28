Отец Луиса Диаса заявил о желании вингера играть в Ла Лиге: «После «Порту» мы думали, что Луис перейдет в «Реал» или «Атлетико» – надежда еще есть. Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими игроками»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Колумбии по футболу Сантьяго Бернабеу Луис Диас Метрополитано Футбол

Отец Луиса Диаса заявил о желании футболиста играть в Ла Лиге.

«Мадрид всегда был тесно связан с колумбийскими футболистами. Мы думали, что Луис, покинув «Порту», пойдет по одному из двух путей – мы не знали, идти ли на «Сантьяго Бернабеу» [в «Реал»] при хороших отношениях между клубами после перехода Пепе, или на «Метрополитано» [в «Атлетико»], повторив путь Фалькао. Я не знаю, был ли какой-то интерес со стороны мадридских клубов. Кое-что слышал, но я так и не узнал, было ли что-то еще. В случае с «Ливерпулем» все было конкретнее.

Он стремился к тому, чтобы жить здесь [в Мадриде]. Здесь уже были Фалькао, Хамес... Надежда еще не потеряна», – сказал Луис Мануэль Диас перед матчем Колумбии и Румынии на «Метрополитано».

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40 комментариев
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Плевок в лицо Ливерпулю и его болельщикам, поддерживавшим его и его сына в трудной ситуации
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+71
Играет хорошо, но до уровня Мане не дотянул. Потеря не будет серьёзной. Ну а его батя конечно тот ещё болтун
+37
-2
+35
Надо продать его скорее, зачем держать человека против его воли
+27
-2
+25
Ответ Подкат Пенальтьевич
Плевок в лицо Ливерпулю и его болельщикам, поддерживавшим его и его сына в трудной ситуации
То есть теперь он всю жизнь должен играть в Ливерпуле из-за того, что они ему помогли?

Ты же не обвинял Месси в том, что он кинул Барсу в тяжелый период и бесплатно ушел в ПСЖ… ведь Барса тоже его вылечила и сделала футболистом. Или это другое? )
+33
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+6
Ответ Nemat Abdukhakimov
Фанатов бей беги лиги тоже можно понять. Все их звезды хотят играть в Ла Лиге и открыто об этом говорят, не смотря на то, что английские клубы платят больше и вообще делают всё, чтоб стать привлекательными, но все хотят играть за Реал, Барсу и даже Атлетико.
Обиженным фанатам Лол лиги тоже понять можно, ведь лучшая лига в мире АПЛ и оно доминирует над всеми за последние 5 лет три разных победителя ЛЧ, и один случайный отскок Реала
+6
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+6
Фанаты АПЛ и Ливерпуля, ну неужели Диас так хорош, что им интересуется ПСЖ и королевский клуб? Смотрел пару матчей в этом сезоне. Салах топ, понятно. Но и «слепой» Нуньес выглядит перспективнее имхо
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За все время в Ливерпуле он ни разу не улучшил свою прямолинейную игру. Одно и тоже в атаке... Никакого поставленного удара у него нет. Всегда бьет в ближний нижний угол или в дальнюю девятку. Такой тупой)
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Кажется, бате пора обратно в Колумбию.
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Если не хочет играть, то надо продавать, желающие купить найдутся
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Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть теперь он всю жизнь должен играть в Ливерпуле из-за того, что они ему помогли? Ты же не обвинял Месси в том, что он кинул Барсу в тяжелый период и бесплатно ушел в ПСЖ… ведь Барса тоже его вылечила и сделала футболистом. Или это другое? )
Боже причем здесь вообще Месси, отец мог сказать, что Реал и Барса мечта детства, но пока его сын сосредоточен в Ливерпуле и поможет выиграть АПЛ и ЛЕ что то в этом роде
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Ответ Dvin
Фанаты АПЛ и Ливерпуля, ну неужели Диас так хорош, что им интересуется ПСЖ и королевский клуб? Смотрел пару матчей в этом сезоне. Салах топ, понятно. Но и «слепой» Нуньес выглядит перспективнее имхо
Диас работоспособен, с хорошей техникой и дриблингом. Немного прямолинеен, но напорист. Удар, возможно, не лучшая его сторона, но вообще он довольно хорош.
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+3
Луису наверное стоит сказать бате чтоб был более избирательным и пунктуальным раздавая интервью.
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Если это так, то скатертью дорога, в Ливерпуле должны играть только самые лучшие и преданные игроки
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Ответ Red Scouser
Если это так, то скатертью дорога, в Ливерпуле должны играть только самые лучшие и преданные игроки
полностью сосгласен. в Баварии та же беда сейчас. шантаж на шантаже.
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Ответ MonkeyD.
Надо продать его скорее, зачем держать человека против его воли
где здесь он сказал, что Диас не хочет играть в Ливерпуле? Тут я увидел, что он любит Мадрид и хотел бы там играть. Но что ему не нравится в Ливерпуле такого нет
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он же недавно говорил, что сын за Барсу болеет))
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Ответ Dvin
Фанаты АПЛ и Ливерпуля, ну неужели Диас так хорош, что им интересуется ПСЖ и королевский клуб? Смотрел пару матчей в этом сезоне. Салах топ, понятно. Но и «слепой» Нуньес выглядит перспективнее имхо
Врядли Реал им интересуется, он не уровень топ-клубов. В Реале на его позиции (слева) играет Вини, также слева могут сыграть Джуд и Родриго (для него это профильная позиция). Ну и в Мадриде ждут трансфера Килиана, а не Диаса. В Атлетико мб. Скорее его тянет в Мадрид не из-за футбольных причин, а бытовых, там жить приятнее. А интерес ПСЖ приписывают к более менее всем мало-мальски рейтинговым игрокам, но в теории на место Килиана его могут рассмотреть
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Язык у бати без костей. А Диас хороший игрок сам по себе, но не очень командный, что критично для системы Ливерпуля, где все как единый механизм.
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Как уже написали здесь, это откровенный плевок в Ливерпуль их фанатов, которые поддерживали этого типа всегда.
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Ответ Dvin
Фанаты АПЛ и Ливерпуля, ну неужели Диас так хорош, что им интересуется ПСЖ и королевский клуб? Смотрел пару матчей в этом сезоне. Салах топ, понятно. Но и «слепой» Нуньес выглядит перспективнее имхо
Нуньеса никто и не отдаст, а интерес от Реала и ПСЖ к Диасу может быть не более, чем слухом.

Да и что ПСЖ может предложить топам, чтобы ими интересоваться, кроме денег? Да и остался ли у них стимул так сыпать, ЧМ позади.
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Врядли Реал им интересуется, он не уровень топ-клубов. В Реале на его позиции (слева) играет Вини, также слева могут сыграть Джуд и Родриго (для него это профильная позиция). Ну и в Мадриде ждут трансфера Килиана, а не Диаса. В Атлетико мб. Скорее его тянет в Мадрид не из-за футбольных причин, а бытовых, там жить приятнее. А интерес ПСЖ приписывают к более менее всем мало-мальски рейтинговым игрокам, но в теории на место Килиана его могут рассмотреть
Не из-за футбольных причин он может выбрать любой другой клуб Испании, но только не Мадрид
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Ответ Red Scouser
Если это так, то скатертью дорога, в Ливерпуле должны играть только самые лучшие и преданные игроки
Типа Хендерсона? 🤣
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Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть теперь он всю жизнь должен играть в Ливерпуле из-за того, что они ему помогли? Ты же не обвинял Месси в том, что он кинул Барсу в тяжелый период и бесплатно ушел в ПСЖ… ведь Барса тоже его вылечила и сделала футболистом. Или это другое? )
Что значит всю жизнь? Это было недавно, сезон даже не закончился.

Касаемо Месси, Барса разве могла его продлить? На зарплату денег не было, а даже урежь он себе ее на 50%, этого явно бы не хватило, чтобы вписаться в ффп.
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Ответ charly001
Ну понятное дело что без Клоппа в ливерпуле делать нечего
Не все потерянно. вдруг Алонсо или ДеДзерби придет. будет очень много свободных тренеров летом
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Ответ MonkeyD.
Надо продать его скорее, зачем держать человека против его воли
Диаса в Ла Лигу, Нико Уильяма в Ливерпуль
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Диас себя отлично показывает в Апл, в самой сильной лиге мира. зачем ему в лалигу, он не плохо справляется. схавал самого быстрого защитника Уокера. хочет в лалигу за легкими победами?
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Все латиносы мечтают о Реале или Барсе, не для кого ни секрет.
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Мало быть отцом Луиса Диаса, куда важнее быть Отцом вингера)
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...с колумбийской мафией
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В Атлетико бы залетел, под футбол Симеоне он вполне подходит.
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