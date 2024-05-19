Ташуев о чемпионской гонке в РПЛ: «Хочется, чтобы первым стал «Краснодар». Победить дома «Динамо» – что тут такого? Обыгрывайте – и вы чемпионы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Ташуев Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Понятно, что в глобальном понимании я никого не поддерживаю.

Но я работал у Сергея Николаевича [Галицкого], знаю, какие задачи он ставит под программу 10 лет. Он столько вложил в развитие футбола, столько сделал для города и Краснодарского края, для команды, для детишек. Поэтому хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар». Все же я приложил к этому проекту руку, далеко не посторонний человек для клуба.

– И как оцениваете шансы «Краснодара»?

– Обыгрывайте «Динамо» – и вы чемпионы, «Зенит» может очки потерять.

Победить дома «Динамо» – что тут такого? Они сейчас с трудом матчи выигрывают у «Балтики», «Сочи», – заявил бывший главный тренер «Факела».

В настоящий момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56 очками, «Краснодар» отстает от лидера на три очка. «Зенит», набравший 51 очко и играющий сегодня с «Ахматом», идет третьим.

Напомним, Сергей Ташуев был главным тренером «Краснодара» с 2009 по 2010 годы.

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13 комментариев
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Так то не всё так однозначно))). С учётом что Зенит ещё очки не потерял
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Ответ stas82
У деда проблемы с математикой?
Никаких проблем:

Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита». Станут чемпионами, если обыграют «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» не наберет все шесть очков.
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Ответ Клирик
Никаких проблем: Краснодар»: своя победа и потеря очков «Зенита». Станут чемпионами, если обыграют «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» не наберет все шесть очков.
Ты недооцениваешь админресурс Питера,к сожалению лёгкие 6 очков
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У деда проблемы с математикой?
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Динамо с трудом выигрывает, ага, не то, что Краснодар, который всех рвёт без шансов))
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Ответ stas82
Ты недооцениваешь админресурс Питера,к сожалению лёгкие 6 очков
В этом сезоне что-то совсем не работает этот ваш админресурс Зенита, за явные ошибки судей Зенит недобрал много очков. Особенно яркий пример, неудаление Макарова, после чего на нем за спорный момент удаляют Барриоса и из опустевшей зоны динама забивает победный гол! Вот из недавнего не удаляют Заболотного за умышленный удар в лицо и после прыжок двумя ногами сзади в Зенитовца, после чего придумали штрафной в котором игрок цлка сам завалился на Дугласа и после борьбы Заболотного привез пенальти Касьера, странно как-то работает!
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Ответ Spartakus1984
Не заслужил как то Краснодар.Мутным чемпионом окажется он
А позорники с маяка заслужили?
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Ответ freeman123
А позорники с маяка заслужили?
Посильнее играют в последних матчах а Краснодар пыжится и отскакивает.
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Ответ Серёга Терехов
Динамо с трудом выигрывает, ага, не то, что Краснодар, который всех рвёт без шансов))
В этом сезоне вся тоица друг друга стоят
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