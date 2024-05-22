Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ в новом сезоне.
По итогам процедуры определено, что первые матчи на своем поле проведут участники Премьер-лиги. Ответные состоятся на стадионах команд из Мелбет Первой лиги.
Матчи пройдут 29 мая и 1 июня. Если в переходных играх участие примет «Балтика», то она сыграет 6 и 9 июня из-за выступления в финале Фонбет Кубка России.
Разве забыли, что питерские ..яди по другому не умеют выигрывать важные виналы