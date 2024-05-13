«Локомотив» определится с будущим Дзюбы и Миранчука по окончании сезона
Юрий Нагорных рассказал о будущем Артема Дзюбы и Антона Миранчука в «Локомотиве».
30 июня 35-летний форвард и 28-летний хавбек могут стать свободными агентами.
— Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам?
— Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.
Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона.
— В случае если Артем Дзюба не сможет набрать три результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?
— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или неработе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.
— Это относится и к Антону Миранчуку?
— Да. Мы об этом договорились сразу же, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
А Дзюбе спасибо за прошлый и начало этого сезона, но пришло время прощаться, да и по последним матчам видно, что команда уже научилась играть без него.
Сейчас в Локо не особо много денег, и для продления зарплату почти в 2 раза урезать предлагают, больше дать не готовы. Агенту игрока это не нравится.
Это сейчас у Иммобиле 2, ему уже 34, был помоложе - побольше было, не меньше 3. Помню, что сравнивали зарплаты Джикии и Соболева в Спартаке с зарплатами в Лацио и Аталанте, оказалось, что в этих двух клубах только у одного Иммобиле зарплата больше, чем у этих двух из Спартака (у них вроде бы около 3 миллионов).
Зато можно разгрузить зарплату ведомость, ввести новых игроков в состав.