«МЮ» сыграет в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций. «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне

«МЮ» завоевал путевку в еврокубок.

« » одолел «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1.

Таким образом, команда Эрика тен Хага обеспечила себе участие в на будущий год.

Ставший шестым в « » сыграет в – впервые в истории.

Таким образом, « », занявший 7-е место в АПЛ, не выступит в еврокубках.