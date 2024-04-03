«Спартак» сейчас – средняя команда с большими турнирными претензиями. «Зенит» – фаворит». Колосков о матче Кубка

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Вячеслав Колосков Виктор Мозес Квинси Промес Футбол

Вячеслав Колосков считает «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».

Сегодня команды сыграют в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Обе команды абсолютно непредсказуемы по нынешнему сезону. Их футбол может измениться прямо по ходу игры, сначала будут летать на крыльях, потом просто встанут и будут ходить по полю.

Понятно, что по потенциалу на сегодняшний день «Зенит» намного сильнее, чем «Спартак». У подопечных Семака более качественные исполнители собраны.

«Спартак» сейчас каким-то безликим стал, нет лидеров. Был Промес, игрок, который выделялся на фоне остальных, был хорош Мозес, когда серьезно относился к своей физической форме. Но на данный момент непонятно, кто из всех этих футболистов лидер в команде.

«Спартак» сейчас – это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор – это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то «Зенит» – фаворит предстоящего матча», – сказал почетный президент РФС.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Спартак сейчас – это средняя команда с большими турнирными претензиями."
Правильно писать "большими, НИ НА ЧЕМ РЕАЛЬНОМ
не основанными, турнирными претензиями. Основанными только на собственных фантазиях из параллельной реальности.
+4
-2
+2
Кубковые игры, по результатам которых никто ниоткуда не вылетает, - это отдельный вид спорта :) Что-то вроде детской игры шашками в "Чапаева" на фантик от красивой жвачки.
+2
-1
+1
Спартак давно уже средняя команда.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
"провинциальные комплексы" в чем?
В том, что наши питерские, вас, москвичей, в вашей же собственной Москве строят и жизни учат?
Какие интересные комплексы...
+1
-1
0
Ответ Celsius
"Спартак сейчас – это средняя команда с большими турнирными претензиями." Правильно писать "большими, НИ НА ЧЕМ РЕАЛЬНОМ не основанными, турнирными претензиями. Основанными только на собственных фантазиях из параллельной реальности.
Комментарий удален модератором
Ответ Циник Петербургский
Кубковые игры, по результатам которых никто ниоткуда не вылетает, - это отдельный вид спорта :) Что-то вроде детской игры шашками в "Чапаева" на фантик от красивой жвачки.
Локомотив вылетел из Кубка. ) При отсутствия еврокубков, большее количество матчей только приветствуются.
0
0
0
Ответ Валерий Анташов
Локомотив вылетел из Кубка. ) При отсутствия еврокубков, большее количество матчей только приветствуются.
Я не слежу за другими командами в КР. Но то, что Локо умудрился оттуда вылететь, интересно. Они заявление "по собственному желанию", что ли, написали? ))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий