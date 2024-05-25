В честь победы «Зенита» в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны

В Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгли Ростральные колонны.

«По распоряжению [губернатора Санкт-Петербурга] Александра Беглова сегодня, 25 мая, сразу после волевой победы « » над « » со счетом 2:1, в честь завоевания петербургской командой шестого подряд чемпионского титула, с 18:30 до 24:00 зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Также в особый праздничный режим переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны», – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.