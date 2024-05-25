«Балтика» вылетела в Первую лигу после одного сезона в РПЛ

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Факел Пари НН Футбол

«Балтика» вылетела из Премьер-лиги.

По итогам матчей 30-го тура Мир РПЛ команда Сергея Игнашевича лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу. «Балтика» в заключительном туре проиграла «Локомотиву» (1:3) и осталась на 15-м месте.

Клуб из Калининграда покинул Премьер-лигу спустя год после выхода в высший дивизион.

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44 комментария
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Слова сожаления и поддержи🥲
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Жаль, очен самобытная команда ,и из Игнашевича тренер то не плохой вышел.
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Бесславный конец, так отчаянно биться весной что бы по итогу уйти в фнл
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-1
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Ответ Red-White Forever
Комментарий скрыт
Так сильно болит из-за того, что Балтика выкинула из Кубка ?)
+24
-3
+21
7-1 над шахматом было эпично
+16
-2
+14
Ответ молодой сутенер
Жаль, по игре не заслужили. Чай и нижний вот бы туда, а в итоге залезают опять немощные Химки
а чего Балтика осенью не играла? НН осенью играл
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Ну что ж, вот как то так. Никогда нельзя тянуть с решением задач до последнего тура.
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Очень и очень жаль…
Проигранный матч в Екатеринбурге и пропущенные мячи с Динамо сказались.

Сами виноваты в этом, к сожалению.
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Жаль Игнашевича ...
Теперь - ТОЛЬКО ПОБЕДЫ В ЛУЖНИКАХ !
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Вроде и жаль, а вроде и заслуженно
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+5
Жаль, по игре не заслужили. Чай и нижний вот бы туда, а в итоге залезают опять немощные Химки
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+5
по-моему, Игнашевич переоценен
+9
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+5
Прекрасные болелы и город.Очень жаль
+8
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Ответ Balt
Ну что ж, вот как то так. Никогда нельзя тянуть с решением задач до последнего тура.
Будем топить в фнл, нам не привыкать:)
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Где тут клоун, который говорил что контракты легам на 3 года это не распил бабла
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Ответ молодой сутенер
А потом великие автобусы и слова о доминировании и заслуженном месте в РПЛ? Вам самим не смешно от таких позорных команд то?))
а Балтика что показала? Худший результат в лиге при том, что всю весну НН никакой?
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Ключевой была игра с "Уралом", без выигрыша там маловероятно было.
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Игнашевича срочно в ЦСКА😂 Лучший тренер лиги, с таким составом и лучшим вратарем вылетел напрямую
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Выбрали кубок вместо рпл…
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Жаль интересная команда была
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игнашевич-красавчик.сказал-сделал
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недолго Калининград побаловали матчами премьер-лиги) ну ничего, надеюсь еще вернутся
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Интересная команда была
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Игнашевич тренер неплохой, но уже осенью я отмечал в комментах что летом надо было не брать игроков по четверти тысяч вечнозеленых, а одного, двух "Малкомов". Зимой дозаявка прошла получше, но поздно- поезд ушел. Концовки чемпионата это слабе звено Игнашевича. Сергею Николаевичу надо признать свои ошибки, и готовиться к суперфиналу. А мы, болельщики с 1981 года, поддержим в "лучшей лиге мира". ( Блин, реветь охота...)
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Очень жаль Балтику, не плохой футбол показывала.
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Всё было в их руках, безвольная игра в последних двух турах. Итог 15 место.
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На выезде за весь сезон набрали только 4 очка. О чём говорить? Мне, как калининградцу, конечно жаль, но всё справедливо.
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наверное победа в кубке будет лучше, чем невылет. так хотя бы в историю попадут. дело за малым - осталось только победить чемпиона
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Ответ MikhaL
Жаль. Калининградские болельщики достойны высшей лиги.
А другие не достойны?
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Очень жаль, возвращайтесь, победы в Лужниках)
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