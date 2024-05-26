Тен Хаг после победы в Кубке подшутил над Кином, критиковавшим его: «Ты не очень-то справлялся с тренерством»

Эрик тен Хаг пошутил над тренерской карьерой Роя Кина в ответ на критику.

Главный тренер « » дал интервью экс-капитану клуба после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии.

Когда Кин посмеялся после фразы Эрика «Нам нужно гораздо больше совершенствоваться», тен Хаг пошутил: «Эй-эй, ты не очень-то справлялся с тренерством. Так что...»

«Я выиграл Чемпионшип с «Сандерлендом», так что заслуживаю похвалы. Да ладно, не будь со мной слишком строг», – ответил Кин в эфире ITV Football.

«Ты тоже», – засмеялся Тен Хаг.

Кин не тренирует с 2011 года, когда он покинул «Ипсвич». До этого Рой два года возглавлял «Сандерленд».

Ирландец был одним из главных критиков Тен Хага в течение его двухлетнего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Ранее тренер высказал критику экспертам, которые, по его мнению, использовали проблемы «Юнайтед», чтобы «выглядеть лучше», что вызвало упрек со стороны Кина.