«Барса» хочет сохранить Канселу и Феликса, а также подписать опорника и левого вингера летом. Для крупных трансферов нужны продажи, но никто не хочет уходить

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

Предстоящим летом «Барса» будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем.

Как пишет Diario Sport, спортивный директор клуба Деку работает над сохранением арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса, а также еще над двумя трансферами: летом «Барселона» хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.

Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков команды. Деку пытается организовать такую сделку – он провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако на данный момент никто из выбранных Деку игроков покидать «Барселону» не хочет.

Если ситуация не изменится, «Барселона» летом будет «связана по рукам и ногам». В таком случае от каталонцев следует ждать «более тихого лета, чем обычно».

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46 комментариев
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Ответ falkao2013
Уйдёт Алонсо. Надо будет продавать кого-то из трио Кристинсен,Кунде и Араухо. Склоняюсь к тому,что датчанин покинет команду. Феррану скорее всего тоже будет предложено поискать новый клуб.Опорник нужен как воздух. Если Феликс и Рафинья остаются,то сильной нужды в левом вингере я не вижу.
Так вы не забывайте, что еще сколько игроков сейчас в арендах )

В принципе, скорее всего, будут проданы Дест, Лангле и Гарсия - это уже где-то 40 млн.
Возможно, что-то придумают с Фати.
Скорее всего, так же расстанутся с Ромеу, который не оправдал ожиданий и не показывал такую же игру, какую он показывал в Жироне.
Так же, Барселона получит хороший процент от продажи Тодибо.

Так что, в принципе есть какие-то финансовые возможности.
+26
-2
+24
Уйдёт Алонсо. Надо будет продавать кого-то из трио Кристинсен,Кунде и Араухо. Склоняюсь к тому,что датчанин покинет команду. Феррану скорее всего тоже будет предложено поискать новый клуб.Опорник нужен как воздух. Если Феликс и Рафинья остаются,то сильной нужды в левом вингере я не вижу.
+24
-7
+17
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем Барселоне оставлять Феликса если он полирует лавку, тем более Фати ещё вернётся из арены которого если не смогут продать то тоже будет занимать там место. Да и вообще из аренд вернётся немало игроков, плюс молодёжь которой нужно играть а значит освобождать для неё место либо отправлять в аренду. В любом случае Феликс - это груз. Вот Канселу нужно пробовать продлить аренду, или даже купить, если Барса сможет слить достаточно балласта и МС запросит не дорого(несмотря на то что португалец и здал за последнее время)
Ну кроме того, что он полирует лавку, он забил 7 голов, в том числе победные голы Атлетико (дважды), Кадису, Бетису. То есть, принес команде 12 очков, что неплохо для бесплатного футболиста с небольшой ЗП.
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+9
Зачем Барселоне оставлять Феликса если он полирует лавку, тем более Фати ещё вернётся из арены которого если не смогут продать то тоже будет занимать там место. Да и вообще из аренд вернётся немало игроков, плюс молодёжь которой нужно играть а значит освобождать для неё место либо отправлять в аренду. В любом случае Феликс - это груз. Вот Канселу нужно пробовать продлить аренду, или даже купить, если Барса сможет слить достаточно балласта и МС запросит не дорого(несмотря на то что португалец и здал за последнее время)
+9
-1
+8
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем Барселоне оставлять Феликса если он полирует лавку, тем более Фати ещё вернётся из арены которого если не смогут продать то тоже будет занимать там место. Да и вообще из аренд вернётся немало игроков, плюс молодёжь которой нужно играть а значит освобождать для неё место либо отправлять в аренду. В любом случае Феликс - это груз. Вот Канселу нужно пробовать продлить аренду, или даже купить, если Барса сможет слить достаточно балласта и МС запросит не дорого(несмотря на то что португалец и здал за последнее время)
Феликс всё-таки игрок экстра-класса. В мачте с Кадисом это было очень заметно, особенно на фоне ферминов и ферранов. Команде нужен кто-то такой, кто сделает разницу. Правда, Феликс не всегда в настроении, но это уже другой вопрос.
+9
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-Уходи.
-Да ну.
-Ну ладно.
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Ответ войд
Комментарий удален модератором
Какой то босаногий о великом клубе(:
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извращение, конечно, с этими финансовыми правилами (испанские функционеры САМИ связывают Барселону по рукам и ногам, лишая чемпионат классных футболистов и интриги)...

