Матвиенко о титуле «Зенита»: «Победы бывают разными, и такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург»

Валентина Матвиенко поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.

В 30-м туре « » на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Победы бывают разными. И такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Эмоции колоссальные.

Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург с чемпионством», – написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.