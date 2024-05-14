Пименов о «Зените»: «Есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя. Сейчас хороший шанс выбить их из состава, а не думать: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами»

Руслан Пименов высказался о проблемах «Зенита».

«Кризис мотивации. Мы видим, что есть бразильцы, которые в порядке: , , , . А вот пока не кажется игроком основного состава. Педро – молодой игрок, которому свойственна нестабильность, но здесь есть вопросы к нашим игрокам, все время на бразильцах выезжать нельзя.

Сейчас хороший шанс выбить бразильцев из состава, а не быть спокойным, думая: «Бразильцы все равно выиграют, мы станем чемпионами. А если нас выпустят на замену – будет хорошо».

Последние четыре игры « » играет очень медленно в стадии атаки. Они катают мяч, владение мячом есть, но чтобы побеждать, нужно играть намного быстрее и агрессивнее», – сказал бывший игрок сборной России.