В честь победы «Зенита» в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия ТАСС Александр Беглов Футбол

В Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгли Ростральные колонны.

«По распоряжению [губернатора Санкт-Петербурга] Александра Беглова сегодня, 25 мая, сразу после волевой победы «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:1, в честь завоевания петербургской командой шестого подряд чемпионского титула, с 18:30 до 24:00 зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Также в особый праздничный режим переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны», – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

25 комментариев
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Мы чемпионы!
+32
-5
+27
А сколько разговоров то было от Динамо
Зенит доминаторы
+13
0
+13
Ответ Roman Araslanov
Других занятий у Беглова нет похоже. Мог бы ещё распорядиться, чтоб с крейсера Аврора выстрел произвели
Ну это лишнее.
Тут "залпы" тушинский на весь Питер видны
+9
0
+9
Но почему-то полыхнуло в Москве.
+12
-4
+8
Хаха я понимаю если бы тако писал болельщик факела… но спартак со гос спонсорами Лукойл и всеми остальными, очень смешно)))просто вы дно и позор, что не можете конкурировать
+6
0
+6
Ответ Grishkevich
Почему липовые?
Потому, что чемпионства без бромантана не считаются!
+6
0
+6
А в честь Динамо зажгли маяк?
+5
0
+5
Ответ Эдуард Шаталов
Комментарий скрыт
Да хоть не бромантановые - уже хорошо.
+5
0
+5
Ответ Гришковец
Мы чемпионы!
Мы чемпионы! А клоуны в комментариях активно завидуют)
+4
0
+4
Ответ Эдуард Шаталов
Комментарий скрыт
Почему липовые?
+3
0
+3
Ответ Эдуард Шаталов
Комментарий скрыт
Липовый был 2017 году
+2
0
+2
Ответ tzasasa
А в честь Динамо зажгли маяк?
а-ха-ха
+1
0
+1
Ответ Эдуард Шаталов
Комментарий скрыт
Страдайте у себя на ветках. Желчь ваша достала.
+1
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+1
Ну классно же
+1
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+1
Ответ Гришковец
Празднуй с ними!
Пучок мне не товарищ 😉
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Ответ Иван Иванов
Они. Чужие
Празднуй с ними!
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Кто если не мы?!
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