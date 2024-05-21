«Локо» и Антон Миранчук начали переговоры о продлении контракта

Антон Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом».

Стороны начали переговоры по новому соглашению, сообщает « ». Действующий договор истекает летом этого года.

В текущем сезоне Мир РПЛ Миранчук провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 28-летнего полузащитника можно найти здесь.