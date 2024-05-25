Генсек РФС Митрофанов о победе «Зенита»: «Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Болельщики 15 команд этому факту не рады, наверное, но это факт»
Максим Митрофанов поделился впечатлениями от минувшего сезона чемпионата России.
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.
– Кубок сегодня был вручен «Зениту». РФС продолжает проведение соревнований, впереди стыковые матчи и Кубок России.
– Впечатления от завершающего матча?
– Судьба чемпионства решалась в нескольких матчах. Команды были мотивированы. Болельщики, надеюсь, получили удовольствие. Место каждого не знал никто, кроме одной команды.
– Насколько плохо, что не меняется чемпион?
– Это результат соревнований. В нем участвуют 16 команд. Это результат проведения 30 туров чемпионата.
Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Наверное, болельщики 15 команд этому факту не рады. Но это факт, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Мы все в шоке, не смотрели матч «Краснодара». Удалось завести команду после того, как пропустили, такая победа дорогого стоит»
Матвиенко о титуле «Зенита»: «Победы бывают разными, и такими тоже. Но от этого они не перестают быть победами! Поздравляю «Зенит» и родной Санкт-Петербург»
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В этом сезоне, не они делали результат, просто конкуренты лузеры, не стоит так хвалить
и судьи тоже, причём все из одного кармана.
Ведь, да?? Такааая интрига...
И из заморья сбегуться покупать, шоб глянуть на это чудо