вон, ПСЖ и МС легко обходят любые правила и покупают кого захотят (а клубам не мешкам в той же Англии очень непросто)
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Каждый год говорят, что Барса никого не возьмет летом, и каждый год они кого-то берут. Аренду Феликса в прошлом году здесь, на Sports, называли "очень маловероятной", а вон как всё сложилось. Так же и тут — баланс разгрузят, кого-то бесплатно, кого-то в аренду и будет норм состав.
+2
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+2
для меня Кристенсенс по ходу сезона стал лучшем опорником в команде, поэтому вполне можно оставить если не получиться найти лучший вариант
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Пара источников утверждает, что иду переговоры с Нико Уильямсом. Но не на это лето, а на 25-ый год. Значит, Феликса постараются удержать в аренде еще на год. Нужен сильный опорник и можно начинать сезон 24/25. А с продажами - Ферран, Рафинья, Кристенсен (все трое если за хорошие деньги), Э.Гарсия, Лангле, Дест...есть над чем работать.
+2
0
+2
Ответ Santa-Barbara
Каждый год говорят, что Барса никого не возьмет летом, и каждый год они кого-то берут. Аренду Феликса в прошлом году здесь, на Sports, называли "очень маловероятной", а вон как всё сложилось. Так же и тут — баланс разгрузят, кого-то бесплатно, кого-то в аренду и будет норм состав.
прошлым летом у Барсы потолок зарплат был почти в два раза выше, чем будет этим
вопрос не в деньгах на трансферы
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+1
1-продать топа ,образовать дыру на позиции и купить кота в мешке
2- никого не продать и купить дишман
3- никого не продавать и попытаться наигрывать молодежь
4- выбираем кому что нравится)
+2
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+1
Ответ Santa-Barbara
Феликс всё-таки игрок экстра-класса. В мачте с Кадисом это было очень заметно, особенно на фоне ферминов и ферранов. Команде нужен кто-то такой, кто сделает разницу. Правда, Феликс не всегда в настроении, но это уже другой вопрос.
Ферран только что после травмы, ну а все остальные и вовсе ещё более глубокие игроки запаса, и даже на этом фоне он не особо выделялся. Даже забил только благодаря чуду.
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+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем Барселоне оставлять Феликса если он полирует лавку, тем более Фати ещё вернётся из арены которого если не смогут продать то тоже будет занимать там место. Да и вообще из аренд вернётся немало игроков, плюс молодёжь которой нужно играть а значит освобождать для неё место либо отправлять в аренду. В любом случае Феликс - это груз. Вот Канселу нужно пробовать продлить аренду, или даже купить, если Барса сможет слить достаточно балласта и МС запросит не дорого(несмотря на то что португалец и здал за последнее время)
этот груз оставил вас в гонке в матче с Кадисом
единственный, у кого были моменты
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Ответ Кирилл
Так вы не забывайте, что еще сколько игроков сейчас в арендах ) В принципе, скорее всего, будут проданы Дест, Лангле и Гарсия - это уже где-то 40 млн. Возможно, что-то придумают с Фати. Скорее всего, так же расстанутся с Ромеу, который не оправдал ожиданий и не показывал такую же игру, какую он показывал в Жироне. Так же, Барселона получит хороший процент от продажи Тодибо. Так что, в принципе есть какие-то финансовые возможности.
Точно. Я и забыл про них совсем. Ещё же Пабло Торре и Фати есть. Можно попробовать наскребсти на Бернарду и Киммиха)
+5
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+1
Ответ Кирилл
Так вы не забывайте, что еще сколько игроков сейчас в арендах ) В принципе, скорее всего, будут проданы Дест, Лангле и Гарсия - это уже где-то 40 млн. Возможно, что-то придумают с Фати. Скорее всего, так же расстанутся с Ромеу, который не оправдал ожиданий и не показывал такую же игру, какую он показывал в Жироне. Так же, Барселона получит хороший процент от продажи Тодибо. Так что, в принципе есть какие-то финансовые возможности.
Дест, Лангле и Гарсия это в лучшем случае 25 млн, а в остальном ты прав
+1
0
+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если ты так пишешь - значит не смотрел матч. Он как обычно практически ничего не создал для партнёров и только реализовал случайный удар. Ну а выделялся(да и то немного) только до тех пор пока Барса играла вторым составом. Потом его заменили и сразу стало видно кто больше достоин играть в старте из вингеров.
