Артур после золотого гола «Зенита»: «Лучший момент моей карьеры. Отличные ощущения от победы» 

Артур высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Хавбек петербуржцев забил победный гол в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1), который принес сине-бело-голубым 6-е подряд золотые медали в чемпионате России.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал .

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова