Призовые «Зенита» – 1,09 млрд рублей, «Краснодара» – 948 млн, «Динамо» – 878 млн

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар деньги Футбол

«Зенит» получил больше миллиарда рублей в качестве призовых.

Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в 6-й раз подряд. По итогам сезона ей выплатят 1,089 млрд рублей – на 24 млн больше, чем год назад. Эта сумма эквивалентна 11,76% общего призового фонда.

«Краснодару» полагается 948 млн рублей, «Динамо» – 878 млн.

В общей сложности между всеми клубами Мир РПЛ распределят 9,258 млрд рублей – эта сумма состоит из доходов лиги от ТВ-соглашения с «Матч ТВ», а также от коммерческих контрактов.

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3 комментария
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Ну, на зарплату одному-двум игрокам хватит
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Газпром-рулит, здесь всё очевидно!! Газпром-народное достояние, а здесь полная и беспринципная ересь!!!💸
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Ответ TaR
Ну, на зарплату одному-двум игрокам хватит
Есть ещё вариант, кубок взять и суперкубок, уже считай полкоманды свои контракты отбили.
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