Морено и вылетевший из РПЛ «Сочи» продлили контракт на три года («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Первая лига Чемпионат.com Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено подписал новый контракт с «Сочи», несмотря на вылет из Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», речь идет о соглашении на три года.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период сочинцы сыграли 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза выиграли, семь раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

По итогам сезона Мир РПЛ команда с 24 очками заняла последнее место в турнирной таблице и опустилась в Мелбет Первую лигу.

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13 комментариев
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Обещал слово сдержал.
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Может под долгосрочный проект готовятся?
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Поздравляю Сочи
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Мужик
Желаю удачи и вернуться в РПЛ в след сезоне
+6
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Красавчик. Сдержал слово. Мама дорогая, тренер сборной Испании в ФНЛ 😁
Удачи, мужчина
+5
-1
+4
Удивительная история. Надеюсь что они быстро вернуться в РПЛ и мы посмотрим нормальный, полноценный сезон этого интересного тренера
+2
0
+2
Ответ 7s6vjn2j5s
Может под долгосрочный проект готовятся?
Остаться в первой лиге 🫤🫤🫤
+7
-5
+2
Ответ Slavnov
Уволят зимой...
И выплатят отступные.
+1
0
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Уволят зимой...
+2
-2
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Респект, что остается, тем более в такой ситуации, профессионально и серьезно со спортивной точки зрения!
Интересно будет следить за сочинцами.
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