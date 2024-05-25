Матвиенко о титуле «Зенита»: «Победы бывают разными, и такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валентина Матвиенко соцсети Футбол

Валентина Матвиенко поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Победы бывают разными. И такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Эмоции колоссальные.

Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург с чемпионством», – написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

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6 комментариев
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Эта уже накатила
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Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
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Уроженка Жмеринки поздравляет " родной" Зенит...
Чудеса да и только.
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А как ленинградцы тебя любят.. ой ой ой
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🌹
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прямо спортивная драма.
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