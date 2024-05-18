РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта

В Мир РПЛ может измениться структура выплаты призовых.

Сейчас в лиге действует следующая модель распределения средств от ТВ-контракта с «Матч ТВ – 50% фонда распределяют в равных долях между всеми 16 клубами, 50% - в зависимости от занятого места. Весь призовой фонд составляет около 11 миллиардов рублей.

По итогам сезона-2023/24 все клубы в равных долях получат по 313 миллионов рублей (первые 50%). Остальные 50% будут распределены в зависимости от места в таблице. Чемпион получит 850 миллионов рублей, второе место оценивается в сумму около 700 миллионов, а третье – около 600. Аутсайдеры получат около 100 миллионов.

По данным «РБ Спорт», РПЛ на общем собрании по окончании текущего сезона обсудит с клубами новую модель распределения призового фонда. Планируется добавить третий критерий распределения.

Часть призового фонда – около 555 миллионов рублей, что составляет примерно одну пятнадцатую призового фонда – предлагается распределять в зависимости от «клиент-критерия». 277,5 миллиона будут распределяться в зависимости от посещаемости, 277,5 миллиона – в зависимости от развития медиапродукта.

В первом критерии может учитываться процент заполняемости стадиона. Во втором – развитие медиапродукта, где будут учитываться как развитие клубных проектов в соцсетях и медиа, так и показатели взаимодействия с официальными медиа и блогерами – количество открытых мероприятий, открытых предматчевых тренировок, брифингов, а также выполнение медиаобязательств регламента РПЛ.

РПЛ обсудит с «Матч ТВ» увеличение выплат. На федеральном канале показывают больше игр, чем предусмотрено контрактом («РБ Спорт»)