«Зенит» про титул: «Официальный хэштег праздника – #ЛьвинаяВоля. Петербург – футбольная столица России!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Сине-бело-голубые в свой 99-й день рождения проявили чемпионский характер и вновь доказали: «Зенит» – сильнейшая команда страны, Петербург – футбольная столица России!

«Зенит» завоевал главный трофей страны в одиннадцатый раз в истории и в шестой раз подряд. Ранее петербуржцам не было равных в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

«Зенит» – единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев – Кубка и Суперкубка УЕФА.

Сине-бело-голубые поздравляют всех болельщиков с победой! Официальный хэштег праздника — #ЛьвинаяВоля», – сказано в публикации на сайте клуба.

Изображение: fc-zenit.ru

«Зенит» – гегемон! В РПЛ чемпион так и не сменился

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40 комментариев
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Хэштэг Динамо: #лохэтосуДьба
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-3
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#СпасибоГалицкомузаИвича
+39
0
+39
#ДегротПесьяков
+34
-2
+32
Ответ -= Masteryuga =-
Да не футбольная вы столица, нет там ничего футбольного, убери деньги Газпрома и останется дырявое корыто, и все быстро забудут о футболе...
М-да, что-то новенькое придумайте хоть...

Если у любой команды убрать главного спонсора, то произойдет то же самое
+12
-4
+8
Зенит позор российского футбола !
+27
-20
+7
Да не футбольная вы столица, нет там ничего футбольного, убери деньги Газпрома и останется дырявое корыто, и все быстро забудут о футболе...
+25
-18
+7
#СмотрителямМаякаПривет
+8
-1
+7
Ответ Саша Вжухов
#ДегротПесьяков
Сфилимонил
+5
-1
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#динамолососнитунца😁
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-1
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Красиво💪 🌊
+3
-1
+2
#Песьяковспасибо
+1
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+1
Ответ -= Masteryuga =-
Да не футбольная вы столица, нет там ничего футбольного, убери деньги Газпрома и останется дырявое корыто, и все быстро забудут о футболе...
убери деньги Лукойла, РЖД, ВТБ, ВЭБ и т.д. (нужное подчеркнуть) - и все быстро забудут о футболе...
+4
-3
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Ответ Michael33
Какие же глубокие комплексы у Спб перед Москвой. По чемпионствам Москва впереди. Что в РФ 19:10, что в СССР 33:1, что в РФ+СССР 52:11. И даже в этом сезоне личные встречи за Москвой: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Весь успех Зенита в последние годы вызван сильным админресурсом, который позволяет иметь бюджет в 2 раза выше любого конкурента. Нет гениального тренера, крутых воспитанников или бизнеса по перепродаже игроков. Поскорее бы закончился фонтан денег Газпрома, и карета превратилась в тыкву болтавшуюся в середине РПЛ, а то и между РПЛ с ФНЛ.
А что не написал про один из прошлых сезонов, когда Сочи в матчах против Зенита набрал больше очков, чем все клубы из Москвы и Краснодара вместе взятые - 4 против 3? Не очень удобно?
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Ответ Dr. Heisenberg
Лев должен быть с лицом Песьякова.
Лещенко?Согласен
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Ответ Michael33
Какие же глубокие комплексы у Спб перед Москвой. По чемпионствам Москва впереди. Что в РФ 19:10, что в СССР 33:1, что в РФ+СССР 52:11. И даже в этом сезоне личные встречи за Москвой: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Весь успех Зенита в последние годы вызван сильным админресурсом, который позволяет иметь бюджет в 2 раза выше любого конкурента. Нет гениального тренера, крутых воспитанников или бизнеса по перепродаже игроков. Поскорее бы закончился фонтан денег Газпрома, и карета превратилась в тыкву болтавшуюся в середине РПЛ, а то и между РПЛ с ФНЛ.
А чего не написал,что у Питера 2 ЕК,а у Москвы 1?
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Ответ Michael33
Какие же глубокие комплексы у Спб перед Москвой. По чемпионствам Москва впереди. Что в РФ 19:10, что в СССР 33:1, что в РФ+СССР 52:11. И даже в этом сезоне личные встречи за Москвой: 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Весь успех Зенита в последние годы вызван сильным админресурсом, который позволяет иметь бюджет в 2 раза выше любого конкурента. Нет гениального тренера, крутых воспитанников или бизнеса по перепродаже игроков. Поскорее бы закончился фонтан денег Газпрома, и карета превратилась в тыкву болтавшуюся в середине РПЛ, а то и между РПЛ с ФНЛ.
О, как и ожидалось, московские со своим "вяличём" нарисовались как Питер опять чемпионство взял. Ты все ваши клубы по общему количеству с одним питерским сравниваешь, иначе плоховато выходит? ))) Ума то вагон, сразу видно. А бюджеты то озвучь, которые "в два раза больше" )))
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Ответ JBa
М-да, что-то новенькое придумайте хоть... Если у любой команды убрать главного спонсора, то произойдет то же самое
дай детям найти отмазку
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Голубой лев с кубком на картинке….
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Позор в позоре чемпион.
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миллер все купил
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Лев должен быть с лицом Песьякова.
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В 2016 было что-то близкое. Забивай Ткачук с метра Акинфееву и Ростов мог стать чемпионом
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22:11
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Всех с победой МЮ в кубке!
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#ЛьвинаяВоля.Песьяков
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5 московских клубов в РПЛ. Чтобы стать столицей футбола нужно подтянуть этот уровень. Сколько ещё московских в ФНЛ?
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Ростов на классе слил матч
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ФутбольноеболотоРоссии
+1
-1
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#ЯМыМурадМусаев
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