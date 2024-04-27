«Барселона» не намерена выкупать ни Канселу, ни Феликса – возможна только аренда. Сохранить защитника для нее важнее

«Барселона» решила не выкупать Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

По сведениям Diario Sport, каталонцы больше не думают о том, чтобы приобрести защитника. Они будут рассматривать только возможность его аренды, причем при условии, что он пойдет на уступки по зарплате.

Если португалец останется в «блаугране», его планируют использовать исключительно на правом фланге.

При этом сохранение называется более важной задачей, чем . Полузащитник, принадлежащий « », может остаться только на правах аренды и на нынешних условиях. К тому же Хави, главный тренер «Барселоны», видит в нем игрока ротации, а не того, кто регулярно будет выходить в стартовом составе.

Отмечается, что «Атлетико» будет не против того, чтобы снова отдать Феликса в аренду, но при условии, что в дальнейшем он будет выкуплен.