подумаешь, всего лишь забил победный
подумаешь, достойные не смогли ничего создать, просто бегали за мячом, как собачки
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Ответ Ротор-Волгоград
Скажем прямо, в последние годы, если брали топ игрока, он проваливался в Барселоне. Нужно искать сильного игрока, но ещё не распиаренного. Могу предположить, что попробуют кого-то переманить из Арсенала. Хвича... 50 на 50. Да в принципе, из Италии могут присмотреть несколько игроков. А продать пару игроков надо. Слишком много хороших игроков сидят на скамейке. Молодежь, можно в аренду.
Гюндоган, Левандовски, Кансело это провалы?
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Ответ Egobrain
этот груз оставил вас в гонке в матче с Кадисом единственный, у кого были моменты
Если ты так пишешь - значит не смотрел матч. Он как обычно практически ничего не создал для партнёров и только реализовал случайный удар. Ну а выделялся(да и то немного) только до тех пор пока Барса играла вторым составом. Потом его заменили и сразу стало видно кто больше достоин играть в старте из вингеров.
+2
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0
Ответ Egobrain
прошлым летом у Барсы потолок зарплат был почти в два раза выше, чем будет этим вопрос не в деньгах на трансферы
Потолок не рубеж, после которого надо всех увольнять. Потолок, это рубеж, после которого меняется соотношение трансфера к получаемым доходом. Если барса не впишется в потолок, то ей надо будет для покупки игрока за 20 лямов декларировать рост доходов на 60 лямов. Вот и все.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
У Барсы одна ЛЧ за 13 лет… мечтатели 😆
и три на последние 15 лет
+1
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Ответ cektor
после победы в ЛЧ могут себе позволить )) португальцев надо оставлять однозначно
У Барсы одна ЛЧ за 13 лет… мечтатели 😆
+6
-6
0
Ответ Кирилл
Так вы не забывайте, что еще сколько игроков сейчас в арендах ) В принципе, скорее всего, будут проданы Дест, Лангле и Гарсия - это уже где-то 40 млн. Возможно, что-то придумают с Фати. Скорее всего, так же расстанутся с Ромеу, который не оправдал ожиданий и не показывал такую же игру, какую он показывал в Жироне. Так же, Барселона получит хороший процент от продажи Тодибо. Так что, в принципе есть какие-то финансовые возможности.
Дест, Лангле, Гарсия - давай на спор, что это будет максимум 10млн?
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Ответ falkao2013
Кубарси, Иньиго,Файе,Араухо,Кунде,Кристинсен. Куда ещё больше центральных защитников?
Файе еще не обстрелен, Кристенсен наигрыаается опорником и даже при покупкиусловного Субименде останится дублером, Кунде классно играет на правом фланге. Араухо и Кубарси сейчас основные. Можно отпустить Иньиго, но денег за него особо не выручить.
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Ответ barcelonistas
Надо будет продавать кого-то из трио Кристинсен,Кунде и Араухо Складно! А играть то кто будет?
Кубарси, Иньиго,Файе,Араухо,Кунде,Кристинсен. Куда ещё больше центральных защитников?
0
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Ответ falkao2013
Уйдёт Алонсо. Надо будет продавать кого-то из трио Кристинсен,Кунде и Араухо. Склоняюсь к тому,что датчанин покинет команду. Феррану скорее всего тоже будет предложено поискать новый клуб.Опорник нужен как воздух. Если Феликс и Рафинья остаются,то сильной нужды в левом вингере я не вижу.
Надо будет продавать кого-то из трио Кристинсен,Кунде и Араухо

Складно! А играть то кто будет?
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Ответ ZaSvabody
Есть ещё 50% от продажи Тринкау. Чади Риада можно выкупить и продать в 2 раза дороже. Файе, в принципе можно продать. В общем в теории все выглядит не так плохо, а на практике, скорее всего, будет как всегда. Отдадим всех бесплатно либо в аренды.
Файе ни в коем случае нельзя продавать, можно Кристенсена продать, но только если купим нормального опорника
0
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Ответ SaH4r.
Дест, Лангле и Гарсия это в лучшем случае 25 млн, а в остальном ты прав
Есть ещё 50% от продажи Тринкау. Чади Риада можно выкупить и продать в 2 раза дороже. Файе, в принципе можно продать. В общем в теории все выглядит не так плохо, а на практике, скорее всего, будет как всегда. Отдадим всех бесплатно либо в аренды.
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рычаги закончились?!
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