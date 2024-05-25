Губернатор Петербурга Беглов о титуле «Зенита»: «Команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. Прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города»

Александр Беглов высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

Петербуржцы в матче 30‑го тура Мир одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1) и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

«В последнем туре наша команда проявила настоящий петербургский, ленинградский характер. « » сумел переломить ход решающего матча, боролся до последних минут и добился заслуженной, красивой победы.

Это прекрасный подарок всем жителям Северной столицы ко Дню города – Дню основания Санкт‑Петербурга», – приводит слова губернатора Санкт‑Петербурга пресс‑служба городской администрации.

В честь победы «Зенита» в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны