РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта

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В Мир РПЛ может измениться структура выплаты призовых.

Сейчас в лиге действует следующая модель распределения средств от ТВ-контракта с «Матч ТВ – 50% фонда распределяют в равных долях между всеми 16 клубами, 50% - в зависимости от занятого места. Весь призовой фонд составляет около 11 миллиардов рублей.

По итогам сезона-2023/24 все клубы в равных долях получат по 313 миллионов рублей (первые 50%). Остальные 50% будут распределены в зависимости от места в таблице. Чемпион получит 850 миллионов рублей, второе место оценивается в сумму около 700 миллионов, а третье – около 600. Аутсайдеры получат около 100 миллионов.

По данным «РБ Спорт», РПЛ на общем собрании по окончании текущего сезона обсудит с клубами новую модель распределения призового фонда. Планируется добавить третий критерий распределения.

Часть призового фонда – около 555 миллионов рублей, что составляет примерно одну пятнадцатую призового фонда – предлагается распределять в зависимости от «клиент-критерия». 277,5 миллиона будут распределяться в зависимости от посещаемости, 277,5 миллиона – в зависимости от развития медиапродукта.

В первом критерии может учитываться процент заполняемости стадиона. Во втором – развитие медиапродукта, где будут учитываться как развитие клубных проектов в соцсетях и медиа, так и показатели взаимодействия с официальными медиа и блогерами – количество открытых мероприятий, открытых предматчевых тренировок, брифингов, а также выполнение медиаобязательств регламента РПЛ.

РПЛ обсудит с «Матч ТВ» увеличение выплат. На федеральном канале показывают больше игр, чем предусмотрено контрактом («РБ Спорт»)

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7 комментариев
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Ой кручу-верчу....
Верим-верим, о развитии мудийности думают
Как на счет качества?
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Да, чтобы всё шло и так самому богатому в лиге зениту, который бесплатно билеты раздаёт и сгоняет бюджетников.
+4
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Не лучшая идея.

Во-первых, "процент заполняемости стадиона" сильно зависит от размера стадиона, а регулярно строить стадионы подходящего размера клубы явно не могут. Да и заполняемость стадиона сама по себе определяет доходы клуба, зачем еще призовые к ней привязывать...

Во-вторых, "развитие медиапродукта" - это просто нечто неформализуемое и очень легко подделываемое: наплодить пачку "официальных блогеров" и устраивать для них какую-нибудь формальную ерунду несложно, только толку от этого мало. Опять же можно будет эффективно зарабатывать деньги, просто болтаясь в РПЛ и регулярно устраивая скандалы: медиапродукт разовьется до невиданных высот, получится этакая бизнес-модель имени Заремы, а стимулировать подобное, пожалуй, просто вредно.

В общем, предыдущий вариант явно лучше, поскольку он совершенно конкретный и зависит от объективных результатов. Все-таки задача клубов - забраться выше в турнирной таблице, а не собрать вокруг себя максимальное количество психов.
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Опа, чиназес! Сюда!
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