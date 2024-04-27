«Барселона» не намерена выкупать ни Канселу, ни Феликса – возможна только аренда. Сохранить защитника для нее важнее

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

«Барселона» решила не выкупать Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

По сведениям Diario Sport, каталонцы больше не думают о том, чтобы приобрести защитника. Они будут рассматривать только возможность его аренды, причем при условии, что он пойдет на уступки по зарплате.

Если португалец останется в «блаугране», его планируют использовать исключительно на правом фланге.

При этом сохранение Канселу называется более важной задачей, чем Жоау Феликса. Полузащитник, принадлежащий «Атлетико», может остаться только на правах аренды и на нынешних условиях. К тому же Хави, главный тренер «Барселоны», видит в нем игрока ротации, а не того, кто регулярно будет выходить в стартовом составе.

Отмечается, что «Атлетико» будет не против того, чтобы снова отдать Феликса в аренду, но при условии, что в дальнейшем он будет выкуплен.

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25 комментариев
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Ответ wonka.
Зачем? Если можно взять в аренду. Плюс в больших и самых важных матчах он провалился по факту. Да, автобусы отлично вскрывает, но защитные качества спорные.
А кто сыграл бы лучше него? Че ж не нашли такого игрока, да чтобы на весь сезон.
Посмотрю какого днаря найдете на это место, если с Канселу не выгорит в итоге
Все эти аренды либо провал либо слишком добрая воля руководства Сити, которую барса не заслужила
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Ответ Vlad
Кансело обязательно надо выкупать
Зачем? Если можно взять в аренду. Плюс в больших и самых важных матчах он провалился по факту. Да, автобусы отлично вскрывает, но защитные качества спорные.
+10
-5
+5
Кансело обязательно надо выкупать
+7
-4
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Жоау Феликш дико распиаренный игрок,по факту середняк,так же как и АндреСилва,которого Милан покупал чуть лт не как нового Криштиану)
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+1
Исключительно справа использовать означает продажа Кунде или Араухо?
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Ответ войд
Т.е когда Diario выдумывает новость про Ямала и 200 лям от псж,то это нормально,а сейчас когда Бчк не в состоянии выкупить двух португальцев то у вас Diario это 💩 😄
У кого у вас? Для меня Diario Sport ни в коем разе не является авторитетным источником
+3
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Ответ wonka.
Зачем? Если можно взять в аренду. Плюс в больших и самых важных матчах он провалился по факту. Да, автобусы отлично вскрывает, но защитные качества спорные.
Сити, насколько известно, больше не планирует сдавать его в аренду. Цель именно продать
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По моему мнению кансело нужно выкупать, но Феликс безнадежен.
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Ни тот ни другой не нужны
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Канселу справа, исключительно и постоянно, без всяких Араухо под Борца с расизмом в классико - это очень не плохо, и выкупать его нужно обязательно, за 30ку сложно найти качественного латераля с опытом. МС в аренду не отдаст, это очень хороший вариант в условиях нынешней ситуации Барсы!
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Ответ wonka.
Либо слишком хитрая Барса, а не добрая воля Сити)
скорее евреи. Ещё и условия ставят за аренду 🤣
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Ответ wonka.
Либо слишком хитрая Барса, а не добрая воля Сити)
еще хуже
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Ответ wonka.
Зачем? Если можно взять в аренду. Плюс в больших и самых важных матчах он провалился по факту. Да, автобусы отлично вскрывает, но защитные качества спорные.
"Зачем? Если можно взять в аренду".
Уже не можно.
«Манчестер Сити» летом хочет продать правого защитника Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Барселону». Как сообщает издание Sport, «горожане» не намерены вновь отдавать игрока в аренду, как того хотят «сине-гранатовые». «Манчестер Сити» требует за Канселу 40 миллионов евро компенсации, но «Барселона» дала понять англичанам, что не намерена платить такую сумму. «Горожане» надеются, что на португальца найдётся покупатель из Английской премьер-лиги или Саудовской Аравии.
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Ответ #SharkTeam
еще хуже
Для Сити, возможно)
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