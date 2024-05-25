Гвардиола проиграл 2-й из 12 кубковых финалов в топ-5 лиг. Его побеждали только тен Хаг и Моуринью

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити Кубок Англии Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола проиграл лишь второй кубковый финал в топ-5 лиг.

Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в финале Кубка Англии со счетом 1:2. 

Ранее Гвардиола выигрывал этот трофей дважды – в сезонах 2018/19 и 2022/23. Также он четыре раза выигрывал Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Во главе «Барселоны» Пеп выиграл два Кубка Испании (2008/09, 2011/12). С «Баварией» он побеждал в финале Кубка Германии два раза (2013/14, 2015/16).

До сегодняшнего дня у испанца было лишь одно поражение в финале – от «Реала» Жозе Моуринью в Кубке Испании-2010/11 (0:1, д.в.).

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62 комментария
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Даже такой МЮ взял трофей, а Арсенал нет🫠
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+76
эх, надо было Сити требл портить в прошлом сезоне, но и это сойдёт))
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У Сити в этом сезоне не залупл конечно, но тоже ничего
+25
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+19
Ответ ALMANAC
Даже такой МЮ взял трофей, а Арсенал нет🫠
Как фанат Арсенала ответственно заявляю, лучше ещё 10 подряд таких сезонов как этот у Арсенала, чем хоть один такой как у МЮ с титулом КЛ😂
+30
-13
+17
Чистой воды поражение Пепа, он не подготовил команду к финалу. Ему нужно привести игроков в чувство.
Дней 5 назад были фотки, где игроки бухают в клубе после победы в чемпионате.
Результат на поле - команда не бежит.

Одно дело когда они после трэбла веселились, а другое дело перед финалом кубка.

Если игроки не повысят стандарты, как в прошлом году, то и чемпионство упустят в следующем году.

На одной ноге финалы не забирают даже у такого МЮ.
+8
0
+8
Ответ ALMANAC
Даже такой МЮ взял трофей, а Арсенал нет🫠
Точно )
+7
-1
+6
Гвардиола конечно выдал тактический мастер-класс под названием "пасуйте на Доку, он что-нибудь придумает"
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Чистой воды поражение Пепа, он не подготовил команду к финалу. Ему нужно привести игроков в чувство. Дней 5 назад были фотки, где игроки бухают в клубе после победы в чемпионате. Результат на поле - команда не бежит. Одно дело когда они после трэбла веселились, а другое дело перед финалом кубка. Если игроки не повысят стандарты, как в прошлом году, то и чемпионство упустят в следующем году. На одной ноге финалы не забирают даже у такого МЮ.
Пеп сам потерял половину мотивации после вылета из ЛЧ. А вторую полвину после победы в лиге. Ему этот кубок до одного места. На мертвый разваливающийся МЮ у него не встает
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Ответ Акер
Пеп хотел сохранить работу Хагу, иначе не могу объяснить такой ужасной игры от Сити. Даже гол случайный забили, а так ноль идей в нападение.
Первый тайм провальный, а во втором был момент у Холанда, альвареса и даже у фодена, хотя он не попал по мячу. Так что моменты были, хотя вообще по игре команда как будто уже завершила сезон
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Ответ Red Scouser
голубые инвалиды, скажите спасибо Ливерпулю и Арсеналу что подарили вам титул АПЛ
Астон Вилле надо сказать спасибо. Если бы они внезапно не обыграли Арсенал, не выиграл бы Сити ничего в этом сезоне
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Ответ ALMANAC
Даже такой МЮ взял трофей, а Арсенал нет🫠
Арсенал брак кубок с Артетой
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Ответ umahanov87
Пеп сам потерял половину мотивации после вылета из ЛЧ. А вторую полвину после победы в лиге. Ему этот кубок до одного места. На мертвый разваливающийся МЮ у него не встает
Может и так, но Сити не может понижать стандарты, потому что рано или поздно они поплывут, если будут так относиться к игре.
Так случается со всеми великими командами, так будет и с Сити.

