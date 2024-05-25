«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году

«Краснодар» не смог завоевать первый трофей в своей истории.

Команда Мурада Мусаева одолела « » (1:0) в заключительном туре Мир , но из-за победы « » в матче с «Ростовом» (2:1) финишировала на второй строчке.

Клуб, принадлежащий Сергею Галицкому, существует с 2008 года. Второе место в чемпионате он занял впервые в истории – раньше выше третьего не поднимался. Также «быки» дважды играли в финале Фонбет Кубка России, но оба раза уступили.