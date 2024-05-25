Гвардиола проиграл 2-й из 12 кубковых финалов в топ-5 лиг. Его побеждали только тен Хаг и Моуринью
Пеп Гвардиола проиграл лишь второй кубковый финал в топ-5 лиг.
Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в финале Кубка Англии со счетом 1:2.
Ранее Гвардиола выигрывал этот трофей дважды – в сезонах 2018/19 и 2022/23. Также он четыре раза выигрывал Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).
Во главе «Барселоны» Пеп выиграл два Кубка Испании (2008/09, 2011/12). С «Баварией» он побеждал в финале Кубка Германии два раза (2013/14, 2015/16).
До сегодняшнего дня у испанца было лишь одно поражение в финале – от «Реала» Жозе Моуринью в Кубке Испании-2010/11 (0:1, д.в.).
Дней 5 назад были фотки, где игроки бухают в клубе после победы в чемпионате.
Результат на поле - команда не бежит.
Одно дело когда они после трэбла веселились, а другое дело перед финалом кубка.
Если игроки не повысят стандарты, как в прошлом году, то и чемпионство упустят в следующем году.
На одной ноге финалы не забирают даже у такого МЮ.
Так случается со всеми великими командами, так будет и с Сити.
Пару дней назад Родри выносили под руки из клуба, а сегодня он мертвый в центре поля, это позор.
Думаю Пеп сегодня в раздевалке устроит погром.
Не надо свой обсер в АПЛ преподносить как подарок.
Вы обосрались и в чемпионате, и в кубке, Сити в кубке.
Каждому свое.
Не неси чушь
Там и Ноттингем на месте МЮ спокойно оборонялся бы.
И что ж они сейчас не «готовые» вышли?) Мне казалось, что сегодня игрался финал Кубка Англии, а не какой-то обычный матч
Не возьми они АПЛ то тогда на финал КА вышли бы готовые
Проиграл суперкубок Нуньезу
Проиграл три квала с сборной Латвиям
Проиграл в ЛЧ пропав на поле