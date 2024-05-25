«Балтика» вылетела в Первую лигу после одного сезона в РПЛ
«Балтика» вылетела из Премьер-лиги.
По итогам матчей 30-го тура Мир РПЛ команда Сергея Игнашевича лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу. «Балтика» в заключительном туре проиграла «Локомотиву» (1:3) и осталась на 15-м месте.
Клуб из Калининграда покинул Премьер-лигу спустя год после выхода в высший дивизион.
Проигранный матч в Екатеринбурге и пропущенные мячи с Динамо сказались.
Сами виноваты в этом, к сожалению.
Теперь - ТОЛЬКО ПОБЕДЫ В ЛУЖНИКАХ !