Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»

Карло Анчелотти прокомментировал последний матч Тони Крооса за «Реал» в Ла Лиге.

«Прекрасное прощание с легендой. Он добился чего-то невероятного и, думаю, заслужил такое прощание. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы вместе выиграем чемпионов в 15-й раз.

Думаю, все болельщики « » сейчас эмоциональны, он легенда, и я очень рад, что фанаты могут проводить его так, как он заслужил», – заявил главный тренер «Реала» в эфире клубного ТВ после ничьей с « » (0:0).