«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году
«Краснодар» не смог завоевать первый трофей в своей истории.
Команда Мурада Мусаева одолела «Динамо» (1:0) в заключительном туре Мир РПЛ, но из-за победы «Зенита» в матче с «Ростовом» (2:1) финишировала на второй строчке.
Клуб, принадлежащий Сергею Галицкому, существует с 2008 года. Второе место в чемпионате он занял впервые в истории – раньше выше третьего не поднимался. Также «быки» дважды играли в финале Фонбет Кубка России, но оба раза уступили.
За свои 16 лет истории Краснодару удалось стабильно закрепиться в РПЛ, пошуметь в Еврокубках - что уже не так плохо для такого молодого проекта.
По этой логике можно еще таких 15 штук сделать про каждого в РПЛ)
Главное: желаю этому клубу взять большой трофей при жизни владельца. Это очень важно. Так надо.
P.S. Несмотря на это, Краснодар прошел достаточно неплохой путь за эти 16 лет.
Т.е. за 16 лет клубы успевают пройти очень большой путь.
2. Стабильно закрепится в РПЛ - такое себе достижение. Глобально правило в РПЛ, да и вообще в Российском футболе одно - у кого есть бабло, тот и будет выше. У Краснодара есть бабло. Я бы сказал, что было бы странно, если бы они занимали места ниже 6го. При этом за это период у них 2 финала кубка и пара медалек. Для понимания, у ЦСКА, который без денег и с кучей проблем уже лет 10 как, за эти же 10 лет 2 финала, включая одну победу, плюс 2 золота, плюс ещё пачка медалек. Да, даже после чемпионства, на фоне хрен пойми чего ,у ЦСКА, после последнего чемпионства, три серебра за эти 8 лет. Это откровенно так себе показатель, но это лучше чем у Краснодара, за тот же период. У Краснодара вообще первое серебро в истории и это их лучший показатель в чемпионатах. И всего это их 4 медаль.
Так что нет, для проекта с таким количество бабла, это вообще никакой показатель. Хуже вот только у динамо дела.