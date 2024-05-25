Смолов об играх «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия: «Можно сравнить по содержанию. В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»

Федор Смолов увидел общее у игр «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия.

– Можно ли сравнить этот матч с игрой Россия – (0:1)?

– Если взять в параллель, то можно сравнить по содержанию. Мы тоже договаривались и говорили, что ничья – это не ради чего мы выходим. При этом Валерий Георгиевич тогда сказал, что если мы продолжим также, то не дотерпим.

Но в этой игре не было такой установки, однако матч складывался так, что нам нужно было обороняться и играть попроще, потому что в голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат, нежели чем пойти и забить гол, – сказал форвард « » после поражения от « ».