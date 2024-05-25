«МЮ» сыграет в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций. «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

«МЮ» завоевал путевку в еврокубок.

«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1.

Таким образом, команда Эрика тен Хага обеспечила себе участие в Лиге Европы на будущий год.

Ставший шестым в АПЛ «Челси» сыграет в Лиге конференций – впервые в истории.

Таким образом, «Ньюкасл», занявший 7-е место в АПЛ, не выступит в еврокубках.

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47 комментариев
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Выиграл МЮ у Сити, а страдают Челси и Ньюкасл))
+56
-5
+51
Ответ Калабаскас
Выиграл МЮ у Сити, а страдают Челси и Ньюкасл))
И Арсенал 😁. Пролетели мимо Суперкубка
+50
0
+50
у должуна праздник)))
+25
-3
+22
Это хорошо, будет хоть какой-то плюс к трансферному бюджету. Не ЛЧ, но лучше, чем ничего.) А с составом большая работа предстоит летом, по многим позициям..
+21
0
+21
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Как Кубок Гампера у бчк)))
+26
-11
+15
Итоги сезона в Англии:
1 трофей взял МЮ
2 трофея взял Сити
3 алупл у Ливерпуля
4. Арсенал
+24
-12
+12
Сейчас комменты под этой новостью выглядят крайне забавно:
https://www.sports.ru/football/1116081335-chelsi-vyshel-v-ligu-konferenczij-s-6-go-mesta-v-apl-komanda-sygraet-v.html
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
+13
-2
+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
второсортные чашки лучше второсортных клубов, за которые топите вы с сашком)
+12
-3
+9
"Челси" уволил тренера и сразу же вылетел из Лиги Европы.
+4
-1
+3
Тэн хаг нае...всех 😁
+2
0
+2
Ответ Никита Фалимонов
Итоги сезона в Англии: 1 трофей взял МЮ 2 трофея взял Сити 3 алупл у Ливерпуля 4. Арсенал
У арсенала коммьюнити щилд есть!!!
+2
0
+2
Ответ Акер
Челси точно не страдает. Могут стать первым клубом, кто выиграл все 3 еврокубка. А так одна фигня по четвергам. )
У "Челси" есть три разных еврокубка. Ну и Суперкубок
+2
-1
+1
Ответ Adamdfdgds
Чел, ты серьезно сравниваешь победу в апл с кубком лиги и кубком англии?
Это фанат Ливерпуля, с пониманием нужно относиться.
+3
-2
+1
Ответ Никита Фалимонов
Итоги сезона в Англии: 1 трофей взял МЮ 2 трофея взял Сити 3 алупл у Ливерпуля 4. Арсенал
У Сити 1 трофей
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сейчас комменты под этой новостью выглядят крайне забавно: https://www.sports.ru/football/1116081335-chelsi-vyshel-v-ligu-konferenczij-s-6-go-mesta-v-apl-komanda-sygraet-v.html "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
🤣🤣🤣
+3
-2
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Ответ Акер
Очень мало. Но слать в одном направлении уже умею 🤣
Глупый вопрос опрос = глупый ответ.
1) Какая кому разница сколько левому челу из интернета лет.
2) На основе чего вопросы эти
3) Опять в чс. Все не пишите мне, мне явно больше лет, чем вам.
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убрал из ЧС, если будет интерес, можете отвечать
про возраст спросил, потому что смешно было слышать про все три Еврокубка в разрезе ЛЧ, ЛЕ и ЛК
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Ньюкасл думаю не сильно расстроился.
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Ответ Topwintop
У Сити 1 трофей
ЧМ и СКУ.
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Ответ Vitto
ЧМ и СКУ.
и еще КЧМ есть, получается 3 трофея
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Ответ Hi Hi
и еще КЧМ есть, получается 3 трофея
Я это и написал.
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Ответ Topwintop
Сыграный состав Сити выиграл столько же сколько Ливерпуль с новой полузащитой и 8 место занявший МанЮ Это позор
Чел, ты серьезно сравниваешь победу в апл с кубком лиги и кубком англии?
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По-хорошему Англии, Германии, Испании, Италии и Франции давно пора расширить квоту в Еврокубках: добавить по 1-2 клуба в Лиге Конференций
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Ответ Токсик
Ливеру ЛЕ тоже авансом дали. Что угодно может случиться, от вылета никто не застрахован
И Астон Вилле досрочную победу в ЛК пророчили, итог мы все знаем
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