Призовые «Зенита» – 1,09 млрд рублей, «Краснодара» – 948 млн, «Динамо» – 878 млн
«Зенит» получил больше миллиарда рублей в качестве призовых.
Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в 6-й раз подряд. По итогам сезона ей выплатят 1,089 млрд рублей – на 24 млн больше, чем год назад. Эта сумма эквивалентна 11,76% общего призового фонда.
«Краснодару» полагается 948 млн рублей, «Динамо» – 878 млн.
В общей сложности между всеми клубами Мир РПЛ распределят 9,258 млрд рублей – эта сумма состоит из доходов лиги от ТВ-соглашения с «Матч ТВ», а также от коммерческих контрактов.