«Зенит» повторил рекорд «Спартака» – 6 побед подряд в чемпионате России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рекорды Футбол

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по длительности чемпионской серии.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков в сезоне Мир РПЛ

Сине-бело-голубые повторили рекорд красно-белых – те выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год. Более длительную чемпионскую серию в России не проводил никто. 

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38 комментариев
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А тут можно написать, что Динамо - это немощный стыд?
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Хотел победы Краснодара, но чтож...
Пусть уже будет седьмой титул на столетие, чтобы понаблюдать за взрывами фанатов «Спартака» у которых отобрали рекорд :)
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Ответ Roman Araslanov
Спартак на фоне тех чемпионств(1996-2001): Победил Реал 2 раза Победил Арсенал Победил Аякс 2 раза Дошёл до 1/2 Кубка УЕФА Вышел во второй групповой этап ЛЧ фк Газпром на фоне своих чемпионств(2019-2024) 2 из 3 вылетов из ЛЧ с последнего места Слив Брюгге 5-1 Вышли в евровесну только из-за пенки на 90+3 при этом не обыграли Мальмё 0 побед на евровыездах при Семаке за 2019-2022 Вот и вся разница этих чемпионств. У Спартака-завоёванные в борьбе, у позора России-в кабинетах.
Напомни, сколько еврокубков при этих чудесных победах у Спартака?
+14
0
+14
В Москвабаде траур)
+16
-4
+12
Ответ Champions of the World
Комментарий скрыт
Годы, когда Украина уже стала независимой. Неактуально. Если бы в советский период, то да.
+14
-2
+12
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ну что, как поболели за Динамо?
+12
0
+12
Динамо обосрались конечно знатно!!!!
+7
0
+7
Ответ Roman Araslanov
Спартак на фоне тех чемпионств(1996-2001): Победил Реал 2 раза Победил Арсенал Победил Аякс 2 раза Дошёл до 1/2 Кубка УЕФА Вышел во второй групповой этап ЛЧ фк Газпром на фоне своих чемпионств(2019-2024) 2 из 3 вылетов из ЛЧ с последнего места Слив Брюгге 5-1 Вышли в евровесну только из-за пенки на 90+3 при этом не обыграли Мальмё 0 побед на евровыездах при Семаке за 2019-2022 Вот и вся разница этих чемпионств. У Спартака-завоёванные в борьбе, у позора России-в кабинетах.
один КУЕФА перекрыает все ваши потуги в этом плане
+7
0
+7
Всех динамовцев с чемпионством!)
+6
-1
+5
Ответ Champions of the World
На пост-советском пространстве рекорд у киевского Динамо: 1993-2001 (9 подряд), включая unbeaten 1999-2000
Ну блин в УПЛ это так себе достижение) в
+7
-3
+4
Динамо импотенты
+2
0
+2
Мы чемпионы!
+3
-1
+2
Ответ Владимир Самойлов
Единственное , разница в том что тогда в Спартаке играло 8-9 русских игроков , а зенит выигрывает 8-9 человек из Бразилии !!!)))
А во всех остальных командах тогда было по 11 русских игроков, а сейчас по 3-5.
+1
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+1
Ответ Снежана Цветкова
Нафик этот зенит. Спартак тогда любили а зенит щас ненавидят. Уловил разницу?
Любили, да - только вас по телевизору и показывали😁 конечно, тут и популярность будет
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Ответ Бегемотик
динамо краснодар тоттенхем. боруссия прошлого сезона
Не зря после игры показали двух грустных болельщиков в футболках Боруссии
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Ответ rarog
Ну что, как поболели за Динамо?
С недоумением. Пожалуй, так
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Ответ Эдуард Шаталов
Запомните эти цифры проект из Питера 22:11
Комментарий удален модератором
Ответ luu
Комментарий удален модератором
Вижу наслаждаешься это хорошо )
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Ответ Снежана Цветкова
Нафик этот зенит. Спартак тогда любили а зенит щас ненавидят. Уловил разницу?
Кто любил его? Ты возможно, лично мы в Волгограда ненавидели всей душой его
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Ответ Фарид Харисов
Хотел победы Краснодара, но чтож... Пусть уже будет седьмой титул на столетие, чтобы понаблюдать за взрывами фанатов «Спартака» у которых отобрали рекорд :)
Нафик этот зенит. Спартак тогда любили а зенит щас ненавидят. Уловил разницу?
+3
-3
0
Ответ Фарид Харисов
Хотел победы Краснодара, но чтож... Пусть уже будет седьмой титул на столетие, чтобы понаблюдать за взрывами фанатов «Спартака» у которых отобрали рекорд :)
Ну чисто технически краснодар победил, но есть ньюанс....
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Ответ Jovana Jovičić
А тут можно написать, что Динамо - это немощный стыд?
динамо краснодар тоттенхем. боруссия прошлого сезона
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Когда твой рекорд уже не рекорд)
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Василий Уткин оказался прав, поздравив Зенит ещё осенью.
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Запомните эти цифры проект из Питера

22:11
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Это другое)
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