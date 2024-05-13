«Локомотив» определится с будущим Дзюбы и Миранчука по окончании сезона

Юрий Нагорных рассказал о будущем Артема Дзюбы и Антона Миранчука в «Локомотиве».

30 июня 35-летний форвард и 28-летний хавбек могут стать свободными агентами.

— Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам?

— Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.

Артем Дзюба — большой мастер, он помог « ». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона.

— В случае если не сможет набрать три результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или неработе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к ?

— Да. Мы об этом договорились сразу же, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Статистика Дзюбы – здесь, Миранчука – здесь.