Личка привел тренерский штаб «Динамо» на пресс-конференцию после 0:1 с «Краснодаром»: «Мы команда. Ребята плачут в раздевалке. У нас не получился маленький последний шанс»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка привел на пресс-конференцию весь тренерский штаб «Динамо».

Московский клуб, лидировавший в Мир РПЛ перед заключительным туром, уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал третьим.

«Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались. Еще три‑четыре недели назад мы не были уверены, что будем играть в Краснодаре за чемпионство.

Ребята плачут в раздевалке. Ребята проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс.

Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов – мы команда. Тут только нет повара Романа. Извиняюсь перед тобой, Роман», – сказал главный тренер «Динамо».

Изображение: t.me/footballDiZzz

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53 комментария
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Особенно Смолов, уверен, просто рыдает))
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Нормально насрали в штаны парни, красавцы 👍
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Этот поступок Лички красиво смотрелся бы после чемпионства, а так выглядят в кадре, как кучка неудачников)
+42
-8
+34
Судя по фотке, там некоторые из персонала угорают
+28
-2
+26
Ответ Руслан Мельник
Особенно Смолов, уверен, просто рыдает))
Так показывали в трансляции он сразу после матча уже веселый ходил и улыбался, билет на Сен-Барт куплен, чего грустить:))
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Динамо как всегда обосралось в критически важном матче.
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Личка конечно очень достойно щас сделал. Странно, что в штабе есть улыбающиеся в такой момент клоуны.
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Динамовец, который угорает, верил в счетчик и грузанул на Зенит )))
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Если честно, то совершенно не жаль "Динамо". Даже не по ссыкливой игре в решающем матче, это как раз объяснимо. А по этому антуражу перед матчем. Лещенко песню чемпионскую писать собрался, видосы на канале с каким-то хреном из "Слово пацана", который говорит, что "Зенит – чушпаны". Полвека чемпионами не были, а бахвальства, будто доминаторы.
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Краснодар, Динамо травоядные команды
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Ответ Руслан Мельник
Особенно Смолов, уверен, просто рыдает))
Ждём новые цитаты Джордана
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Хороший и красивый поступок тренера. Если бы все в команде так относились и к сегодняшнему матчу да и к игре в целом...
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Наказаны за автобус, не забить мертвому Коаснодару не играя в атаку логично.
+6
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+6
Ответ Kodoto
Судя по фотке, там некоторые из персонала угорают
А один там вообще умирает
+6
0
+6
Трусливо играли. Надеялись на ничейку.
+5
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+5
Ошибся Личка с настроем на игру, Краснодар тоже на нервах был и Сафонов обязательно бы дрогнул от атак на ворота.
+6
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Привёл всех показать кто об..лся)))
+5
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+4
Абсолютно глупо было играть на ничью с начала матча, вот главное, в чем ошибся Личка.. Если ты реально хочешь быть чемпионом - играй в атаку, создавай моменты. Да, моменты пошли только после того как жареный петух в одно место клюнул, но Краснодар это не Сочи и не Балтика, которые в конце пропустили решающие голы.
+3
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+3
Там один слева угорает🤣🤣🤣просто остальные еле сдерживают ржач
+3
0
+3
В целом заняли своё место. Надо усиливаться и улучшаться к следующему сезону.
+3
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+3
Видимо он заранее это запланировал для победы.. ЧТобы всю команду поблагодарили... а оказалось, что нет результата, но идея-то хорошая... ПОэтому и проиграли, заранее уже записали себе чемпионство и играть вышли на ничью.
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Там в центре блондину аж плохо от слез стало, держите его
+2
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Яйца забыли принести с собой.
+2
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+2
Достойный поступок Лички. Никто не ждал от Динамо чемпионства в этом сезоне, по сезону шли нестабильно, в конце добавили. Но перегорели в решающий момент.
Ну и вратарские косяки…
+3
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+2
Спасибо команда за эти эмоции, честно... С вами с 93 года, подождем еще (пью, плачу....)
+5
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Ахахаха... Джордан тоже плачет или ржёт так на поле? Ну и выйти играть в надежде на нули в матче где решается чемпионство-это гениально.
+2
0
+2
Накрылась новая песня от Льва Лещенко
+3
-1
+2
Ответ Kodoto
Судя по фотке, там некоторые из персонала угорают
Кореша Смолова
+1
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+1
Обидно, очень обидно за такую безвольную игру. Она далеко не первая такая, много раз теряли очки именно из-за безволия, но именно в этом мачте это ощущается болезненнее всего. Сколько этого ждали болельщики, сколько фанатов приехало в Краснодар поддержать. 48 лет без чемпионства, и вот наконец появляется такой шанс. Шанс стать чемпионами, быть первыми. Казалось, что на такой мачт игроки должны выйти максимально заряжено, с бешеным желанием играть. Причем достаточно было ничьей (но думаю, это тоже в какой-то степени помешало игре). Во время матча было чувство, что игроки просто не готовы биться, нет желания, сил, настроя. Сидели в обороне и норм, хотя так нельзя. Даже после первого гола Краснодара, когда достаточно было просто сравнять - игроки просто продолжили безвольно катать мяч. Не хочется как-то обзывать, гнобить команду, особенно тренера, все-таки Личка с 9 места вывел нас в медали. Но в таком матче так играть - просто боль, неуважение к фанатам. Надеюсь, что штаб, игроки, да и весь клуб в целом хотя бы немного задумаются, потому что нам, болельщикам, настолько больно сейчас, словами не передать. Хотя какое это уже имеет значение.
+1
0
+1
Обидно, очень обидно за такую безвольную игру. Она далеко не первая такая, много раз теряли очки именно из-за безволия, но именно в этом мачте это ощущается болезненнее всего. Сколько этого ждали болельщики, сколько фанатов приехало в Краснодар поддержать. 48 лет без чемпионства, и вот наконец появляется такой шанс. Шанс стать чемпионами, быть первыми. Казалось, что на такой мачт игроки должны выйти максимально заряжено, с бешеным желанием играть. Причем достаточно было ничьей (но думаю, это тоже в какой-то степени помешало игре). Во время матча было чувство, что игроки просто не готовы биться, нет желания, сил, настроя. Сидели в обороне и норм, хотя так нельзя. Даже после первого гола Краснодара, когда достаточно было просто сравнять - игроки просто продолжили безвольно катать мяч. Не хочется как-то обзывать, гнобить команду, особенно тренера, все-таки Личка с 9 места вывел нас в медали. Но в таком матче так играть - просто боль, неуважение к фанатам. Надеюсь, что штаб, игроки, да и весь клуб в целом хотя бы немного задумаются, потому что нам, болельщикам, настолько больно сейчас, словами не передать. Хотя какое это уже имеет значение.
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