Харгривз про Крооса: «Один из величайших игроков всех времен. Тони мог бы играть до 38-39 лет – он не полагается на физические данные»

Оуэн Харгривз высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник « » и сборной Германии завершит карьеру после Евро-2024.

«Я помню, как он попал в первую команду «Баварии», когда ему было 16 лет. Мы подписали его из «Ганзы». Он был крошечным! Я помню, как наш президент сказал: «Однажды этот парень станет нашей «десяткой». И он был прав.

Я не думаю, что кто-то мог предположить, что он станет таким великим. Вероятно, он один из величайших игроков всех времен. Я думаю, что [ ] проявил себя как один из лучших игроков в истории.

На самом деле жаль, что он заканчивает карьеру, потому что, учитывая его манеру игры и то, как он видит игру, он мог бы играть до 38-39 лет, потому что он не полагается на физические данные», – сказал бывший полузащитник «Баварии».