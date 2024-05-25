Тен Хаг об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии-2023: «МЮ» был лучше них по всем показателям, кроме владения мячом. Чтобы дать бой, мы должны хорошо организовать оборону» 

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» играл лучше «Сити» в финале Кубка Англии-2023 (1:2).

Сегодня команды встретятся в решающем матче текущего турнира.

«Результат прошлого сезона уже не изменить. Если проанализировать тот матч, то мы были лучше них. Я располагаю данными, и почти по всем показателям, кроме владения мячом, мы были лучше них. По другим параметрам – по нахождению в последней трети поля, созданным моментам, ударам в створ, xG – мы были лучше.

Знаем, что в субботу нам придется терпеть и жертвовать собой из-за недостатка владения мячом, поскольку они хороши в этом, и чтобы дать бой, мы должны хорошо организовать оборону. Если получится, то у нас будут шансы, хотя мы знаем, что они играют на очень высоком уровне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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