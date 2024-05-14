Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»

Теги Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Дуглас Сантос Клаудиньо Артур Гимараэс Нино Мота Вендел Педро дос Сантос Футбол

Руслан Пименов высказался о проблемах «Зенита».

«Кризис мотивации. Мы видим, что есть бразильцы, которые в порядке: Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Нино. А вот Артур пока не кажется игроком основного состава. Педро – молодой игрок, которому свойственна нестабильность, но здесь есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя.

Сейчас хороший шанс выбить бразильцев из состава, а не быть спокойным, думая: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами. А если нас выпустят на замену – будет хорошо».

Последние четыре игры «Зенит» играет очень медленно в стадии атаки. Они катают мяч, владение мячом есть, но чтобы побеждать, нужно играть намного быстрее и агрессивнее», – сказал бывший игрок сборной России.

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3 комментария
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Мостовой перестал играть,Караваева два раза заменили при 0:0 и два раза проиграли,Сергеев не весенний,Васильев выходя не портит ничего,Ерохину спасибо за ничью с ЦСКА,но его футбольный век к концу подходит,Ахметов после повреждения,Коваленко...Выбивать -то некому.
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Если в летнее трансферное окно Зенит купит Тюкавина и Глушенкова, вот тогда и поговорим..
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Да видели мы в субботу Ваню Сергеева. Не успевает он за бразильцами. Плюшевый. Если честно, не помню, он хоть раз по воротам ударил?
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