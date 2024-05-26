Призовые «Зенита» – 1,09 млрд рублей, «Краснодара» – 948 млн, «Динамо» – 878 млн

«Зенит» получил больше миллиарда рублей в качестве призовых.

Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в 6-й раз подряд. По итогам сезона ей выплатят 1,089 млрд рублей – на 24 млн больше, чем год назад. Эта сумма эквивалентна 11,76% общего призового фонда.

« » полагается 948 млн рублей, « » – 878 млн.

В общей сложности между всеми клубами Мир распределят 9,258 млрд рублей – эта сумма состоит из доходов лиги от ТВ-соглашения с «Матч ТВ», а также от коммерческих контрактов.