Личка привел тренерский штаб «Динамо» на пресс-конференцию после 0:1 с «Краснодаром»: «Мы команда. Ребята плачут в раздевалке. У нас не получился маленький последний шанс»

Марцел Личка привел на пресс-конференцию весь тренерский штаб «Динамо».

Московский клуб, лидировавший в Мир перед заключительным туром, уступил «Краснодару» (0:1) и финишировал третьим.

«Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались. Еще три‑четыре недели назад мы не были уверены, что будем играть в за чемпионство.

Ребята плачут в раздевалке. Ребята проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс.

Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов – мы команда. Тут только нет повара Романа. Извиняюсь перед тобой, Роман», – сказал главный тренер « ».

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