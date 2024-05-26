Тен Хаг после победы в Кубке подшутил над Кином, критиковавшим его: «Ты не очень-то справлялся с тренерством»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Сандерленд чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг пошутил над тренерской карьерой Роя Кина в ответ на критику.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал интервью экс-капитану клуба после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии.

Когда Кин посмеялся после фразы Эрика «Нам нужно гораздо больше совершенствоваться», тен Хаг пошутил: «Эй-эй, ты не очень-то справлялся с тренерством. Так что...»

«Я выиграл Чемпионшип с «Сандерлендом», так что заслуживаю похвалы. Да ладно, не будь со мной слишком строг», – ответил Кин в эфире ITV Football.

«Ты тоже», – засмеялся Тен Хаг.

Кин не тренирует с 2011 года, когда он покинул «Ипсвич». До этого Рой два года возглавлял «Сандерленд».

Ирландец был одним из главных критиков Тен Хага в течение его двухлетнего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Ранее тренер высказал критику экспертам, которые, по его мнению, использовали проблемы «Юнайтед», чтобы «выглядеть лучше», что вызвало упрек со стороны Кина.

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18 комментариев
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Вот это у него ЧСВ улетело после победы в кубке. Думает, что про позор в чемпионате уже все забыли
+23
-4
+19
Ответ Давид Agabekyan
Вот это у него ЧСВ улетело после победы в кубке. Думает, что про позор в чемпионате уже все забыли
Эрик тен Кологривохаг
+13
-2
+11
Ответ Давид Agabekyan
Вот это у него ЧСВ улетело после победы в кубке. Думает, что про позор в чемпионате уже все забыли
И позор в ЛЧ
+9
0
+9
10Хаг ещё не поставил себя в один ряд с Фергюсоном и Басби,нет? Наверное к вечеру объявит.
+6
0
+6
Легенда.
+3
0
+3
Голландский Кологривый
+3
0
+3
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
7хаг сам наверняка понимает, что этот кубок не спасёт его, сезон точно не спас. Зато понтов и популизма как у медузных дождей
+3
0
+3
Обложаться в чемпионате и случайно попасть в еврокубки - для Тен Хага оказывается большой успех в таком клубе как МЮ ...
+2
-1
+1
Один раз выиграл, и столько гонора и пафоса от яйцеголового, представляю если бы достиг того, чего достиг Гвардиола, вообще бы наверно кошмарил всех налево направо
+1
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Наконец-то Тен хаг счастлив.
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Комментарий удален модератором
ЧСВшник) Теперь понято почему с Роналду зацепился.
Ладно бы хаг еще был бы неплохим тренером, но он просто физрук.
+1
-1
0
На эйфории Эрика не остановить) Еще плюс, он пусть и опрометчиво, и самонадеянно, но временами виртуозно или куртуазно играет на "медийку") Так уверенно может себя вести крайне проблемный тренер, судя по заявлениям на текущей неделе, только если уже "что то знает" относительно своего будущего в клубе, или же неисправимый и безнадежный оптимист)
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Ответ Давид Agabekyan
Вот это у него ЧСВ улетело после победы в кубке. Думает, что про позор в чемпионате уже все забыли
Да нет, просто он успокоил «Манчестер Сити» а это далеко не всем дано, очень ограниченному количеству клубов. Это реально большой успех, не рядовая победа. Вот нос и задрал. Но скоро отрезвеет, когда таблицу АПЛ вновь увидит
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Ответ Давид Agabekyan
Вот это у него ЧСВ улетело после победы в кубке. Думает, что про позор в чемпионате уже все забыли
Там ещё было великолепное высказывание про то, что он трофеи берет всю свою карьеру и, если его уволят, он продолжит брать трофеи в другом месте.
Я открыл Википедию. В качестве тренера тен Хаг начал работать в 2002; в качестве главного тренера в 2012; первый трофей в 2019 ( с Аяксом). Просто машина по сбору трофеев на протяжении всей карьеры
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