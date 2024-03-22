Дюков о лимите: «У россиян стало больше игрового времени, молодые чаще играют, зарплаты снизились. Не вижу каких-либо проблем»

Александр Дюков описал плюсы действующего лимита на легионеров.

– Будет ли меняться лимит на легионеров?

– Прошло два года с момента введения нового лимита, мы договаривались с Минспорта, что подведем итоги и на их основании будут приниматься дальнейшие решения.

– Будет ли на ближайшем исполкоме обсуждаться вопрос налога на легионеров?

– Мы не планировали обсуждать этот вопрос.

– Каковы предварительные итоги – видите плоды того, что лимит был изменен?

– Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.

– Но рынок зарплат никак не изменился.

– Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита.

– Вы видите, что стало играть больше россиян?

– Да, об этом говорит статистика.

– Но в ведущих клубах не играет много россиян. В том же « » три человека в составе, есть натурализованные игроки.

– Так иногда бывает. Совпадение ряда факторов: травмы, кадровые решения в конкретный момент времени.

– Вас эта формула лимита устраивает?

– На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем. Но не только мы принимаем решение. Приказ о согласовании лимита подписывает Минспорта. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами, – сказал президент .