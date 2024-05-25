Тен Хаг выиграл 2-й трофей с «МЮ» и 8-й в карьере

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг выиграл трофей во главе «Манчестер Юнайтед» во втором сезоне подряд.

Его команда одолела «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 2:1.

В прошлом году манкунианцы одержали победу в Кубке английской лиги.

Всего у тен Хага теперь 8 трофеев. С «Аяксом» он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды – Кубок Нидерландов, один раз – Суперкубок.

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84 комментария
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Тен Хаг в МЮ -2 трофея
Кришти в Насре -0 трофеев

И кто был прав?)
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-48
+43
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Я надеюсь те ярые ценители "правды" от Роналду сейчас будут так же активны как и во время поражений МЮ ? А вообще все справедливо вышло. Тен Хаг выигрывает в МЮ трофеи второй сезон подряд, а Криштиану уехал на заработки под конец карьеры. Все в итоге в плюсе
Желаем вам, фанатам МЮ, что бы Тен Хаг оставался на долгое время тренером красных)
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Нужно дать Хагу ещё сезон. Если будет всё также плохо, то по ходу сезона и уволить.
+32
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Сколько же высокомерных комментов тут было перед матчем) Что, дескать, Сити разгромит. А счет-то на табло
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+17
Ответ Johnny Mnemonik
Ну что вы Хейтеры Тен Хаага , с победой Вас !!!)))
Согласен, команда резко перестала быть "овном" и можно забыть про все возможные антирекорды , смело продлить на 5 лет Хага👍😅
+13
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Рад за болел МЮ, для них важнейший трофей в олин из самых тяж3периодов в истории клуба.ЭТХ спасибо но надо уходить, с таким футболом к клуба нет будущего.В целом уровень футбола было очень слабым, МС разочаровал
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Больше трофеев за два года чем у Юргена и Микеля 👏😃
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Ответ Ебздрогыч
Уволить нельзя оставить. И хрен знает, где запятую ставить
Уволить однозначно
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Я надеюсь те ярые ценители "правды" от Роналду сейчас будут так же активны как и во время поражений МЮ ? А вообще все справедливо вышло. Тен Хаг выигрывает в МЮ трофеи второй сезон подряд, а Криштиану уехал на заработки под конец карьеры. Все в итоге в плюсе
А где язвительный комментарий, как с Месси?)
Почему только про зароботки, а как же миллион + и комментарий в стиле - без роналду 2 трофея, с роналду 0?)
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Сити видать хорошо отметили победу в АПЛ) пока голубые бухали, красные тренировались!!! GGMU!!
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Ответ Король Предголевых
Согласен, команда резко перестала быть "овном" и можно забыть про все возможные антирекорды , смело продлить на 5 лет Хага👍😅
Вернулись игроки с травм и команда неожиданно заиграла. Вот это чудо, не правда ли?
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Нет, ну молодец. Спас свою пятую точку. И в еврокубки попал. Я за сэра Алекса рад. Давно он побед не видел.
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Останется или нет?) Интрига остаётся. 2 трофея после 6 лет что не было ни одного. Должны дать ещё сезон думаю. Но ван Гаала уволили после кубка, посмотрим.)
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Теперь его будет не остановить в интервью))))
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Второй раз подряд проводим сезон лучше перехайпленного Арсенала. Никто ваше 2 место не вспомнит уже через год
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Трофеев большем чем у почеттино, которого сватают
+3
0
+3
Ну что вы Хейтеры Тен Хаага , с победой Вас !!!)))
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Уволить нельзя оставить. И хрен знает, где запятую ставить
+4
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+3
Обыграть Сити в финале - это круто!
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Ответ CHELSEA_2008
Больше трофеев за два года чем у Юргена и Микеля 👏😃
И у кринжа из аль насры.
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Неплохо для худшего тренера в истории футбола, коим его тут выставляли весь год.
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моуриньо занимал с мю 2-е (потому что тогда не было такого мощного Арсенала, как сейчас), выиграл Кубок Лиги, победив в финале
Саутгемптон, выиграл Суперкубок, победив Лестер, выиграл ЛЕ за счёт суперлёгкой сетки.

Тен Хаг занимал 3-е место, выиграл Кубок Лиги, победив финале Ньюкасл, занявший 4-е место в АПЛ, выиграл Кубок Англии, победив в финале Сити.

моуриньо - "распрекрасный тренер".

Тен Хаг - "ужасный тренер".

Главное не перепутать
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Тен Хаг походу пристреливается к чемпионству. Сначала каждый кубок забрал, а третий сезон чемпионство возьмет )))
+2
0
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Тен Хаг второй трофей с МЮ. А 🐫 0 трофей второй сезон.
+5
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Он остаётся.
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Ответ Enotaz24
Нет, ну молодец. Спас свою пятую точку. И в еврокубки попал. Я за сэра Алекса рад. Давно он побед не видел.
В 2017 значимее победы были.
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тоттенхем: 🗿
+2
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Ответ 10ztv
тоттенхем: 🗿
Какое сейчас лицо у Кейна)
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Ответ Temp LC
Выиграл 1 матч и ему сразу поют дифирамбы. Мгновенно позабыли, что 7хаг по ходу этого сезона побил почти все антирекорды дьяволов, занял 8-е место в АПЛ, вылетел с 4-го места ЛЧ. И то, что он до сих пор не поставил нормальную игру. Удивляюсь, как один матч может всё изменить)
С таким составом, который у него имелся, не мудрено.
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Ответ Король Предголевых
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Как же вам плохо)
Сколько там у Кришти трофеев после того как Эрик выкинул его как позорную собаку?😂
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