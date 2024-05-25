Тен Хаг выиграл 2-й трофей с «МЮ» и 8-й в карьере

Эрик тен Хаг выиграл трофей во главе «Манчестер Юнайтед» во втором сезоне подряд.

Его команда одолела « » в финале Кубка Англии – 2:1.

В прошлом году манкунианцы одержали победу в Кубке английской лиги.

Всего у тен теперь 8 трофеев. С « » он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок Нидерландов, один раз – Суперкубок.