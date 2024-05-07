Кирьяков о Тюкавине: «До Европы ему еще далеко – это другая планета. Там нужно каждый день выкладываться и доказывать. У нас немного другой менталитет»

Сергей Кирьяков считает, что Константину Тюкавину пока рано уезжать в Европу.

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас все время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы еще далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать.

Там совсем другой уровень, это другая планета. Защитники быстрее, мощнее. Тюкавину нужно самому для себя решить, готов ли он к переезду в европейский чемпионат. Там нужно каждый день на 100% выкладываться и доказывать.

У нас немного другой менталитет в этом плане. Если это «я приеду и сразу должен играть», то точно нет. Я к этому отношусь с осторожностью», – сказал бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 27 игр, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Статистика представлена здесь.

Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»