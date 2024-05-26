Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал последний матч Тони Крооса за «Реал» в Ла Лиге.

«Прекрасное прощание с легендой. Он добился чего-то невероятного и, думаю, заслужил такое прощание. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы вместе выиграем Лигу чемпионов в 15-й раз.

Думаю, все болельщики «Реала» сейчас эмоциональны, он легенда, и я очень рад, что фанаты могут проводить его так, как он заслужил», – заявил главный тренер «Реала» в эфире клубного ТВ после ничьей с «Бетисом» (0:0).

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потрясающе его проводили болельщики. Великий полузащитник.
+10
0
+10
Как Бернабеу провожал Тони! Это восторг)
И грустно немного.
+9
0
+9
Модрич, Кроос лучшие полузащитники во втором и третьем десятилетии.
+5
-2
+3
Ответ corazon blanco
Потрясающе его проводили болельщики. Великий полузащитник.
И на фоне выгоняют Хави после того как месяц за ним бегали и упрашивали остаться.
+1
0
+1
Для нас болельщиков этого клуба и правда что-то с чем то, за 15 лет что болею за этот клуб, не припомню что то в роде этого.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий