Сергей Семак: «Невероятно сложный сезон. Не было запаса по очкам, но «Зенит» все равно был лучше. Могли впасть в уныние, но продолжали работать и верить»
Сергей Семак отметил, что сезон для «Зенита» сложился непросто.
«Невероятно сложный сезон. Не было запаса по очкам. Но мы все равно были лучше.
По многим причинам нам не хватало, чтобы сформировать отрыв. Команда могла впасть в уныние, но мы продолжали работать и верить.
Ребята – большие молодцы. Сложно представить, насколько непросто футболистам в таком матче.
В последний день мы оказались сильнее и смогли порадовать наших поклонников», – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Ростовом» (2:1).
А у Зенита и своих проблем хватает - надо за межсезонье из уже наевшихся росфутболом игроков и только что приехавших новичков заново создать команду, которая будет играть, а не мучиться, как в некоторых матчах этого чемпионата.
Мама не играль на бонго
Никогда никто на бонго не играль моя семья"