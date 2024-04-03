«Спартак» сейчас – средняя команда с большими турнирными претензиями. «Зенит» – фаворит». Колосков о матче Кубка

Вячеслав Колосков считает «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».

Сегодня команды сыграют в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Обе команды абсолютно непредсказуемы по нынешнему сезону. Их футбол может измениться прямо по ходу игры, сначала будут летать на крыльях, потом просто встанут и будут ходить по полю.

Понятно, что по потенциалу на сегодняшний день «Зенит» намного сильнее, чем «Спартак». У подопечных более качественные исполнители собраны.

« » сейчас каким-то безликим стал, нет лидеров. Был Промес, игрок, который выделялся на фоне остальных, был хорош , когда серьезно относился к своей физической форме. Но на данный момент непонятно, кто из всех этих футболистов лидер в команде.

«Спартак» сейчас – это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор – это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то « » – фаворит предстоящего матча», – сказал почетный президент .