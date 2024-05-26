Тен Хаг после победы в Кубке подшутил над Кином, критиковавшим его: «Ты не очень-то справлялся с тренерством»
Эрик тен Хаг пошутил над тренерской карьерой Роя Кина в ответ на критику.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал интервью экс-капитану клуба после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии.
Когда Кин посмеялся после фразы Эрика «Нам нужно гораздо больше совершенствоваться», тен Хаг пошутил: «Эй-эй, ты не очень-то справлялся с тренерством. Так что...»
«Я выиграл Чемпионшип с «Сандерлендом», так что заслуживаю похвалы. Да ладно, не будь со мной слишком строг», – ответил Кин в эфире ITV Football.
«Ты тоже», – засмеялся Тен Хаг.
Кин не тренирует с 2011 года, когда он покинул «Ипсвич». До этого Рой два года возглавлял «Сандерленд».
Ирландец был одним из главных критиков Тен Хага в течение его двухлетнего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Ранее тренер высказал критику экспертам, которые, по его мнению, использовали проблемы «Юнайтед», чтобы «выглядеть лучше», что вызвало упрек со стороны Кина.
Ладно бы хаг еще был бы неплохим тренером, но он просто физрук.
Я открыл Википедию. В качестве тренера тен Хаг начал работать в 2002; в качестве главного тренера в 2012; первый трофей в 2019 ( с Аяксом). Просто машина по сбору трофеев на протяжении всей карьеры