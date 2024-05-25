Гвардиола проиграл 2-й из 12 кубковых финалов в топ-5 лиг. Его побеждали только тен Хаг и Моуринью

Пеп Гвардиола проиграл лишь второй кубковый финал в топ-5 лиг.

Сегодня « » уступил « » Эрика тен в финале Кубка Англии со счетом 1:2.

Ранее Гвардиола выигрывал этот трофей дважды – в сезонах 2018/19 и 2022/23. Также он четыре раза выигрывал английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Во главе «Барселоны» Пеп выиграл два Кубка Испании (2008/09, 2011/12). С «Баварией» он побеждал в финале Кубка Германии два раза (2013/14, 2015/16).

До сегодняшнего дня у испанца было лишь одно поражение в финале – от «Реала» в Кубке Испании-2010/11 (0:1, д.в.).