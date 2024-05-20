Президент «Урала» Иванов за расширение РПЛ: «Не может быть в такой огромной стране всего 16 команд в элитном дивизионе»

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Президент «Урала» выступил за расширение РПЛ.

«Сейчас уже могу открыто сказать, что РПЛ нужно расширять. Последние туры специально молчал на эту тему, ничего не говорил. Потому что было бы неэтично это озвучивать, когда твоя команда может оказаться в зоне вылета.

Сейчас остался только вопрос попадем мы в стыки или нет, и я могу говорить непредвзято: я выступаю за расширение Премьер‑лиги хотя бы до 18 команд. Логика простая. У нас 16 команд в РПЛ, и четыре из них стоят на вылет: две напрямую, еще две – через стыковые матчи. То есть может быть такое, что каждая четвертая команда вылетает.

Нам говорят, что нет достойных клубов, хороших стадионов. Но сейчас в РПЛ поднимаются «Химки» и Махачкала – с хорошими аренами. В Дагестане любили футбол еще до того, как они сошли с ума и начали вкладывать невероятные деньги на покупку звезд. Это всегда был футбольный регион.

А вылетает кто? «Сочи», прекрасная команда, с хорошим тренером, с современным стадионом, с развитой городской инфраструктурой и транспортной доступностью. Калининград – то же самое. Как нам без «Сочи» и «Балтики» сейчас? А Нижний Новгород вам не жалко? Или Воронеж с их армией болельщиков? Мне кажется, наш футбол сейчас достоин того, чтобы иметь в элите не меньше 18 команд.

Не может быть у нас в такой огромной стране всего 16 команд в элитном дивизионе. Посмотрите, сколько сильных команд в Первой лиге. То же «Торпедо», например. Или тульский «Арсенал», который никак не может подготовить себе стадион. А ведь каждый матч РПЛ там проходил при аншлаге.

В общем, я считаю, сейчас мы пришли к тому, чтобы расширить Премьер‑лигу, буду консультироваться с коллегами по этому поводу», – сказал Григорий Иванов.

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13 комментариев
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Когда уже этот рыжий со своим Уралом вылетит в ФНЛ.
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Если хотите 18 команд, добро пожаловать в Первую Лигу!
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Даже во Франции у которой футбол твёрдо заложен в культурный код покумекали и решили сделать 18 команд, при этом пассажиры неспособные конкурировать всё равно имеются.

Но в России 18 элитных команд точно наберётся, дааааа
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Только вылет замаячил и сразу про масштабы страны вспомнили, классика
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30-32 как в Америке должно быть, чего уж мелочиться, все равно еврокубков нет.
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В Индии или Китае сколько лиг должно быть тогда? Им кто-нибудь объяснит, что такая логика не работает?
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Нужно больше бюджетных кормушек без каких-либо целей, все верно. Половина таблицы уже к середине чемпионата не напрягается, потому что медали далеко и вылететь уже не могут.
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Будут +2 команды, которые клянчат деньги из регионального бюджета.
Зачем?
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Хах)) как стыками серьезно запахло - сразу расширение надо! Кормушка нужна.
А у урала все шансы в стыки, верим!
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Всё жду, когда же Гриша наконец предложит сделать РПЛ закрытой лигой, как в Америке или в КХЛ. Ну а чего стесняться-то? Всё равно всерьёз никто не воспринимает.
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Ответ Фарид Харисов
Даже во Франции у которой футбол твёрдо заложен в культурный код покумекали и решили сделать 18 команд, при этом пассажиры неспособные конкурировать всё равно имеются. Но в России 18 элитных команд точно наберётся, дааааа
Во Франции работает принцип "один город - одна команда" со времён оккупации (была хорошая статья тут, но не могу найти сейчас). Тут просто нет столько достаточно сильных команд, чтобы укомплектовать конкретную лигу на 18-20 клубов.
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