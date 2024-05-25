Сергей Семак: «Невероятно сложный сезон. Не было запаса по очкам, но «Зенит» все равно был лучше. Могли впасть в уныние, но продолжали работать и верить»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак отметил, что сезон для «Зенита» сложился непросто.

«Невероятно сложный сезон. Не было запаса по очкам. Но мы все равно были лучше.

По многим причинам нам не хватало, чтобы сформировать отрыв. Команда могла впасть в уныние, но мы продолжали работать и верить.

Ребята – большие молодцы. Сложно представить, насколько непросто футболистам в таком матче.

В последний день мы оказались сильнее и смогли порадовать наших поклонников», – сказал главный тренер «Зенита» после победы над «Ростовом» (2:1).

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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17 комментариев
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Как на прескорбно это признавать, но даже этот немотивированный и разобранный Зенит был более достоин чемпионства чем любой другой из «претендентов»!
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+13
Зениту выпало бонго с этим тренером
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Семак как всегда по фактам.
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-2
+9
Семак везуч-везёт тому кто везёт
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Ответ Владимир Туаев
Как на прескорбно это признавать, но даже этот немотивированный и разобранный Зенит был более достоин чемпионства чем любой другой из «претендентов»!
Это факт. Но проблемы других претендентов - это не проблемы Зенита.

А у Зенита и своих проблем хватает - надо за межсезонье из уже наевшихся росфутболом игроков и только что приехавших новичков заново создать команду, которая будет играть, а не мучиться, как в некоторых матчах этого чемпионата.
+5
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+4
По поводу судейства тоже есть вопросики, которые Семак озвучил на конференции. Практически не ставили пенальти в пользу Зенита, дозволяли очень высокое количество фолов против игроков Зенита.
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Ребята, подождите, подождите, подскажите пожалуйста, где кони?! Я просто не вижу их в финале!? А Зенит - чемпион!!! Кони, кто нюхнул!?
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Семак , Тимоха и Анюк- молодцы. Задачу свою выполняют для руководства. Хотя, тот ресурс, который им даётся, имеет , конечно же, очень большое значение.. В проекции- типа мини-Гвардиола)
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Пыся , иди с Богом в Крылья.. почему этот не мотивированный гражданин стоял в воротах?
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Ответ igls54
Зениту выпало бонго с этим тренером
Прям бонго?🧐
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Ответ Pro_Zenit_7
Прям бонго?🧐
Бинго-Бонго )
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Ответ igls54
Зениту выпало бонго с этим тренером
"Папа не играль на бонго
Мама не играль на бонго
Никогда никто на бонго не играль моя семья"
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