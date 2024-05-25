«Краснодар» не выиграл ни одного трофея в своей истории. Клуб основан в 2008 году

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» не смог завоевать первый трофей в своей истории.

Команда Мурада Мусаева одолела «Динамо» (1:0) в заключительном туре Мир РПЛ, но из-за победы «Зенита» в матче с «Ростовом» (2:1) финишировала на второй строчке.

Клуб, принадлежащий Сергею Галицкому, существует с 2008 года. Второе место в чемпионате он занял впервые в истории – раньше выше третьего не поднимался. Также «быки» дважды играли в финале Фонбет Кубка России, но оба раза уступили.

Материалы по теме

139 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тосно успел родиться, выиграть Кубок и умереть.
+253
-1
+252
Никогдар
+135
-11
+124
Ну, Краснодар еще молодой клуб, всё у него будет. Но потом :)

За свои 16 лет истории Краснодару удалось стабильно закрепиться в РПЛ, пошуметь в Еврокубках - что уже не так плохо для такого молодого проекта.
+116
-11
+105
Мусаев для этих целей очень хорошо подходит
+62
-6
+56
Ответ OLD Apple52NN
Комментарий скрыт
а магнит давно у Галицкого отжали в пользу ВТБ
+33
-1
+32
Ответ OLD Apple52NN
Комментарий скрыт
А магнит то сейчас динамовский😃😃😃
+31
0
+31
Ответ Злодей Спб
Ну, Краснодар еще молодой клуб, всё у него будет. Но потом :) За свои 16 лет истории Краснодару удалось стабильно закрепиться в РПЛ, пошуметь в Еврокубках - что уже не так плохо для такого молодого проекта.
Вот именно. В вашем комментарии смысла больше, чем в самом топике ))
+25
-4
+21
Ответ расформировать московские кабинеты
Это конечно достижение
Сильное достижение) Красивую игру мало кто вспомнит, а вот кубки - да
+19
-1
+18
Ответ Бегемотик
Тосно успел родиться, выиграть Кубок и умереть.
Это конечно достижение
+23
-5
+18
Ну, кстати, 2-ое место дает Краснодару шанс на Суперкубок. Учитывая, в каком состоянии сейчас Зенит(и лучше не будет) первый трофей вполне вероятен.
+23
-7
+16
О чем новость? Что, клуб, которому нет и 20 лет, пока ничего не взял?
+16
-4
+12
Такой заголовок характерен для желтой прессы брызжущей ядовитой слюной
+11
-4
+7
Да наплевать, зато Мусаева вернули, без него же нельзя тренировать клуб, чемпионом надо стать именно с ним. Сарказм, если что.
+5
0
+5
Новость из факта :)
По этой логике можно еще таких 15 штук сделать про каждого в РПЛ)
+8
-3
+5
И не выиграют теперь. Будут десятилетиями такими же лузерами как Динамо и Спартак в РПЛ. А при нормальном менеджменте и подходе уже могли бы оформить и титул в свою копилку.
+13
-9
+4
Ответ -= Masteryuga =-
Слабодар... Провинциалодар... ... Галицкий! Пора выпускать на поле кассиров! Социальному лифту быть!)
А что плохого в провинции?
+4
0
+4
И не выиграет.
+7
-3
+4
Фиг знает будет ли ещё такой шанс как в этом сезоне. Тут упущенное чемпионство имени Галицкого конечно
+3
0
+3
Ответ Злодей Спб
Ну, Краснодар еще молодой клуб, всё у него будет. Но потом :) За свои 16 лет истории Краснодару удалось стабильно закрепиться в РПЛ, пошуметь в Еврокубках - что уже не так плохо для такого молодого проекта.
У Краснодара все впереди.
Главное: желаю этому клубу взять большой трофей при жизни владельца. Это очень важно. Так надо.
+5
-2
+3
С президентом-самодуром тяжело что то выиграть.
+12
-9
+3
Ну от команды, которая не преодолела ни одного дивизиона по спортивному принципу, другого ждать и не приходится..
+5
-3
+2
Краснодар даже низшие лиги никогда не выигрывал. Оба повышения - в ФНЛ и в РПЛ - были чисто юридическими, а не спортивными, с 3-го и с 5-го места, соответственно.
+5
-3
+2
Мусаев лучший тренер! Добиться таких результатов с такими игроками, это талант! В скором времени Барса,Бавария,Милан, Челси будут приглашать к себе на главного тренера
+2
0
+2
Ответ -= Masteryuga =-
Типа: "Ахмат вновь не добрался до Олимпа... Глава РФС принес извинения...")))
Только вот у них есть трофей, в отличии от Краснодара)
+3
-1
+2
Как много комментариев о якобы плохом менеджменте. Прямо таки гении бизнеса собрались комментировать Спортс. Коим гением, к слову, Галицкий и является.
+3
-1
+2
Зато какой парк Галицкий построил!
P.S. Несмотря на это, Краснодар прошел достаточно неплохой путь за эти 16 лет.
+9
-7
+2
Ответ Заборостроитель
Дежурное напоминание, что лифт надо проходить честно😏
смотрю обиженные голос подали. ну и сколько раз "нечестно" попавший в премьер лигу вылетал или был на грани вылета? Тут про футбол или форум юристов самопальных?
+1
0
+1
Просто напомню, что даже турнир ПФЛ, который, казалось бы, обязательное условие для выхода в ФНЛ, Краснодар взять не смог.
+5
-4
+1
Это ещё ладно. Но то, что Динамо с 1995 года не выиграло ни одного трофея- феномен. Скажи кто после победы в кубке над Ротором, что в следующие 29 лет у них не будет ни одного трофея- не поверил бы никто
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
Ну, Краснодар еще молодой клуб, всё у него будет. Но потом :) За свои 16 лет истории Краснодару удалось стабильно закрепиться в РПЛ, пошуметь в Еврокубках - что уже не так плохо для такого молодого проекта.
1. За эти 16 лет Ман Сити успел собрать пачку трофеев и стать в общем-то доминатором лиги. За эти же 16 лет Реал успел восстать из пепелища и взять овердофига всего. За эти 16 лет РБ Лейпциг успел пройти все дивизионы Германии, реально пошуметь в ЕК, реально навязать борьбу Баварии, взять пару кубков Германии.
Т.е. за 16 лет клубы успевают пройти очень большой путь.
2. Стабильно закрепится в РПЛ - такое себе достижение. Глобально правило в РПЛ, да и вообще в Российском футболе одно - у кого есть бабло, тот и будет выше. У Краснодара есть бабло. Я бы сказал, что было бы странно, если бы они занимали места ниже 6го. При этом за это период у них 2 финала кубка и пара медалек. Для понимания, у ЦСКА, который без денег и с кучей проблем уже лет 10 как, за эти же 10 лет 2 финала, включая одну победу, плюс 2 золота, плюс ещё пачка медалек. Да, даже после чемпионства, на фоне хрен пойми чего ,у ЦСКА, после последнего чемпионства, три серебра за эти 8 лет. Это откровенно так себе показатель, но это лучше чем у Краснодара, за тот же период. У Краснодара вообще первое серебро в истории и это их лучший показатель в чемпионатах. И всего это их 4 медаль.

Так что нет, для проекта с таким количество бабла, это вообще никакой показатель. Хуже вот только у динамо дела.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий