Тен Хаг выиграл 2-й трофей с «МЮ» и 8-й в карьере
Эрик тен Хаг выиграл трофей во главе «Манчестер Юнайтед» во втором сезоне подряд.
Его команда одолела «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 2:1.
В прошлом году манкунианцы одержали победу в Кубке английской лиги.
Всего у тен Хага теперь 8 трофеев. С «Аяксом» он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок Нидерландов, один раз – Суперкубок.
Кришти в Насре -0 трофеев
И кто был прав?)
Почему только про зароботки, а как же миллион + и комментарий в стиле - без роналду 2 трофея, с роналду 0?)
Саутгемптон, выиграл Суперкубок, победив Лестер, выиграл ЛЕ за счёт суперлёгкой сетки.
Тен Хаг занимал 3-е место, выиграл Кубок Лиги, победив финале Ньюкасл, занявший 4-е место в АПЛ, выиграл Кубок Англии, победив в финале Сити.
моуриньо - "распрекрасный тренер".
Тен Хаг - "ужасный тренер".
Главное не перепутать
Сколько там у Кришти трофеев после того как Эрик выкинул его как позорную собаку?😂