«Химки» подписали предварительный контракт с защитником «Родины» Ориньо

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Эдилсон Борба Родина Москва Футбол

Левый защитник «Родины» Ориньо может перейти в «Химки».

Подмосковный клуб, вышедший по итогам сезона в Мир РПЛ, заключил предварительное соглашение с 29-летним бразильцем, сообщает Metaratings.ru.

В контракте Ориньо с «Родиной», рассчитанном до июня 2025 года, есть пункт, согласно которому футболист при определенных условиях может сменить клуб. По данным источника, стороны продолжают согласовывать детали будущего трансфера.

Ориньо, лучший игрок чемпионата Беларуси-2023, перешел в «Родину» зимой из минского «Динамо» свободным агентом. 

В 14 матчах прошедшего сезона Мелбет Первой лиги он сделал 1 голевую передачу.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё подписать быстроногого Абелардо, и можно в следующем году биться за 13-14 место.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий