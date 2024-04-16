«Барса» хочет сохранить Канселу и Феликса, а также подписать опорника и левого вингера летом. Для крупных трансферов нужны продажи, но никто не хочет уходить

Предстоящим летом «Барса» будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем.

Как пишет Diario Sport, спортивный директор клуба Деку работает над сохранением арендованных и , а также еще над двумя трансферами: летом « » хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.

Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков команды. Деку пытается организовать такую сделку – он провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако на данный момент никто из выбранных игроков покидать «Барселону» не хочет.

Если ситуация не изменится, «Барселона» летом будет «связана по рукам и ногам». В таком случае от каталонцев следует ждать «более тихого лета, чем обычно».