Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ в новом сезоне.

По итогам процедуры определено, что первые матчи на своем поле проведут участники Премьер-лиги. Ответные состоятся на стадионах команд из Мелбет Первой лиги.

Матчи пройдут 29 мая и 1 июня. Если в переходных играх участие примет « », то она сыграет 6 и 9 июня из-за выступления в финале Фонбет Кубка России.