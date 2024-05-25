«Зенит» повторил рекорд «Спартака» – 6 побед подряд в чемпионате России

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по длительности чемпионской серии.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков в сезоне Мир .

Сине-бело-голубые повторили рекорд красно-белых – те выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год. Более длительную чемпионскую серию в России не проводил никто.