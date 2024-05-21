«Локо» и Антон Миранчук начали переговоры о продлении контракта

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Антон Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом».

Стороны начали переговоры по новому соглашению, сообщает «Спорт-Экспресс». Действующий договор истекает летом этого года. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Миранчук провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 28-летнего полузащитника можно найти здесь

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25 комментариев
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Эх, Шпинев… а сколько разговоров было… Европа, Европа… Кар, Кар…
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Агент Миранчука Шпинев о владельцах РЖД, если контракт не продлят:
"Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло"
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Надеюсь договорятся, трансферного бюджета нет, адекватную замену не найти да и зачем искать. С фигурой Антона связаны последние крупные победы Локо и не хотелось бы видеть его в футболке другого клуба в РПЛ. Ехать в середняк или аутсайдер Европы такое себе. Весной Антон хорошо смотрится, один из лидеров. Прибавить в стабильности, перспективы у состава хорошие
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Ответ marseille23
Надеюсь договорятся, трансферного бюджета нет, адекватную замену не найти да и зачем искать. С фигурой Антона связаны последние крупные победы Локо и не хотелось бы видеть его в футболке другого клуба в РПЛ. Ехать в середняк или аутсайдер Европы такое себе. Весной Антон хорошо смотрится, один из лидеров. Прибавить в стабильности, перспективы у состава хорошие
"Ехать в середняк или аутсайдер Европы такое себе"

Всё с вами ясно) вам же сразу Реалы и Арсеналы подавай, а какие нибудь Севильи да Фрайбурги нее это не интересно))
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Надеюсь удастся договориться
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А как же заявления Шпиня, что если Леонченко останется президентом - Антон и Рифат уйдут?
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Ответ Виталий Попов
Продление для продажи. Чтобы бесплатно не ушел.
Это надо было делать зимой как с Чаловым.
Тут будет просто продление и продолжение карьеры в клубе.
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Ответ Nick
Эх, Шпинев… а сколько разговоров было… Европа, Европа… Кар, Кар…
Так кому он там нужен с его запросами?
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Ответ DanielCarvalho
"Ехать в середняк или аутсайдер Европы такое себе" Всё с вами ясно) вам же сразу Реалы и Арсеналы подавай, а какие нибудь Севильи да Фрайбурги нее это не интересно))
Какие-нибудь Севильи Антону не светят
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Ответ DanielCarvalho
"Ехать в середняк или аутсайдер Европы такое себе" Всё с вами ясно) вам же сразу Реалы и Арсеналы подавай, а какие нибудь Севильи да Фрайбурги нее это не интересно))
Тут я только применительно к Антону. За годы карьеры можно сказать, что Антон не такой стабильный игрок, как всем бы хотелось. И характер у него не такой бойцовский, может захандрить в Европе. И если бы было предложение от Севильи, уверен он был бы уже там, а не договаривался о продлении с Локо.

Тот же Кузяев, например, уезжал во Францию безоговорочным лидером Зенита и гарантированным игроком стартового состава.
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Ответ Ya Tolik
В 28 уже точно не уедет в Европу. В Локо придётся пойти на понижение ЗП. Думаю, трансфер ещё возможен.
В Зените дефицит паспортов всё еще есть.
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Ответ Виталий Попов
Продление для продажи. Чтобы бесплатно не ушел.
На год-два раньше бы продлевали. Сейчас у игрока и агента развязаны руки, но судя по всему предложений по Антону нет
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Ответ Виталий Попов
Продление для продажи. Чтобы бесплатно не ушел.
Зачем это Миранчуку, если есть куда бесплатно уйти
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Ответ Guillermo
Так кому он там нужен с его запросами?
С зп в 2.4 млн никому
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Миранчук нужен. Один из последних своих ребят.
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Ну на хрена?!
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Теперь всё зависит от Антона, если условия для него приемлемы, то продлиться, если нет, то спасибо за всё и прощай
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Антошка, беги пока не поздно!
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В 28 уже точно не уедет в Европу. В Локо придётся пойти на понижение ЗП.
Думаю, трансфер ещё возможен.
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вот и вся Европа. Спроса нет, так что переподпишутся на условиях клуба
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Не договорятся . Он дорогой.
Под,емные миллион игроку и 4 милл Шпиневу за свободеого агента и еще зарплату хочет 1,5. Дешевле найти за границей
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Шпиняев помирился с руководством?
Миранчука продляют.
Джикию пристроил в Локо.
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