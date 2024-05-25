«МЮ» сыграет в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций. «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне
«МЮ» завоевал путевку в еврокубок.
«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1.
Таким образом, команда Эрика тен Хага обеспечила себе участие в Лиге Европы на будущий год.
Ставший шестым в АПЛ «Челси» сыграет в Лиге конференций – впервые в истории.
Таким образом, «Ньюкасл», занявший 7-е место в АПЛ, не выступит в еврокубках.
1 трофей взял МЮ
2 трофея взял Сити
3 алупл у Ливерпуля
4. Арсенал
https://www.sports.ru/football/1116081335-chelsi-vyshel-v-ligu-konferenczij-s-6-go-mesta-v-apl-komanda-sygraet-v.html
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
1) Какая кому разница сколько левому челу из интернета лет.
2) На основе чего вопросы эти
3) Опять в чс. Все не пишите мне, мне явно больше лет, чем вам.
про возраст спросил, потому что смешно было слышать про все три Еврокубка в разрезе ЛЧ, ЛЕ и ЛК