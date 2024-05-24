Булыкин о Сафонове в «ПСЖ»: «Пример – Лунин в «Реале». Даже если будет вторым, спрогрессирует гораздо больше, чем в какой-то другой лиге. Шансы будут, нужно ими воспользоваться»

Теги ПСЖ Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига Краснодар Матвей Сафонов Андрей Лунин Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Матвею Сафонову нужно переходить в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро. 

«Даже если он будет вторым, он спрогрессирует гораздо больше, чем если будет первым в какой-то другой лиге. Шансы у него будут, нужно будет ими воспользоваться. Пример сейчас – это Лунин в «Реале».

Если ты тренируешься с топ-футболистами, то ты будешь развиваться намного быстрее, чем если играешь в более слабом чемпионате. Если будет такой вариант, ему надо сразу же соглашаться и ехать туда», – сказал бывший нападающий сборной России.

Сафонов про возможный переход в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»

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7 комментариев
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Ответ therealgreenman
С учётом того, что Итальянец не прям вот божит, + ногами играет ужасно, к тому же от травмы никто не застрахован (не кому конечно не желаю), то у Матвея вполне будет там шанс проявить себя, а всё остальное будет зависеть от него самого, главное что бы переход состоялся
Сафонов тоже не Буффон, мягко говоря😐
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Булыкин поиграл за бугром и знает, о чем говорит.
Успехов Матвею при любом раскладе!
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Думаю нет таких игроков, которые откажутся от контракта с ПСЖ, даже с осознанием того, что никогда не выйдут на поле...
Но в случае с Сафоновым шансы обязательно будут, главное усердно работать на тренировках, стремиться быть лучшим ...
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Ответ Вячеслав Припузов
Думаю нет таких игроков, которые откажутся от контракта с ПСЖ, даже с осознанием того, что никогда не выйдут на поле... Но в случае с Сафоновым шансы обязательно будут, главное усердно работать на тренировках, стремиться быть лучшим ...
и верить! база, база!
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Ответ therealgreenman
С учётом того, что Итальянец не прям вот божит, + ногами играет ужасно, к тому же от травмы никто не застрахован (не кому конечно не желаю), то у Матвея вполне будет там шанс проявить себя, а всё остальное будет зависеть от него самого, главное что бы переход состоялся
а то что итальяшка неприкосновенный ты умолчишь?? там целый Навас на банке.. годами
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