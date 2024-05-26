Морено и вылетевший из РПЛ «Сочи» продлили контракт на три года («Чемпионат»)
Роберт Морено подписал новый контракт с «Сочи», несмотря на вылет из Мир РПЛ.
По информации «Чемпионата», речь идет о соглашении на три года.
Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период сочинцы сыграли 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза выиграли, семь раз сыграли вничью и четырежды проиграли.
По итогам сезона Мир РПЛ команда с 24 очками заняла последнее место в турнирной таблице и опустилась в Мелбет Первую лигу.
Желаю удачи и вернуться в РПЛ в след сезоне
Удачи, мужчина
Интересно будет следить за сочинцами.