Генсек РФС Митрофанов о победе «Зенита»: «Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Болельщики 15 команд этому факту не рады, наверное, но это факт»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Максим Митрофанов поделился впечатлениями от минувшего сезона чемпионата России.

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

– Кубок сегодня был вручен «Зениту». РФС продолжает проведение соревнований, впереди стыковые матчи и Кубок России.

Впечатления от завершающего матча?

– Судьба чемпионства решалась в нескольких матчах. Команды были мотивированы. Болельщики, надеюсь, получили удовольствие. Место каждого не знал никто, кроме одной команды.

Насколько плохо, что не меняется чемпион?

– Это результат соревнований. В нем участвуют 16 команд. Это результат проведения 30 туров чемпионата.

Семак построил отличную команду, от этого такой результат. Наверное, болельщики 15 команд этому факту не рады. Но это факт, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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24 комментария
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Я не рад, что у моего ЦСКА нет денег на трансферы , а что там Семак строит не важно, это скорее преимущество для оставшихся 15 команд , что там именно Семак
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интересно, как так получается, что росфутболом руководят питерские запитерцы и чемпионом становится запитер? митрофанов, дюков, мутко.. вот ведь совпадение
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от этого такой результат.
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В этом сезоне, не они делали результат, просто конкуренты лузеры, не стоит так хвалить
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Ответ niker84
ОХ как ПУКАНЫ сегодня рвутся!!!
И это прекрасно)
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Ответ ДудьСдулся
– Кубок сегодня был вручен «Зениту». т.е. они знали, что чемпионом станет Бразит? Какая неожиданность!
Команде вручили прошлогодний кубок, который отдали на вечное хранение после 5 побед. Береги свой пукан !!
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Ответ Император Плутона
интересно, как так получается, что росфутболом руководят питерские запитерцы и чемпионом становится запитер? митрофанов, дюков, мутко.. вот ведь совпадение
Путин откуда?
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Ответ Император Плутона
интересно, как так получается, что росфутболом руководят питерские запитерцы и чемпионом становится запитер? митрофанов, дюков, мутко.. вот ведь совпадение
фурсенка
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ОХ как ПУКАНЫ сегодня рвутся!!!
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//Команды были мотивированы.//
и судьи тоже, причём все из одного кармана.
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Ну я так понимаю теперь ценник на тв права взлетит??
Ведь, да?? Такааая интрига...
И из заморья сбегуться покупать, шоб глянуть на это чудо
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А уж этому холопу организаторов позора лучше было промолчать про остальные клубы.
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Там Семак вообще не тренер, тренеры это Личка, Федотов, Рахимов, которые работают с не самых богатых командах и дают результат, Галактионов хорош, Карпин с молодыми умеет работать, а Семака тот же Личка и Федотов в чемпионате уделали.
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Слабенькую интригу раскатали. Предсказуемо всё было.
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Ответ SMART789
А вы негодяи и мерзавцы, топящие одну команду во благо других своим отвратительным судейским корпусом, который душил нас всю весну как минимум в каждом матче сегодня две (!) руки смотрели 10 минут ВАР в эпизоду где все очевидно, но думали как не ставить позорники
Там Москалёв сидел. Как ни старался, а не назначить пенальти не смог.
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Ответ SMART789
А вы негодяи и мерзавцы, топящие одну команду во благо других своим отвратительным судейским корпусом, который душил нас всю весну как минимум в каждом матче сегодня две (!) руки смотрели 10 минут ВАР в эпизоду где все очевидно, но думали как не ставить позорники
А как удар локтем Алипа? Это совсем другое.
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Чего отличного?))
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Ответ Император Плутона
интересно, как так получается, что росфутболом руководят питерские запитерцы и чемпионом становится запитер? митрофанов, дюков, мутко.. вот ведь совпадение
ладно бы только футболом...
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Спасибо Галицкому, конечно! Отправил в урну чемпионство, сменив нормального тренера на это недоразумение!
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