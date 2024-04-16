«Барса» хочет сохранить Канселу и Феликса, а также подписать опорника и левого вингера летом. Для крупных трансферов нужны продажи, но никто не хочет уходить
Предстоящим летом «Барса» будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем.
Как пишет Diario Sport, спортивный директор клуба Деку работает над сохранением арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса, а также еще над двумя трансферами: летом «Барселона» хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.
Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков команды. Деку пытается организовать такую сделку – он провел несколько встреч по этому поводу с футболистами, у которых не так много практики. Однако на данный момент никто из выбранных Деку игроков покидать «Барселону» не хочет.
Если ситуация не изменится, «Барселона» летом будет «связана по рукам и ногам». В таком случае от каталонцев следует ждать «более тихого лета, чем обычно».
В принципе, скорее всего, будут проданы Дест, Лангле и Гарсия - это уже где-то 40 млн.
Возможно, что-то придумают с Фати.
Скорее всего, так же расстанутся с Ромеу, который не оправдал ожиданий и не показывал такую же игру, какую он показывал в Жироне.
Так же, Барселона получит хороший процент от продажи Тодибо.
Так что, в принципе есть какие-то финансовые возможности.
-Да ну.
-Ну ладно.
вон, ПСЖ и МС легко обходят любые правила и покупают кого захотят (а клубам не мешкам в той же Англии очень непросто)
вопрос не в деньгах на трансферы
2- никого не продать и купить дишман
3- никого не продавать и попытаться наигрывать молодежь
4- выбираем кому что нравится)
единственный, у кого были моменты
подумаешь, достойные не смогли ничего создать, просто бегали за мячом, как собачки
Складно! А играть то кто будет?