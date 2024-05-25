«Зенит» про титул: «Официальный хэштег праздника – #ЛьвинаяВоля. Петербург – футбольная столица России!»

«Зенит» назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Сине-бело-голубые в свой 99-й день рождения проявили чемпионский характер и вновь доказали: «Зенит» – сильнейшая команда страны, Петербург – футбольная столица России!

«Зенит» завоевал главный трофей страны в одиннадцатый раз в истории и в шестой раз подряд. Ранее петербуржцам не было равных в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.

«Зенит» – единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев – Кубка и Суперкубка УЕФА.

Сине-бело-голубые поздравляют всех болельщиков с победой! Официальный хэштег праздника — #ЛьвинаяВоля», – сказано в публикации на сайте клуба.

Изображение: fc-zenit.ru

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