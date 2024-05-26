Артур после золотого гола «Зенита»: «Лучший момент моей карьеры. Отличные ощущения от победы» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Артур высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Хавбек петербуржцев забил победный гол в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1), который принес сине-бело-голубым 6-е подряд золотые медали в чемпионате России.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова

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15 комментариев
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий скрыт
У тебя?
+15
-2
+13
Спасибо на золотой гол, король, как тебя назвали комментаторы матча)
Но несмотря на золотой гол, а также его важнейшие голы Краснодару и Крыльям на выездах, как игрок Артур лично меня не впечатлил.
Боится брать на себя ответственность, в обыгрыш 1 в 1 не идет, большая часть передач назад или поперек, обострений от него минимум.
Надеюсь, этот гол его окрылит и он раскроется лучше
+14
-3
+11
Жду от Артура, чтобы он поскорее встроился в командную игру Зенита и начал играть намного эффективнее. А за чемпионский гол, конечно, огромная благодарность и респект! :)
+12
-1
+11
Плохой день, не тот финиш чемпионата, на который я рассчитывал...
Но: Зениту поздравления (черт побери! Я это вслух написал?!)
Краснодар, Динамо - вы сами лошарики. 😔
+10
-3
+7
Гол есть гол, ничем не пахнет, но будь в воротах "Ростова" любой другой человек вместо Песьякова, то, скорее всего, удар Артура был бы отбит. Если бы не "бы", о которое все разбивают лбы.
Впрочем, "Краснодар" не заслуживал чемпионства, потому все относительно справедливо. Впрочем, болельщики "Динамо", возможно, считают иначе.
+4
0
+4
Ответ Vovker
У тебя?
Ну какая у него может быть карьера?
У больных в больнице карьеры не бывает. Ну разве что врачи на нем диссертации защитят, но это будут карьеры врачей, а не больного.
+6
-2
+4
Ответ Ник Гре
Плохой день, не тот финиш чемпионата, на который я рассчитывал... Но: Зениту поздравления (черт побери! Я это вслух написал?!) Краснодар, Динамо - вы сами лошарики. 😔
Вслух сказал,потому что Вы честный перед собой и справедливый человек.
+4
-1
+3
так и хочется спросить: а где наши друзья- москвичи, почему энтузиазм исчез?)))
куда вы сбежали, друзья?)))
+2
0
+2
Золотая нога Зенита.
+2
0
+2
3 забитых в 11 матчах, голы Краснодару и Ростову, но впечатления противоречивые. Нужно, безусловно, дать ещё время (Рим (Малком) не за один день строился (не сразу заиграл)). Будем надеяться, что ещё прибавит в игре
+2
-1
+1
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