Матвиенко о титуле «Зенита»: «Победы бывают разными, и такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург»
Валентина Матвиенко поздравила «Зенит» с победой в чемпионате России.
В 30-м туре «Зенит» на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.
«Победы бывают разными. И такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Эмоции колоссальные.
Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург с чемпионством», – написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Чудеса да и только.