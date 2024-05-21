«Локо» и Антон Миранчук начали переговоры о продлении контракта
Антон Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом».
Стороны начали переговоры по новому соглашению, сообщает «Спорт-Экспресс». Действующий договор истекает летом этого года.
В текущем сезоне Мир РПЛ Миранчук провел 28 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 28-летнего полузащитника можно найти здесь.
"Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло"
Всё с вами ясно) вам же сразу Реалы и Арсеналы подавай, а какие нибудь Севильи да Фрайбурги нее это не интересно))
Тут будет просто продление и продолжение карьеры в клубе.
Тот же Кузяев, например, уезжал во Францию безоговорочным лидером Зенита и гарантированным игроком стартового состава.
Думаю, трансфер ещё возможен.
Под,емные миллион игроку и 4 милл Шпиневу за свободеого агента и еще зарплату хочет 1,5. Дешевле найти за границей
Миранчука продляют.
Джикию пристроил в Локо.