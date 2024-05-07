Кирьяков о Тюкавине: «До Европы ему еще далеко – это другая планета. Там нужно каждый день выкладываться и доказывать. У нас немного другой менталитет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Кирьяков Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Сергей Кирьяков считает, что Константину Тюкавину пока рано уезжать в Европу.

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас все время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину еще далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать.

Там совсем другой уровень, это другая планета. Защитники быстрее, мощнее. Тюкавину нужно самому для себя решить, готов ли он к переезду в европейский чемпионат. Там нужно каждый день на 100% выкладываться и доказывать.

У нас немного другой менталитет в этом плане. Если это «я приеду и сразу должен играть», то точно нет. Я к этому отношусь с осторожностью», – сказал бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 27 игр, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Статистика представлена здесь.

Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»

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9 комментариев
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Кирьяков уехал в Европу как раз в возрасте Тюкавина, предварительно забив за все свои сезоны в Динамо 9 голов. Тюкавин забил 32.
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Здесь смысл наверное в том, что из тех россиян, кто в РФПЛ пылит - он более всех подходит для перехода на данный момент
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КирьЯков бред сказал. Европа на нашей планете. В школе плохо учился
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Легенда Карл сруэ как бы предостерегает. В Европу сейчас поедешь, сруэ будет. До 30-ти нужно в Динамо ещё поиграть.
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Все зависит от лиги и клуба. Бундеслигу и АПЛ Тюкавин не потянет, а в Италии,в Испании и Франции свою команду подыскать сможет
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И вообще там одни трансгендеры, биомеханоиды и небинарные персоны. Именно против этих гендерно-нейтральных туалетов идёт военная операция на Донбассе. Так что уезжать нужно туда.
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Тюкавин весь сезон доказывает.
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