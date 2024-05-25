Губернатор Петербурга Беглов о титуле «Зенита»: «Команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. Прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Беглов Футбол

Александр Беглов высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

Петербуржцы в матче 30‑го тура Мир РПЛ одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1) и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

«В последнем туре наша команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. «Зенит» сумел переломить ход решающего матча, боролся до последних минут и добился заслуженной, красивой победы.

Это прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города – Дню основания Санкт‑Петербурга», – приводит слова губернатора Санкт‑Петербурга пресс‑служба городской администрации.

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10 комментариев
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В последнем туре наша команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер.

Бразилам и колумбийцам перевели эту пафосную фразу про ленинградский характер?
+10
-2
+8
Ты то куда лезешь
дерьмо бесцветное (((
+3
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+3
Ты бы мусор с улиц убрал
На Невскую не призываешь праздновать?
+2
0
+2
Вот для такой номенклатуры Зенит и играет - Ротенберги, Миллеры, Матвиенки, Бегловы, сейчас еще Полтавченко вылезет.
+2
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Как же бесят эти бестолковые отсылки на характер с приплетанием географических локаций
+1
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+1
Петербургу 321 послезавтра.
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Пошёл прочь, гаулятер сбеглов
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Характера и духа у этой команды нет.
Ленивые латиносы выиграли РПЛ - это приговор нашему футболу.
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Ответ Ебздрогыч
В последнем туре наша команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. Бразилам и колумбийцам перевели эту пафосную фразу про ленинградский характер?
Конечно. Прививка $
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Ответ Netto Brutto
Характера и духа у этой команды нет. Ленивые латиносы выиграли РПЛ - это приговор нашему футболу.
Хорошо, что латиносы и негры Краснодара (коих 14) и Динамо (коих 11) - это другое.
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