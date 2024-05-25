Мусаев после 1:0 с «Динамо»: «Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Пока не идеал»
Мурад Мусаев заявил, что еще не полностью воплотил свои идеи в «Краснодаре».
Сегодня «быки» одержали победу над «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0), но не стали чемпионами России. Титул получил «Зенит».
«Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Нас оценивают по результату, но не по качеству.
Хочется добиться цельности игры, которая была сегодня. Пока не идеал», – сказал главный тренер «Краснодара».
Речи про построение команды в концовке сезона другим тренером звучат нелепо и глупо...
Лишь 2ое место))
Да, повалились сразу после смены тренера, но это нормально при перестроении игры (тут вина Хашига, а не Мурада).
Я бы не Мусаева хейтил, а руководство.
Да и этот Краснодар могут разобрать - Сафонов уходит, Сперцян возможно, легионеры.
Так что идеальный Краснодар где-то в голове Мурада только.