Артур после золотого гола «Зенита»: «Лучший момент моей карьеры. Отличные ощущения от победы»
Артур высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.
Хавбек петербуржцев забил победный гол в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1), который принес сине-бело-голубым 6-е подряд золотые медали в чемпионате России.
«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.
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Но несмотря на золотой гол, а также его важнейшие голы Краснодару и Крыльям на выездах, как игрок Артур лично меня не впечатлил.
Боится брать на себя ответственность, в обыгрыш 1 в 1 не идет, большая часть передач назад или поперек, обострений от него минимум.
Надеюсь, этот гол его окрылит и он раскроется лучше
Но: Зениту поздравления (черт побери! Я это вслух написал?!)
Краснодар, Динамо - вы сами лошарики. 😔
Впрочем, "Краснодар" не заслуживал чемпионства, потому все относительно справедливо. Впрочем, болельщики "Динамо", возможно, считают иначе.
У больных в больнице карьеры не бывает. Ну разве что врачи на нем диссертации защитят, но это будут карьеры врачей, а не больного.
куда вы сбежали, друзья?)))