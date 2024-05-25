Тен Хаг об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии-2023: «МЮ» был лучше них по всем показателям, кроме владения мячом. Чтобы дать бой, мы должны хорошо организовать оборону»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» играл лучше «Сити» в финале Кубка Англии-2023 (1:2).
Сегодня команды встретятся в решающем матче текущего турнира.
«Результат прошлого сезона уже не изменить. Если проанализировать тот матч, то мы были лучше них. Я располагаю данными, и почти по всем показателям, кроме владения мячом, мы были лучше них. По другим параметрам – по нахождению в последней трети поля, созданным моментам, ударам в створ, xG – мы были лучше.
Знаем, что в субботу нам придется терпеть и жертвовать собой из-за недостатка владения мячом, поскольку они хороши в этом, и чтобы дать бой, мы должны хорошо организовать оборону. Если получится, то у нас будут шансы, хотя мы знаем, что они играют на очень высоком уровне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».