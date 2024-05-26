«Химки» подписали предварительный контракт с защитником «Родины» Ориньо

Левый защитник « » Ориньо может перейти в « ».

Подмосковный клуб, вышедший по итогам сезона в Мир , заключил предварительное соглашение с 29-летним бразильцем, сообщает Metaratings.ru.

В контракте Ориньо с «Родиной», рассчитанном до июня 2025 года, есть пункт, согласно которому футболист при определенных условиях может сменить клуб. По данным источника, стороны продолжают согласовывать детали будущего трансфера.

Ориньо, лучший игрок чемпионата Беларуси-2023, перешел в «Родину» зимой из минского «Динамо» свободным агентом.

В 14 матчах прошедшего сезона Мелбет Первой лиги он сделал 1 голевую передачу.