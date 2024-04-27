«Барселона» не намерена выкупать ни Канселу, ни Феликса – возможна только аренда. Сохранить защитника для нее важнее
«Барселона» решила не выкупать Жоау Канселу у «Манчестер Сити».
По сведениям Diario Sport, каталонцы больше не думают о том, чтобы приобрести защитника. Они будут рассматривать только возможность его аренды, причем при условии, что он пойдет на уступки по зарплате.
Если португалец останется в «блаугране», его планируют использовать исключительно на правом фланге.
При этом сохранение Канселу называется более важной задачей, чем Жоау Феликса. Полузащитник, принадлежащий «Атлетико», может остаться только на правах аренды и на нынешних условиях. К тому же Хави, главный тренер «Барселоны», видит в нем игрока ротации, а не того, кто регулярно будет выходить в стартовом составе.
Отмечается, что «Атлетико» будет не против того, чтобы снова отдать Феликса в аренду, но при условии, что в дальнейшем он будет выкуплен.
Посмотрю какого днаря найдете на это место, если с Канселу не выгорит в итоге
Все эти аренды либо провал либо слишком добрая воля руководства Сити, которую барса не заслужила
Уже не можно.
«Манчестер Сити» летом хочет продать правого защитника Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Барселону». Как сообщает издание Sport, «горожане» не намерены вновь отдавать игрока в аренду, как того хотят «сине-гранатовые». «Манчестер Сити» требует за Канселу 40 миллионов евро компенсации, но «Барселона» дала понять англичанам, что не намерена платить такую сумму. «Горожане» надеются, что на португальца найдётся покупатель из Английской премьер-лиги или Саудовской Аравии.