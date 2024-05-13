«Локомотив» определится с будущим Дзюбы и Миранчука по окончании сезона

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Нагорных рассказал о будущем Артема Дзюбы и Антона Миранчука в «Локомотиве».

30 июня 35-летний форвард и 28-летний хавбек могут стать свободными агентами.

— Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам?

— Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. 

Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона.

— В случае если Артем Дзюба не сможет набрать три результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или неработе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к Антону Миранчуку?

— Да. Мы об этом договорились сразу же, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Статистика Дзюбы – здесь, Миранчука – здесь.

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26 комментариев
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С Дзюбой-то на кой?Он свое отыграл в РПЛ.
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Ответ Knife707
Миранчук нужен Локомотиву!
Не за 2,5 миллиона евро в год. Без учёта всяких подписных бонусов и агентских комиссий.
+10
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Ответ Дмитрий9779
С Дзюбой-то на кой?Он свое отыграл в РПЛ.
Да не будут его продлевать. Обычное рядовое интервью, где полезной информации - ноль!
+12
-2
+10
По Миранчуку агент уже сказал, что "на 99% не останется в команде", ибо не готов в 2 раза падать в зарплате, которая вообще-то была сильно выше рынка (так как контракт заключали ещё при Кикнадзе).
А Дзюбе спасибо за прошлый и начало этого сезона, но пришло время прощаться, да и по последним матчам видно, что команда уже научилась играть без него.
+9
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+9
Ответ Ираклий Керимов
Вместо Дзюбы можно Даку взять а вместо Миранчука Томпсона или Лукаса Веру из Оренбурга
Что означает взять?... Это не футбольный симулятор, это живые люди в живых коллективах.
+4
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+4
Температура, видимо, была очень высокой... Даже Овечкин привиделся.
+3
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Миранчук нужен Локомотиву!
+2
0
+2
Ответ slow focus
миранчук 3 очка с ростовом принес, навскидку. повторяем по слогам: не-ну-жен
Раз 3 очка принёс - 3 миллиона евро в год этому господину. И ещё миллион его агенту.
+2
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+2
Ответ Данил Кублицкий
Странно что Миранчука еще не продлили
Деньги на его продление и зарплату - где взять? Ты из своего кармана перечислишь?
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Ответ Ираклий Керимов
Вместо Дзюбы можно Даку взять а вместо Миранчука Томпсона или Лукаса Веру из Оренбурга
Такое же предложение, как вместо Дзюбы взять Холланда, а вместо Миранчука - де Брёйне.
+3
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+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что означает взять?... Это не футбольный симулятор, это живые люди в живых коллективах.
Мослига рулит.
+1
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+1
Ответ Ираклий Керимов
Вместо Дзюбы можно Даку взять а вместо Миранчука Томпсона или Лукаса Веру из Оренбурга
Вера что-то сдулся. Теперь не выглядит хорошим вариантом
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Ответ G-Mack
Ого. У имобиле зп 2 ляма и он заслуживает. А за что миранчуку такие??)
Ну этот контракт ещё при Кикнадзе заключался, тогда уровень зп был немного другой - Дзюба в Зените вроде 4 получал на пике. По Миранчуку - наверное, думали, что после ухода брата он будет лидером команды, вот и дали столько (важный момент - тогда лимит был жёстче, потому были страхи, что если предложить маленькую зп, то например Зенит может предложить больше и увести игрока, дождавшись окончания контракта). Но в итоге он не оправдал авансы. А там ещё и травма случилась, из-за которой он целый год нормально не играл.
Сейчас в Локо не особо много денег, и для продления зарплату почти в 2 раза урезать предлагают, больше дать не готовы. Агенту игрока это не нравится.

Это сейчас у Иммобиле 2, ему уже 34, был помоложе - побольше было, не меньше 3. Помню, что сравнивали зарплаты Джикии и Соболева в Спартаке с зарплатами в Лацио и Аталанте, оказалось, что в этих двух клубах только у одного Иммобиле зарплата больше, чем у этих двух из Спартака (у них вроде бы около 3 миллионов).
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Ответ G-Mack
Ого. У имобиле зп 2 ляма и он заслуживает. А за что миранчуку такие??)
Если честно и Иммобиле уже давно не торт.
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Ответ Dmitry Orlov
Не за 2,5 миллиона евро в год. Без учёта всяких подписных бонусов и агентских комиссий.
Ого. У имобиле зп 2 ляма и он заслуживает. А за что миранчуку такие??)
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Ответ Ираклий Керимов
Вместо Дзюбы можно Даку взять а вместо Миранчука Томпсона или Лукаса Веру из Оренбурга
Взять то можно,но кто отдаст?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да не будут его продлевать. Обычное рядовое интервью, где полезной информации - ноль!
Нагорных - чиновник со стажем, у него почти каждое вью такое
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Дзюбу в Шанхай Слуцкого. Ну или на крайняк в ЛДПР Слуцкого
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Дзюба медийный персонаж, даже для российского футбола он слаб ....
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По факту, оба нынешнему Локо особо и не нужны.
Зато можно разгрузить зарплату ведомость, ввести новых игроков в состав.
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шта?
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