Ташуев о чемпионской гонке в РПЛ: «Хочется, чтобы первым стал «Краснодар». Победить дома «Динамо» – что тут такого? Обыгрывайте – и вы чемпионы»

Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Понятно, что в глобальном понимании я никого не поддерживаю.

Но я работал у Сергея Николаевича [Галицкого], знаю, какие задачи он ставит под программу 10 лет. Он столько вложил в развитие футбола, столько сделал для города и Краснодарского края, для команды, для детишек. Поэтому хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар». Все же я приложил к этому проекту руку, далеко не посторонний человек для клуба.

– И как оцениваете шансы « »?

– Обыгрывайте «Динамо» – и вы чемпионы, « » может очки потерять.

Победить дома « » – что тут такого? Они сейчас с трудом матчи выигрывают у «Балтики», «Сочи», – заявил бывший главный тренер «Факела».

В настоящий момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56 очками, «Краснодар» отстает от лидера на три очка. «Зенит», набравший 51 очко и играющий сегодня с «Ахматом», идет третьим.

Напомним, Сергей Ташуев был главным тренером «Краснодара» с 2009 по 2010 годы.