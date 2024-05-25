Мусаев после 1:0 с «Динамо»: «Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Пока не идеал»

Мурад Мусаев заявил, что еще не полностью воплотил свои идеи в «Краснодаре».

Сегодня «быки» одержали победу над « » в 30-м туре Мир (1:0), но не стали чемпионами России. Титул получил «Зенит».

«Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Нас оценивают по результату, но не по качеству.

Хочется добиться цельности игры, которая была сегодня. Пока не идеал», – сказал главный тренер « ».