«Зенит» повторил рекорд «Спартака» – 6 побед подряд в чемпионате России
«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по длительности чемпионской серии.
Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков в сезоне Мир РПЛ.
Сине-бело-голубые повторили рекорд красно-белых – те выиграли чемпионат 6 раз подряд в период с 1996 по 2001 год. Более длительную чемпионскую серию в России не проводил никто.
Пусть уже будет седьмой титул на столетие, чтобы понаблюдать за взрывами фанатов «Спартака» у которых отобрали рекорд :)
22:11