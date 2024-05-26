Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»
Карло Анчелотти прокомментировал последний матч Тони Крооса за «Реал» в Ла Лиге.
«Прекрасное прощание с легендой. Он добился чего-то невероятного и, думаю, заслужил такое прощание. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы вместе выиграем Лигу чемпионов в 15-й раз.
Думаю, все болельщики «Реала» сейчас эмоциональны, он легенда, и я очень рад, что фанаты могут проводить его так, как он заслужил», – заявил главный тренер «Реала» в эфире клубного ТВ после ничьей с «Бетисом» (0:0).
И грустно немного.