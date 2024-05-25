Смолов об играх «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия: «Можно сравнить по содержанию. В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Чемпионат.com Футбол

Федор Смолов увидел общее у игр «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия.

– Можно ли сравнить этот матч с игрой Россия – Хорватия (0:1)?

– Если взять в параллель, то можно сравнить по содержанию. Мы тоже договаривались и говорили, что ничья – это не ради чего мы выходим. При этом Валерий Георгиевич тогда сказал, что если мы продолжим также, то не дотерпим.

Но в этой игре не было такой установки, однако матч складывался так, что нам нужно было обороняться и играть попроще, потому что в голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат, нежели чем пойти и забить гол, – сказал форвард «Динамо» после поражения от «Краснодара».

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16 комментариев
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Судя по улыбке, его все устраивает.
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Жаль, что не дали исполнить паненку
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Главный позорник, его улыбка и смех после проигранного важнейшего матча. Это просто диагноз. Пейнтбольную команду нужно к его дому.
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Ответ Leon Petov
Смолов - русская версия Кейна. Оба без трофеев, оба опозорились с пенальти в 1/4 ЧМ
Кейна еще никогда так не оскорбляли
Да и у Джордана есть кубки и суперкубок
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Балабол
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А, ну понятно почему время Динамо в компенсированное не получилось реализовать.
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А Джордана западло цитировать что ли??
федя федя
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В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»

Хреновая мысль, Федя. Мышление неудачника.
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Хорватия команда выше классом и поражение не выкидывало Россию окончательно:)
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Смолов всё равно выиграет в любом сезоне - зарплата то капает, от туда и улыбка :)
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Ну этот золота вообще не заслужил
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Какой же он тупой.
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Какое может быть чемпионство, если команда играет на ничью...(если Смолов говорит о настрое всей команды, а не только о себе. Его всё устраивает).
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Смолов балласт страшный. Я не понимаю Личку зачем он его на поле выпускал?
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