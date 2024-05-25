Генсек РФС Митрофанов о победе «Зенита»: «Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Болельщики 15 команд этому факту не рады, наверное, но это факт»

Максим Митрофанов поделился впечатлениями от минувшего сезона чемпионата России.

« » обыграл «Ростов» в матче 30‑го тура Мир со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

– Кубок сегодня был вручен « ». РФС продолжает проведение соревнований, впереди стыковые матчи и Кубок России.

– Впечатления от завершающего матча?

– Судьба чемпионства решалась в нескольких матчах. Команды были мотивированы. Болельщики, надеюсь, получили удовольствие. Место каждого не знал никто, кроме одной команды.

– Насколько плохо, что не меняется чемпион?

– Это результат соревнований. В нем участвуют 16 команд. Это результат проведения 30 туров чемпионата.

Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Наверное, болельщики 15 команд этому факту не рады. Но это факт, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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