Пару дней назад Родри выносили под руки из клуба, а сегодня он мертвый в центре поля, это позор.

Думаю Пеп сегодня в раздевалке устроит погром.
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Ответ Red Scouser
голубые инвалиды, скажите спасибо Ливерпулю и Арсеналу что подарили вам титул АПЛ
Ставка сгорела? 😃
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Ответ Red Scouser
голубые инвалиды, скажите спасибо Ливерпулю и Арсеналу что подарили вам титул АПЛ
Сити никто ничего не дарил.
Не надо свой обсер в АПЛ преподносить как подарок.
Вы обосрались и в чемпионате, и в кубке, Сити в кубке.
Каждому свое.
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Ответ Topwintop
В итоге,у новичка в тренерстве Алонсо будет больше трофеев за сезон чем у каталонской шопоголички
Ну слушай, если так рассуждать, то Тен хаг выиграл больше трофеев в прошлом сезоне чем Юрген, в этом по одному)
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Ответ CHELSEA_2008
Объективно за последние 2 года Тен Хаг лучше чем Клопп, и выиграл больше трофеев 👏😃
Семак выиграл столько же сколько и Анчелотти в этом сезоне
Не неси чушь
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Ответ Proper Chels
Может и так, но Сити не может понижать стандарты, потому что рано или поздно они поплывут, если будут так относиться к игре. Так случается со всеми великими командами, так будет и с Сити. Пару дней назад Родри выносили под руки из клуба, а сегодня он мертвый в центре поля, это позор. Думаю Пеп сегодня в раздевалке устроит погром.
Там практически всех выносили под руки)) Так что, неудивительно, что они еле-еле ползали сегодня.
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ЭТХ прям красной строкой в резюме это может написать. Один из двух тренеров в истории, который выиграл финал у Гвардиолы.
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Рад очень за сэра Алекса. Думаю он счастлив.
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Ответ jordy
А как там не нейтрализовать, если Сити пешком большую часть матча ходил? Там и Ноттингем на месте МЮ спокойно оборонялся бы.
Ноттингем,кстати, очень хорошо с ними играл в последнем матче. Там реально могли потерять очки.
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Ответ Street Fighter
Да потому что МЮ их нейтрализовал, не дал создать особо много чего-то. Что тут объяснять-то
А как там не нейтрализовать, если Сити пешком большую часть матча ходил?
Там и Ноттингем на месте МЮ спокойно оборонялся бы.
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Комментарий удален модератором
Ответ zzzeeerrrooo
Узко мыслишь Не возьми они АПЛ то тогда на финал КА вышли бы готовые
Ну главное, что ты «широко» мыслишь)
И что ж они сейчас не «готовые» вышли?) Мне казалось, что сегодня игрался финал Кубка Англии, а не какой-то обычный матч
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Ответ jordy
Видимо, пятая точка после 4 титула чемпиона АПЛ подряд у Сити.
да мне на это наплевать, у меня бомбит от того что дали манкам обыграть себя и выиграть титул
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Ответ Street Fighter
Астон Вилле надо сказать спасибо. Если бы они внезапно не обыграли Арсенал, не выиграл бы Сити ничего в этом сезоне
Узко мыслишь
Не возьми они АПЛ то тогда на финал КА вышли бы готовые
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Ответ jordy
Сити никто ничего не дарил. Не надо свой обсер в АПЛ преподносить как подарок. Вы обосрались и в чемпионате, и в кубке, Сити в кубке. Каждому свое.
Обосрались 8 раз из 9 за время, когда тренирует Юрген, ещё и говорит скажите спасибо 😃
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Ответ Red Scouser
голубые инвалиды, скажите спасибо Ливерпулю и Арсеналу что подарили вам титул АПЛ
"подарили". Может для начала планку в 90 очков научиться брать хотя бы?
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Холланд
Проиграл суперкубок Нуньезу
Проиграл три квала с сборной Латвиям
Проиграл в ЛЧ пропав на поле
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Ну да: против Семака-то он не играл. Повезло.
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Великий
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