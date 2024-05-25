Мусаев после 1:0 с «Динамо»: «Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Пока не идеал»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Мурад Мусаев заявил, что еще не полностью воплотил свои идеи в «Краснодаре».

Сегодня «быки» одержали победу над «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0), но не стали чемпионами России. Титул получил «Зенит».

«Еще не удалось построить тот «Краснодар», который я хотел бы видеть. Нас оценивают по результату, но не по качеству.

Хочется добиться цельности игры, которая была сегодня. Пока не идеал», – сказал главный тренер «Краснодара». 

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы серьезно считаете, что Ивич не набрал бы больше очков и не стал бы чемпионом? Галицкий сам выкинул чемпионство на помойку
+35
-2
+33
Да и ты тоже, не торт...
+24
-3
+21
Звучит как издёвка.
+13
-1
+12
Ответ Serkan_Ballboy
Вы серьезно считаете, что Ивич не набрал бы больше очков и не стал бы чемпионом? Галицкий сам выкинул чемпионство на помойку
не факт, посмотри на ожидаемые очки при Ивиче, Краснодар сильно перебирал, не факт, что так бы продолжалось до конца чемпионата
+4
0
+4
Зачем было менять Ивича никто так и не понял...

Речи про построение команды в концовке сезона другим тренером звучат нелепо и глупо...
+4
-1
+3
Какая разница кто сколько очков набрал? Об уровне чемпионата это ничего не говорит.В этом веке МЮ 2 раза брал титул с 80 очками, Лестеру хватило 81.Но никто не говорил, про чемпионат калек.
+1
0
+1
Ответ ДанькаИзКарасёвки
Зато какой парк отстроили. Вы видели?
Ну парк и правда шикарный, нам бы в Питер такой, вместо серого бетона и забора у стадиона
+2
-1
+1
Пока не разрушил настолько, чтоб шансов на чемпионство не было
Лишь 2ое место))
+1
0
+1
Так он его и не строил, клоун, а то что было так это как и разговоры о чемпионстве осенью!
+3
-2
+1
Ответ Overkiller
Всем серьёзным соперникам проиграли, от Зенита до Спартака, даже Ахмату. А Балтику, НН, Сочи еле еле переиграли в один мяч. Ну, ок, прям готовые чемпионы. Ну это, как вы говорите, "для объективности".
Ты смысл комментария вообще не понял? Мда
0
0
0
Ответ расформировать московские кабинеты
Если что, то за последние 10 матчей Ивич набрал меньше чем Мусаев сейчас. Это для объективности
Всем серьёзным соперникам проиграли, от Зенита до Спартака, даже Ахмату. А Балтику, НН, Сочи еле еле переиграли в один мяч. Ну, ок, прям готовые чемпионы. Ну это, как вы говорите, "для объективности".
0
0
0
Ответ Кирилл Демченко
Ну будем честны и откровенны, что Краснодар все. Если сейчас уедет Сафонов , Эдо,Кардоба , Алонса то в слд сезоне они будут в середине таблицы.
Краснодар все ещё когда назначили этого гика
0
0
0
Ответ расформировать московские кабинеты
Не объясняй это недалеким
Защитничек мусаева, теперь я видел все. Вы правда не заслужили чемпионство🤡
0
0
0
Ответ Serkan_Ballboy
Вы серьезно считаете, что Ивич не набрал бы больше очков и не стал бы чемпионом? Галицкий сам выкинул чемпионство на помойку
Если что, то за последние 10 матчей Ивич набрал меньше чем Мусаев сейчас. Это для объективности
+2
-2
0
Ответ Калабаскас
1 очко в 2 матчах и вылет из Кубка после начала второй части сезона Никаких предпосылок к сливу 🤡🤡🤡
И че? Зенит тоже неважно начал и мы видим результат
0
0
0
Ответ Skip
Зачем было менять Ивича никто так и не понял... Речи про построение команды в концовке сезона другим тренером звучат нелепо и глупо...
Галицкий не ожидал, позор рф будет таким слабым, так бы не снял Ивича.
+1
-1
0
Ответ Serkan_Ballboy
А Мусаев сколько заработал очков после назначения? 🤣🤣
Больше чем Ивич во второй части сезона🤡🤡🤡
0
0
0
Ответ Калабаскас
1 очко в 2 матчах и вылет из Кубка после начала второй части сезона Никаких предпосылок к сливу 🤡🤡🤡
А Мусаев сколько заработал очков после назначения? 🤣🤣
+1
-1
0
Ответ Ale87
Ну парк и правда шикарный, нам бы в Питер такой, вместо серого бетона и забора у стадиона
Ну,пусть Миллер вам построит,просите
0
0
0
Ответ Nikolai Masakov
Да и ты тоже, не торт...
Последние матчи Краснодар играет неплохо справедливости ради.
Да, повалились сразу после смены тренера, но это нормально при перестроении игры (тут вина Хашига, а не Мурада).
Я бы не Мусаева хейтил, а руководство.
+1
-1
0
но почти...
0
0
0
Спасибо тренер!
0
0
0
Ну будем честны и откровенны, что Краснодар все. Если сейчас уедет Сафонов , Эдо,Кардоба , Алонса то в слд сезоне они будут в середине таблицы.
0
0
0
Следующий чемпионат можно не смотреть. Все лузеры на местах. Мусаев. Личка...
+1
-1
0
В следующем сезоне Зенит может не дать такой шанс.
Да и этот Краснодар могут разобрать - Сафонов уходит, Сперцян возможно, легионеры.
Так что идеальный Краснодар где-то в голове Мурада только.
0
0
0
Карманный физрук Галицкого типа сам строит команду.
+1
-1
0
И слава богу. Иначе бы не победили.
0
0
0
И не получится никогда, к сожалению
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий