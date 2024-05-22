Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи дома. Игры назначены на 29 мая и 1 июня

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Урал Арсенал Тула Факел Оренбург Пари НН Акрон Родина Москва Футбол

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ в новом сезоне.

По итогам процедуры определено, что первые матчи на своем поле проведут участники Премьер-лиги. Ответные состоятся на стадионах команд из Мелбет Первой лиги.

Матчи пройдут 29 мая и 1 июня. Если в переходных играх участие примет «Балтика», то она сыграет 6 и 9 июня из-за выступления в финале Фонбет Кубка России.

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7 комментариев
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Ответ Caniball
Если Балтика каким-то чудом доползет до стыков, то сначала сыграет в Тольятти или Туле, а на следующий день финал кубка в Москве с Зенитом))
В новости есть пояснение)
+2
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Почему если? Балтика сыграет через два дня на третий (как и просил Зенит) после вымученной победы над Локомотивом. Крылья съедят лягушатников. Всё будет красиво. А в финале будет вынос сдохшей команды из Калины 5:0!

Разве забыли, что питерские ..яди по другому не умеют выигрывать важные виналы
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Что по фан ай ди?
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Интересно, если бы СКА-Хабаровск вышел в стыки, он бы домашний матч опять в Питере играл?..
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Ответ Caniball
Если Балтика каким-то чудом доползет до стыков, то сначала сыграет в Тольятти или Туле, а на следующий день финал кубка в Москве с Зенитом))
Всё чёрному по белому написано. Кто с кем и когда играет
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Ответ Max-Juve
Что по фан ай ди?
Как всегда болельщикам будет 🫤🫤🫤
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