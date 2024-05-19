Ташуев о чемпионской гонке в РПЛ: «Хочется, чтобы первым стал «Краснодар». Победить дома «Динамо» – что тут такого? Обыгрывайте – и вы чемпионы»
Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
– Понятно, что в глобальном понимании я никого не поддерживаю.
Но я работал у Сергея Николаевича [Галицкого], знаю, какие задачи он ставит под программу 10 лет. Он столько вложил в развитие футбола, столько сделал для города и Краснодарского края, для команды, для детишек. Поэтому хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар». Все же я приложил к этому проекту руку, далеко не посторонний человек для клуба.
– И как оцениваете шансы «Краснодара»?
– Обыгрывайте «Динамо» – и вы чемпионы, «Зенит» может очки потерять.
Победить дома «Динамо» – что тут такого? Они сейчас с трудом матчи выигрывают у «Балтики», «Сочи», – заявил бывший главный тренер «Факела».
В настоящий момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56 очками, «Краснодар» отстает от лидера на три очка. «Зенит», набравший 51 очко и играющий сегодня с «Ахматом», идет третьим.
Напомним, Сергей Ташуев был главным тренером «Краснодара» с 2009 по 2010 годы.
Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита». Станут чемпионами, если обыграют «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» не наберет все шесть очков.