Дюков о лимите: «У россиян стало больше игрового времени, молодые чаще играют, зарплаты снизились. Не вижу каких-либо проблем»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

Александр Дюков описал плюсы действующего лимита на легионеров.

– Будет ли меняться лимит на легионеров?

– Прошло два года с момента введения нового лимита, мы договаривались с Минспорта, что подведем итоги и на их основании будут приниматься дальнейшие решения.

– Будет ли на ближайшем исполкоме обсуждаться вопрос налога на легионеров?

– Мы не планировали обсуждать этот вопрос.

– Каковы предварительные итоги – видите плоды того, что лимит был изменен?

– Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.

– Но рынок зарплат никак не изменился.

– Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита.

– Вы видите, что стало играть больше россиян?

– Да, об этом говорит статистика.

– Но в ведущих клубах не играет много россиян. В том же «Зените» три человека в составе, есть натурализованные игроки.

– Так иногда бывает. Совпадение ряда факторов: травмы, кадровые решения в конкретный момент времени.

– Вас эта формула лимита устраивает?

– На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем. Но не только мы принимаем решение. Приказ о согласовании лимита подписывает Минспорта. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами, – сказал президент РФС.

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21 комментарий
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Особенно в зените😂
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Сам себя не похвалишь- никто не похвалит)
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У россиян стало больше игрового времени за счёт получения иностранцами гражданства РФ😀
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Коротко от Дюкова про лимит: Пока Зениту бразильцы больше не нужны.
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Это его про какую страну спрашивали?
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Зарплаты снизились. Во всех отраслях бьются над увеличением зарплат(типа) и только в футболе всё наоборот. Дичь
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Потолок зарплат запилите, как в хоккее, и лигу сократите до 14 хотя бы.
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Дюков согласовывает лимит с Миллером.
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К тому же разнесли Сербию. Все идёт по плану
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Да да… дело в лимите) никакой связи с полит.ситуацией )
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Дети уходят из академии Зенита в Москву. Перспективные. Не верят. Работа Дюкова - уничтожение российского футбола.
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Легионеры уехали, новые особо не едут, вот поэтому обходятся теми, кто есть. Это повлияло, а не лимит
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Ответ CoMoBo3
У московских зиротитули больше рычагов других и не осталось, только заоблачными зарплатами своих звёзд удерживать, и у Зенита игроков ротации переманивать (из недавних примеров Дивеев, Чалов, Тюкавин, Круговой) 😎
Что?
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Ответ rieben
Потолок зарплат запилите, как в хоккее, и лигу сократите до 14 хотя бы.
еле отбились от расширения до 20-ти, а ты про сокращение)
хотя я конечно за 12 команд
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Ответ rieben
Потолок зарплат запилите, как в хоккее, и лигу сократите до 14 хотя бы.
Будут мухлевать как в хоккее с потолком зарплат.
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Ответ rieben
Потолок зарплат запилите, как в хоккее, и лигу сократите до 14 хотя бы.
Премии, конверты
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