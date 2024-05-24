Булыкин о Сафонове в «ПСЖ»: «Пример – Лунин в «Реале». Даже если будет вторым, спрогрессирует гораздо больше, чем в какой-то другой лиге. Шансы будут, нужно ими воспользоваться»
Дмитрий Булыкин считает, что Матвею Сафонову нужно переходить в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.
«Даже если он будет вторым, он спрогрессирует гораздо больше, чем если будет первым в какой-то другой лиге. Шансы у него будут, нужно будет ими воспользоваться. Пример сейчас – это Лунин в «Реале».
Если ты тренируешься с топ-футболистами, то ты будешь развиваться намного быстрее, чем если играешь в более слабом чемпионате. Если будет такой вариант, ему надо сразу же соглашаться и ехать туда», – сказал бывший нападающий сборной России.
Сафонов про возможный переход в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»
Успехов Матвею при любом раскладе!
Но в случае с Сафоновым шансы обязательно будут, главное усердно работать на тренировках, стремиться быть лучшим ...